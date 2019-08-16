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 На окрузі №210 на Чернігівщині переміг самовисуванець Приходько, - ЦВК

Центральна виборча комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України на останньому мажоритарному окрузі - ОВК № 210.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Сьогодні на засіданні ЦВК ухвалила постанову "Про факти порушення виборчого законодавства окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року".

Також під час засідання на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців в ОВО № 210, в тому числі уточнених, а також протоколів окружної виборчої комісії ОВО № 210 комісія встановила результати голосування в цьому окрузі, про що склала відповідний протокол. Таким чином, ЦВК визнала обраним народним депутатом в окрузі №210 самовисуванця Бориса Приходька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОВК 210 зобов'язана надати уточнений протокол до 16 серпня, - ЦВК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143343
 
 
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а вот мышебратья в августе начали дуть уже даже на воду ))
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Немов знущаючись над збереженням державності і територіальної цілісності України продажні представники "Слуги народу зрозуміло що не українського" злочинно вирішили запросити на стартове засідання вже видно що антиукраїнської ВР дев'ятого скликання ворожих нам представників Парламентської асамблеї Ради Європи, яка наполегливо допомагає російським окупантам зняти санкції.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, і вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший яких ще буде багато гіркий результат виборів по приколу капітулянтів продажних слуг ЗЕбілів!
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потом окажется ето был не тот Приходько - перепроверить бы нужно.
може и зеленый не он, а красный?
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