 На окрузі №210 на Чернігівщині переміг самовисуванець Приходько, - ЦВК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Сьогодні на засіданні ЦВК ухвалила постанову "Про факти порушення виборчого законодавства окружною виборчою комісією з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року".

Також під час засідання на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців в ОВО № 210, в тому числі уточнених, а також протоколів окружної виборчої комісії ОВО № 210 комісія встановила результати голосування в цьому окрузі, про що склала відповідний протокол. Таким чином, ЦВК визнала обраним народним депутатом в окрузі №210 самовисуванця Бориса Приходька.

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