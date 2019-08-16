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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
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Все про:арешт (996) Гримчак (70)

 Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Деснянський райсуд Чернігова ухвалив рішення про арешт Юрія Михайловича Гримчака, тоді як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій України (МінТОТ) - Юрій Миколайович Гримчак.

Помилку допустив прокурор, а вслід за ним - і суддя. Про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Гримчака Тетяна Матяш, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд встановив, що Юрій Гримчак обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченою ст. 190 тобто заволодінням чужим майном невстановленної слідством особи шляхом обману невстановленої слідством особи. Це треш. Правда це не мій підзахисний. Оскільки суддя приймає рішення стосовно Юрія Михайловича, що народився у м. Дніпропетровську. Це рівень генпрокуратури", - написала Матяш.

Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат 01

Пізніше вона опублікувала фотографії рішення суду. В них йдеться про Гримчака Юрія Михайловича, 30.10.1965 року народження. Крім того, замість Тетяни Матяш як захисника Гримчака у рішенні суду вказано Дмитра Мельника.

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Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат 04

"Ось що буває, коли прокурори приносять на флешці рішення для судді, а вона його просто не дивлячись підмахує. Я стала Мельником", - написала Матяш.

Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат 05

Читайте також: Гримчак заявив, що не має наміру ховатися від слідства і хоче ходити на роботу в міністерстві

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова прийняв рішення відправити Юрія Гримчака під арешт з альтернативою внесення застави в сумі 6 млн грн.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143341
 
   
 Топ коментарі
 
у шмаркли провал за провалом.. то наркоторговец сбежит, то "взятка на 1.1 млн.долларов" - оказавшаяся ... "мошеничеством": завладении чужим имуществом неустановленного следствием лица путем обмана неустановленного следствием лица(с)

а заявитель, то бишь - кто "взятку-то" принес?Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 6228
...В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского.
Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.(с)
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Зєбіли вони таки і є справжні зєбіли 😁😁😁😁😁😁
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Щас у ЗЕбильных троллей начнется оргия Суд арестовал не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 8688 Наблюдаем
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Зі сміху. Тримай копійчину на ліверку і йди звідси, жебраче.
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С фигали нам желчью давиться? А вот вам, зебилам, в самый раз)))
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Почему когда в Украине лажают, всегда виноват СРСР?
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Бгг) и это строчит тот зебил, который "желчью не давится"))))
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Ну всё, ясно было изначально, что Грымчак не виноват! Отдайте ему 30 тыщ долларов и пусть домой идёт, и пусть поторопится - там родственники уже с голоду пухнуть начинают!

Пы.Сы. Брат жены хоть настоящий? Его отпускать не надо! Пусть за казённый счёт немного похарчуется.
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Узеленські перетворюють країну в шапіто.
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Михайлович та Миколайович - це технічна помилка.
А ось гроші або "календарики" вилучили саме в того Миколайовича, і дружина саме того Миколайовича волала на весь світ що вони не мають коштів, і всі їх заощадження це10к. грн. і вони такі бідні, що без зарплатні Юрія Миколайовича голодатимуть. А як подивитись в декларацію, так Миколайович власноруч туди за цей рік зробив допис про володіння 45000 $.
Так шо юристка посто створює галас на порожньму місці
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А у этого, нового Грымчака, хотя бы машина есть? Наверное, у него таки есть 6 лямов, для залога. Потому- его и арестовали! С того взять нечего, жена честно сказала. Нашли такого, с которого снимут необходимое. И фсё.
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интересно растолковал, ошибка не не чайная а для срубления залога, а то с голодранца и нечего с драть.
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Кацапы, вам шо, ***** своего мало, шо вы еще и за соплю топите, позорники тупые.
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Вообще то кацапы топят исключительно за липецкого
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Рафик неувинават Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 4796 надо выпускать!

Как какашку не назови, она съедобной не станет....хотя порохоботы могут поспорить...
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Соевые возбудились - забыли что судьи это составляющая часть барыжного шобло... Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 5479
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Тут ты мимо таза кацапчег, они часть Украинского общества, а вы ходите строем, вам ещё тысяча лет эволюции...
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Какая эволюция в тупиковой ветви? Зачем их так обнадеживать?
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Надежда умирает последней, хотя вы правы, доктор сказал в морг, значит в морг...
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зеленский судей уже переназначил часть, а кроме того, зеленский уже презедент, что ж он ничего не делает? Мне вот что странно.
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Давайте истчо, шоу должно продолжаться, верните Фреди!!!
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Хоч добре що шоу безкоштовне. Так і Зе Квартал збанкрутувати може з безкоштовними білетами Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 2656
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Не скажите, кто то им дал 120 лямов на рекламу, и это только официально, транжиры...
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Пакуйте всех грычаков вкупе с кличками и порошенками!
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цікавий поворот....справа ледве розпочавшись - починає сипатися в напівживій судовій системі.
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ага, сыпется... так сыпется, что взяточник и коррупционер Грымчак уже на нарах парится Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат - Цензор.НЕТ 3117
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справа в тому, що орган виконання судових рішень не мав права за таких обставин приймати під арешт Гримчака, оскільки його ініціали не співпадають з судовим рішенням.
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Я уже запутался. Обьясните кто-то вкратце,что это за история с Грымчаком? Его поймали на взятке или нет?
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А вони ще зібрались землю приватизувати.
Ці наприватизують.
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Ржака! Следующей новостью будет то что оба Грымчака, и Юриевич и Михаилович были граждане Японии. И в связи с тем что они оба имели эпикантусы, не могут подпадать под действующее законодательство Украины. Так как служба проводившая видеослежение, зафиксировала при передаче валюты,(то есть календариков) двух негров.
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Как же мало порохоботам для счастья нужно, получив в табло услышать "пшол валянок"...возрадоваться: "меня просто с кем то спутали, я то Пенёк по пачпорту"
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отрыжки рошеновских реформ. Каждый день очередное дно!
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