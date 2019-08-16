 Суд заарештував не того Гримчака, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Помилку допустив прокурор, а вслід за ним - і суддя. Про це на своїй сторінці в Facebook написала адвокат Гримчака Тетяна Матяш, інформує Цензор.НЕТ.

"Суд встановив, що Юрій Гримчак обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, передбаченою ст. 190 тобто заволодінням чужим майном невстановленної слідством особи шляхом обману невстановленої слідством особи. Це треш. Правда це не мій підзахисний. Оскільки суддя приймає рішення стосовно Юрія Михайловича, що народився у м. Дніпропетровську. Це рівень генпрокуратури", - написала Матяш.

Пізніше вона опублікувала фотографії рішення суду. В них йдеться про Гримчака Юрія Михайловича, 30.10.1965 року народження. Крім того, замість Тетяни Матяш як захисника Гримчака у рішенні суду вказано Дмитра Мельника.







"Ось що буває, коли прокурори приносять на флешці рішення для судді, а вона його просто не дивлячись підмахує. Я стала Мельником", - написала Матяш.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова прийняв рішення відправити Юрія Гримчака під арешт з альтернативою внесення застави в сумі 6 млн грн.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".