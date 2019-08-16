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 Події, Фоторепортаж
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 У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція. ФОТО

16 серпня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 01

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями хабарів від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб медустанови.

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Суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 до 70 тис. гривень. Суми "відкатів" за перемогу в тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 02

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та за місцем проживання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, в службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники поліції вилучили 20 тис. гривень.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 03

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143340
 
   
 Топ коментарі
 
А ще є багато кримінальних схем на онкохворих, але сама паскудна схема це тестування нових ліків на хворих, ліків які ще не є ліками і лише проходять випробування! Західні фармкомпанії, щоб зекономити гроші на досліди на тваринах, проводять досліди на українських пацієнтах! З українськими говнолікарями підписують угоди і ті дають ці ліки онкохворим і слідкують за динамікою розвитку захворювання! Для чистоти експерименту інших справжніх ліків хворим не дають і ті гарантовано помирають, але говнолікарі встигають отримати результати досліджень і відзвітувати замовникам! А щоб отримувати прибуток не тільки від фармкомпаній а й додатково, це тварини-говнолікарі продають своїм пацієнтам ті ліки які дають їм західні фармкомпанії безкоштовно для проведення досліджень! Продають за тисячі доларів! Ось так дурять лохів наші говнолікарі онкологи! Я думаю що вішати це буде замале покарання, пропоную повернути для лікарів таку річ як спалення на кострі.
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Наживатися на таких страшних хворобах ...Дно ....В цій країні залишилися хоч якісь небудь ЛЮДИ на посадах ??? Чи усi кінчені кондоми?
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А ще є багато кримінальних схем на онкохворих, але сама паскудна схема це тестування нових ліків на хворих, ліків які ще не є ліками і лише проходять випробування! Західні фармкомпанії, щоб зекономити гроші на досліди на тваринах, проводять досліди на українських пацієнтах! З українськими говнолікарями підписують угоди і ті дають ці ліки онкохворим і слідкують за динамікою розвитку захворювання! Для чистоти експерименту інших справжніх ліків хворим не дають і ті гарантовано помирають, але говнолікарі встигають отримати результати досліджень і відзвітувати замовникам! А щоб отримувати прибуток не тільки від фармкомпаній а й додатково, це тварини-говнолікарі продають своїм пацієнтам ті ліки які дають їм західні фармкомпанії безкоштовно для проведення досліджень! Продають за тисячі доларів! Ось так дурять лохів наші говнолікарі онкологи! Я думаю що вішати це буде замале покарання, пропоную повернути для лікарів таку річ як спалення на кострі.
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Как же теперь лечить будут, -лекарство бесплатно .
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Наживатися на таких страшних хворобах ...Дно ....В цій країні залишилися хоч якісь небудь ЛЮДИ на посадах ??? Чи усi кінчені кондоми?
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Ну за 20тыщ гр в кабинете можно было и не сообщать -не сильно и сумма солидная, которая могла просто у чела быть -то что это взятка не сказано
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Все начинается с главврача! А главврач заносит "кусочек" выше.
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очень страшно... и противно...
а все потому что человек напуган, раздавлен и брошен сам на сам с такой смертельно опасной болезнью... и не знает что некоторые лекарства бывают бесплатными... боится узнать, спросить, побеспокоить...
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Такие уроды естественно будут против медицинской реформы! Это же последователи сукибогомолец.
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Вірно . страшно і противно. 80% так званих ******** лікарів тупі нікчемні заробітчани з купленими дипломами .правильно робить Супрун , що проводить атестації та скорочення .гнати поганою мітлою треба таких спеціалістів без права поновлення на посаді
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Я вожу своего старика в областную онкобольницу. Там тупо берут деньги за всё. За бесплатную биопсию 2000 грн, за укол у уролога 2000, причём намекает, что такой препарат в аптеке стоит 6000. Медики и церковь самая коррумпированная.
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Ха. Тоже мне новость. Купол *********** наживающихся во главе со своим боссом на человеческом горе. Они ещё и при крысиные засветились. Мозгов то нет.
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А ну геть лапи від прекрасних спеціаллістівв!! ВОни Янінку лікували хіматурою та опромінюванням, а вона в той час знімалась в купі передач. Це навіть в США не снилось нікому.
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Вот эта вся кодла из руководства госклинник, просто ненавидит Супрун.
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Мед. картельщицу и.о. Супрун в отставку! Пинок, билет на самолет и пусть не возвращается!
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За диализ возмитесь. Там вообще отжимает Кличковская братия..
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У отчима покойного был рак,доктор продавал Трамадол и потом морфий по рецепту через аптеку, написали заяву в прокуратуру, сразу все бесплатно домой привозила скорая
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Супрун вообще умничка! Пробила продажу по льготным ценам лекарств, в замену на испытания оных на больных в украинских психбольницах и обычных граждан! У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1462
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