 У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями хабарів від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб медустанови.

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Суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 до 70 тис. гривень. Суми "відкатів" за перемогу в тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та за місцем проживання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, в службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники поліції вилучили 20 тис. гривень.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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