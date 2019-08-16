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 Прокуратура заочно оголосила про підозру італійцеві, який воював на стороні терористів

Прокуратура Донецької області заочно оголосила про підозру італійцеві, який у 2015 році воював на стороні терористів.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Згідно з повідомленням, прокуратура підозрює іноземця у ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях) Кримінального кодексу.

Під час досудового розслідування прокуратура встановила, що на початку 2015 року 27-річний громадянин Італії, представник зарубіжних ЗМІ прибув на територію Донецької області для добровільної служби у складі одного з незаконних збройних формувань бойовиків.

Він виконував обов'язки військового журналіста ЗМІ так званої "Донецької народної республіки", чим суперечив міжнародним правовим регламентаціям ведення журналістської діяльності в зоні ведення бойових дій.

Також італієць неодноразово виїжджав у військовій формі бойовиків у селище Гольмівський Микитівського району і в Горлівку Донецької області з автоматом Калашникова, пістолетом і боєприпасами.

Найближчим часом прокуратура звернеться до суду за дозволом на затримання підозрюваного.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143339
 
   
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ловите и на 20 лет в тюрьму, пока нашего не отпустят.
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ще флешку не принесли Прокуратура заочно оголосила про підозру італійцеві, який воював на стороні терористів - Цензор.НЕТ 3838
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ловите и на 20 лет в тюрьму, пока нашего не отпустят.
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В МИД копию , вызвать посла Италии- и ознакомить .
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с сентября 14-го грустные терпилы. ета навсегда
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мощный ответ на арест и посадку нашего бойца..... италяьнцы привезут в кандалах сюда , ждите ... пшик в никуда от югика на прощанье !
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Прізвище його часом на Михайліно Гримчакіно Прокуратура заочно оголосила про підозру італійцеві, який воював на стороні терористів - Цензор.НЕТ 5406
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