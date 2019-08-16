 Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень

Таке рішення прийняв суд у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш після оголошення рішення заявила, що слідчий суддя Наталія Лямзіна під час оголошення йому запобіжного заходу називала його Юрієм Михайловичем, хоча по батькові її підзахисного - Миколайович. Таким чином, за словами адвоката, суд призначив арешт іншому Гримчаку, а її підзахисний запобіжного заходу не має.
Тетяна Матяш наполягає на тому, що для виправлення технічних помилок в рішенні суду потрібно проводити нове судове засідання.
Прокурори просили суд обрати Гримчаку і його помічникові Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з правом застави в розмірі 6690 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• в семье нет автомобиля, а потому за арбузом муж в тот злосчастный день пошёл пешком;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить;
• Юрий настолько честный, а соседи его настолько сильно уважают, что, будучи понятыми во время обысков в его квартире, они «бросались на оперативников»...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу...
PS
А завтра с утра прибегут с 6 лимонами скажут в огороде нашли и пойдет Грымчак на свободу с легким карманом
Но у ЗЕбилов логика отсутствует напрочь.
Любые решения посадовця продолжают действовать независимо от того на должности он или будет скоро уволен. Это раз. Вон кабмин и минтопэнерго перед уходом пачками клепают такие лоббисткие решения по раздаче жирных кусков, что за голову берешься.
А по поводу грымчака так он еще интереснее сделал, он за бабки взялся решить вопрос в другом министерстве к которому де юре не имел отношения. Потому и статья 190 мошенничество и завладение средствам
3 hours ago
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу... ....................
ВЫ ПОЗОРНИКИ !!! ВЫ ДАЖЕ ЗА НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НЕ СМОГЛИ ОТОМСТИТЬ , ВАШ ПРЕЗИДЕНТ НА ВАШЕЙ КРОВИ БАБЛО РУБИЛ , КАК ИСТИННЫЙ МАРОДЁР , А ВАМ ВСЁ ПО ХЕР !!!