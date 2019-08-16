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Все про:арешт (996) Гримчак (70) застава (211)

 Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень

Деснянський районний суд Чернігова обрав заступнику міністра з питань окупованих територій України (МінТОТ) Юрію Гримчаку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 6 млн грн.

Таке рішення прийняв суд у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш після оголошення рішення заявила, що слідчий суддя Наталія Лямзіна під час оголошення йому запобіжного заходу називала його Юрієм Михайловичем, хоча по батькові її підзахисного - Миколайович. Таким чином, за словами адвоката, суд призначив арешт іншому Гримчаку, а її підзахисний запобіжного заходу не має.

Тетяна Матяш наполягає на тому, що для виправлення технічних помилок в рішенні суду потрібно проводити нове судове засідання.

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Прокурори просили суд обрати Гримчаку і його помічникові Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з правом застави в розмірі 6690 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143338
 
   
 Топ коментарі
 
А почему удалили комментарии про следствие по Порошенко?
У нас сейчас что 2013 год и цензура решает каким новостям можно, а какие «этому быдлу» нельзя показывать
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Петя, жлоб, выкупи своего человека, он за тебя жопу рвал на ТВ.
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Как же жонка столько грошей назбирае)))Вона ж з ним зубожили)))Петюня поможет)))
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Топорно работаешь, троллятина тупорылая. Делай хоть передышки между своими кучами дерьма
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.

Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:
• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• в семье нет автомобиля, а потому за арбузом муж в тот злосчастный день пошёл пешком;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить;
• Юрий настолько честный, а соседи его настолько сильно уважают, что, будучи понятыми во время обысков в его квартире, они «бросались на оперативников»...
Слёзы мешают писáть. Больше не могу...
PS
А завтра с утра прибегут с 6 лимонами скажут в огороде нашли и пойдет Грымчак на свободу с легким карманом
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указанные часы Bregeut в декларации продаст и как раз на залог хватит
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В общем, ухвалы по Грымчаку Миколайовичу нет. Его взяли пид арешт вместо Михайловича.
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А кто такой Мыхайловыч?Новая фамилия Вальцмана?Тогда Грымчаку надо колоться.Нечего за Вальцмана нары греть.
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Слава 144 Петиным рехформам,особенно судебной.Слава неподкупному Черниговскому судье.Даешь работу антикоррупционного суда,да побыстрее.Хочется зрелишь,да побольше.
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Добро пожаловать в реальность- суд первой инстанции местного разлива, где каждая особь с канцелярии - вершитель судьбы, а судьи- небожители .
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А Петя буде Гранчака провідувати чи на сусідній койці хропіти? )))
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Пальцы сотрешь, ананист клавиатурный, вместе со своей ЗЕшлюхой Wolf Larsen 95a6ff16
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На пару с Югой.Да и женку Юги главное не забыть.Будет зэчкой третьего тысячилетия.
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Все таки отрубленные головы семьи харьковского судьи - самый лучший аргумент для принятия решений судьями. Портнов действительно злой гений.
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Ну шо, зебильчики, как думаете завтра к обеду Грымчак дома будет или уже к утру?зешобла даже тупее чем казалась -выбрали сакральную жертву и так обдристались, что даже подкупленный суд не смог сильно помочь))))
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Всю шоколадную мерзость на нары!! только так с ними.
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Информация для любителей шаурмы - шоколад полезен для здоровья, а мясо в шаурме- главная причина онкологии.
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Тест на логику. Зачем предлагать 1 млн. дол. посадовцю, который будет уволен через пару недель, он же ничего уже не решит.
Но у ЗЕбилов логика отсутствует напрочь.
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Соевый ушлепок решил поискать логику в поведении мелкой сволочи Грымчака Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 2091 логики "после нас хоть потоп" тебе мало?
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Повторяю повторно. Зачем предпренимателям нести деньги человеку, которого через 2 недели уволят, он же ничего не успеет решить?
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Понимаю, что Святой Дух христианский, иудет с Днепра не переносят. Но за распятие Христа придется отвечать.
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Судя по тексту у Вас логики тоже в обрез.
Любые решения посадовця продолжают действовать независимо от того на должности он или будет скоро уволен. Это раз. Вон кабмин и минтопэнерго перед уходом пачками клепают такие лоббисткие решения по раздаче жирных кусков, что за голову берешься.
А по поводу грымчака так он еще интереснее сделал, он за бабки взялся решить вопрос в другом министерстве к которому де юре не имел отношения. Потому и статья 190 мошенничество и завладение средствам
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Детей жалко Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 2479 на органы пойдут чтоб папка на работу мог ходить...
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Sergey Naumovich
3 hours ago
Без слез невозможно слушать жену Грымчака. Там такое:

• из драгоценностей в семье - лишь обручальные кольца супругов. Из денежных накоплений - лишь 10 тысяч гривен;
• жена после принятия душа использует халат мужа, так как на два халата в семье просто не хватало денег;
• если завтра Юрий не получит зарплату, то несколько семей будут голодать, а его жена Юлия вынуждена будет впервые за 30 лет устраиваться на работу, что сложно представить...

Слёзы мешают писáть. Больше не могу... Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень - Цензор.НЕТ 4396....................
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Украинцы ! Жить Вам в дерьме пока Свинарчуки , Нассалики , Насралики , Шуфричи , Бойки , Грымчаки и много много других Мразей , по которым давно тюрьма плачет , будут выходить под залог смешной суммы , относительно украденного у народа !!!
ВЫ ПОЗОРНИКИ !!! ВЫ ДАЖЕ ЗА НЕБЕСНУЮ СОТНЮ НЕ СМОГЛИ ОТОМСТИТЬ , ВАШ ПРЕЗИДЕНТ НА ВАШЕЙ КРОВИ БАБЛО РУБИЛ , КАК ИСТИННЫЙ МАРОДЁР , А ВАМ ВСЁ ПО ХЕР !!!
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Сущность охлократии "Искажением" демократии является охлократия, чье название дословно с греческого языка переводится как "власть толпы", которая действует в интересах лишь части общества, а конкретно: низов социума.
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Скоро в элитных районах Лондона появится новый житель.
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