 Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн гривень

Таке рішення прийняв суд у п'ятницю ввечері, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Адвокат Гримчака Тетяна Матяш після оголошення рішення заявила, що слідчий суддя Наталія Лямзіна під час оголошення йому запобіжного заходу називала його Юрієм Михайловичем, хоча по батькові її підзахисного - Миколайович. Таким чином, за словами адвоката, суд призначив арешт іншому Гримчаку, а її підзахисний запобіжного заходу не має.

Тетяна Матяш наполягає на тому, що для виправлення технічних помилок в рішенні суду потрібно проводити нове судове засідання.

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Прокурори просили суд обрати Гримчаку і його помічникові Ігорю Овдієнку запобіжний захід у вигляді арешту з правом застави в розмірі 6690 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.