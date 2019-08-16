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 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (40) тварини (131) Харків (1469)

 Харківська екоінспекція матеріально посприяла центру допомоги безпритульним тваринам

17 серпня відзначається Всесвітній день безпритульних тварин. З нагоди цього дня Державна екологічна інспекція в Харківській області підтримала одну з найважливіших суспільних ініціатив регіону з допомоги безпритульним тваринам - центр "Порятунок тварин Харків".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В день захисту тварин у центр "Порятунок тварин Харків" від колективу Держекоінспекції області було передано 50 пакетів корму для кошенят і цуценят, 8 лежаків для тварин, ліки і засоби для чищення.

Центр "Порятунок тварин Харків" з'явився чотири роки тому. Волонтери згадують, що першим викликом стала допомога кошеняті, який застряг на дереві. Відтоді центр став місцем порятунку, допомоги і нового життя для кішок, собак, птахів і інших тварин: збитих, поранених, в ямах, під асфальтом, в колодязі, трубі, стіні, на дереві, даху, у воді, загублених.

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У центрі працюють 20 волонтерів, перебувають 30 собак і кішок, 9 голубів і кілька кошенят і цуценят. Багато харків'ян допомагають центру - забирають тварин до себе.

За словами керівника Державної екологічної інспекції в Харківській області Євгена Оберемко Україна входить у Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, зокрема безпритульних.

Довідка. Всесвітній день безпритульних тварин відзначається в третю суботу серпня. Проведення заходів почалося ще з 1992 року за підтримки некомерційної організації - Міжнародного товариства з прав тварин (WSPA). Відтоді у всьому світі в цей день організовують благодійні акції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143336
 
   
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А не лучше бы было, оказать помощь бездомным людям, а? А то последнее время только лишь слышно - бездомные животные-бездомные животные, а люди выходит для вас, на последнем месте, животные превыше всего.
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Человек сам в состоянии себе помочь. А вот коты и собаки, в результате приручения, утратили свой дом и навык и действительно нуждаются в помощи.
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