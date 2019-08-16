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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2721) Укроборонпром (485) БТР (44)

 Фінська броня для БТР - якісна, Зеленського обманюють, - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

Державний концерн "Укроборонпром" заявляє, що ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" вводить в оману суспільство і верховного головнокомандувача ЗСУ в питанні виготовлення корпусів для БТР-4.

Текст відповідної заяви розміщено на сайте держконцерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація, поширена цим підприємством, про те, що використання фінської бронесталі, з якої виготовляють бронетехніку НАТО, нібито призводить до підвищення ціни на 1 млн грн за один корпус, не відповідає дійсності і є проявом недобросовісної конкуренції", - сказано в повідомленні.

"Укроборонпром" опублікував розрахунок вартості корпусів для БТР-4 виробництва "ЛКМЗ" і виготовленого з імпортної сталі на ДП "ХКБМ ім. Морозова". Згідно з цими даними, кожен корпус, вироблений Харківським конструкторським бюро з імпортної бронесталі, майже на 400 тис. грн дешевший за аналог із вітчизняної сталі.

Фінська броня для БТР - якісна, Зеленського обманюють, - Укроборонпром 01

"Водночас зазначаємо, що через позицію 85-го військового представництва Міноборони поки заблоковано використання імпортної броні, а отже - і виробництво БТР-4. Тому що реальні потужності "ЛКМЗ" - 1,5 корпуса в місяць, що було засвідчено самими військовими", - додали в "Укроборонпромі".

Фінська броня для БТР - якісна, Зеленського обманюють, - Укроборонпром 02

Читайте також: Міноборони відкидає звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

У концерні припускають, що військова прийомка №85 Міноборони змовилась з приватним виробником. "Наголошуємо, що тільки цього року "ЛКЗМ" підвищило ціни на виготовлені корпуси в 1,5 рази", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Міністерство оборони забракувало сталь з країн ЄС і НАТО для виробництва БТР-4. БТР-4 і БТР-3 мали замінити наявні зараз в ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143335
 
 
 Топ коментарі
 
Ах, обмануть его не сложно,
Он дураком и сам быть рад...
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І взагалі Фінську зброю поважають у всьому світі.
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я бы не говорил с Президентом на военные темы.
бо головной командувач, не косивший ни разу, знает все лучше всех.
как и положено генераллисимусу....
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І взагалі Фінську зброю поважають у всьому світі.
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А ти і тут експерт?)
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Моя винтовочка SAKO TRG попадает в яблочко с расстояния 300-400 м. на более дальние не пробовал. Одна из лучших в своём классе🤔
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Ты б не в яблочки стрелял, а по кацапским мудям.
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как ета зєлєнскава можна абмануть??...да зєлєнскій сам каво угодна абманєт!
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Свинарчуки все те же Петины ! Ты на дату в документе посмотри 02. 11 . 2018 и 06.11.2018 ! Как видиш мародеры те же!
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Просьба не закрывать как спам, врага нужно знать и его аргументы тоже.
по написанному- в иске вашего "правдивого" По, указан ответчик- Держказначество Украины.

И решение не выданное Бутусовым, а находится в реестре судебных решений.
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И решение не выдуманное" Бутусовым
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Ну опять же дадут сцаной тряпкой по кацапскому иплу😂😂🌷
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Скоро в нас взагалі ніякої броні не буде.Народ думає,що все це так легко виготовляти,як кажуть говорящі голови з тв.
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Ах, обмануть его не сложно,
Он дураком и сам быть рад...
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Скоро новые свинарчуки от Зе команды появятся.
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Хочет прикол?
Пам'ятаєте пару днів назад "Зеленський влаштував рознос поліції Житомирщини" і вимагав, щоб голова поліції області Печененко пішов у відставку?
Тільки що дзвонив до них у прес-службу, виявляється Печененко і далі працює головою області.
Понти для приєжджіх від ЗЕ
(C)
@perepelUA
😳🤔
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Это продолжение прикола, который начался..., ну, начался, а теперь продолжается
Где написавший заяву на увольнение и.о. ДФС Власов?
Можете не отвечать - вопрос риторический....
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Місяць тому заставив во голови Миколаївської ОДА написати заяву. Заяву написали, але нічого не змінилось. Отак Зе понти по всій країні колотить.
Понтів багато. Результатів - жодного.
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я бы не говорил с Президентом на военные темы.
бо головной командувач, не косивший ни разу, знает все лучше всех.
как и положено генераллисимусу....
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три - пятнадцать
я бы не говорил с Президентом на военные темы.
бо головной командувач, не косивший ни разу, знает все лучше всех.
как и положено генераллисимусу....
Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 3202

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помним помним в синей рубашке на передке
кацснайпер тока потому не стрельнул, шо обуел от такой наглости и выпал в осадок на пол часа....
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да ну... не верю ))))) может еще скажите, что на киевской киностудии им. Довженко...

(там и парк не далеко есть) Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 5837
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не, не на Довженка точна - там антураж не тот... - все таки город.
и парк не тянет - я там жил в свое время - в курсе немного....
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согласен!
(не местный...так ляпнул...намекая именно на профессиональную киностудию с декорациями)
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думаю де то в Первомайском парке, може он сейчас по другому называется )))
Днепр оттуда - заглядение!
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а в разведку там ходить? - та любую рубашку напяль - все разведаешь...
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Вопрос стоит не так! Говорил бы с тобой, йолопом, Презедент? И это главное почему ты не будешь говорить с ним...
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Презедент? - немедленно в Трускавец на пересдачу и аленя искать Финская броня для БТР - качественная, Зеленского обманывают, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8251
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А с каким украинским президентом ты бы говорил на военные темы?Кто из них был компетентен в военных вопросах?Ты вообще курсе,что должность "Верховный главнокомандующий" не обязывает склоняться над картой и планировать операции.Она-техническая.Или ты чисто обос"ать?Вопрос риторический.
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А кто-то реально сомневался, что финская броня качественная? А если она еще и дешевле при одинаковых характеристиках, то должны быть заведены уголовные дела. Остановка производства военной техники в данное время нельзя называть просто "проявлением необросовестной конкуренции (с)". Когда у нас уже за ложь, наносящую реальный ущерб государству, начнут давать реальные сроки?
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А может они просто не умеют её эффективно варить?
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У меня вот на заводе взялись варить большую деталь из стали которую надо после сварки отжигать. А печи подходящего размера - нету. Стали отжигать её по кусочкам, а потом сваривать. Но отжечь целую - всё равно не могут. Её всю повело. Уже месяц пытаются от рихтовать. Вышло - чёрти что, и раз в 10 медленней чем если бы делали по нормальному.
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сталь нада пакупать у ахмєтова і вопросов нє будєт.
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беня там еще сталь не выпекает? - если да то у него лучшая, зуб даю!
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Не вели казнить, вели слово молвить надежа-государь, взгляни очами своими ясными - смуту затеять решили эти смутьяны кузнечно-механицкие. Возьми в руку твердую айфон булатный и позвони Малюте Баканову. Изведи супостата на корню.
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Чого варта лише фінська сокира "Фіскарс", а де наші сокири аналогічної якості?
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чертей - шо блох на бродячей собаке развелось...
бакан - я пришлю тебе маузер и кожанку!
сваты за родину! - сериал 3, смотрите на ГЫ-ГЫ.
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а почему дурачка не ******* .это ему не роль Мойдодыра на кацапском капуснике играть .тут мозг нужет .а его нема .
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И тут сплошной порохоботский флуд. Нет никакого смысла ни читать ни обсуждать.
Когда-ж закроют ***** и накроется его ботоферма. Без этого Украине пути вперед нет.
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Головна претензія прийомки-не якість сталі,а відповідність хімічного складу ДСТУ.Тобто питання-хто в ланцюжку візьме на себе відповідальність за порушення нормативів.
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