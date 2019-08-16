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Все про:Кіровоградщина (159) похорон (671) втрати (1420) Ян Осока (755) 72 окрема механізована бригада (81)

 Завтра на Кіровоградщині попрощаються з загиблим у зоні ООС воїном 72-ї ОМБр Василем Євстегнєєвим

Завтра, 17 серпня, в смт Вільшанка Кіровоградської області о 12.00 розпочнеться церемонія прощання з Василем Євстегнєєвим, 1980 року народження, уродженцем села Дорожинка Вільшанського району, командиром відділення 72-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євстегнєєв загинув у ніч з 14 на 15 серпня в районі хутора Вільний (місто Золоте) Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час обстрілу найманцями РФ нашого взводного опорного пункту зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Поховають Героя в рідному селі. У нього залишилися дві дочки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїн 72-ї ОМБр Василь Євстегнєєв загинув у ніч на 15 серпня в районі Золотого

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143334
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Герою!
Пошана Батькам!
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Слава Герою
и память о нем

У нас перемирие а похороны наших солдат каждый день так может это просто очередной убой захисників
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Зелечмо,.ауу мир давай !!! Каждый день гибнут наши воины за твоё грёбаное перемирие Думал ты самое умное , а ты самое безумное
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А що, він один?
А ті 73,22%, хай теж думають.
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Царство Небесне і нехай земля буде пухом всім загиблим воїнам.

І нехай будуть прокляті всі ті, хто привів до влади цю зелену чуму "слуг урода"
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А в Станице Луганской электрокар запустили, что б возить ублюдков из лугандона в Украину. Возможно и ублюдка, который убил этого парня тоже электрокаром катать будут...
Какой стыд....
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Герої умерають, якщо, "...надо просто прекратить стрелять...", це, зелене ********, доведе до біди.... Завтра на Кіровоградщині попрощаються з загиблим у зоні ООС воїном 72-ї ОМБр Василем Євстегнєєвим - Цензор.НЕТ 4192
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Колобродити є кому і не чоботом стертим а баблом Ігоря Валерійовича... А Колобородич у нас є!
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Це список страти, в свій час (до цього вони самі ведуть).
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