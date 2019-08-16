 Завтра на Кіровоградщині попрощаються з загиблим у зоні ООС воїном 72-ї ОМБр Василем Євстегнєєвим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Євстегнєєв загинув у ніч з 14 на 15 серпня в районі хутора Вільний (місто Золоте) Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час обстрілу найманцями РФ нашого взводного опорного пункту зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
Поховають Героя в рідному селі. У нього залишилися дві дочки.
Пошана Батькам!
и память о нем
У нас перемирие а похороны наших солдат каждый день так может это просто очередной убой захисників
А ті 73,22%, хай теж думають.
І нехай будуть прокляті всі ті, хто привів до влади цю зелену чуму "слуг урода"
Какой стыд....
Герої не вмирають!
(допоки ми їх пам"ятаємо)