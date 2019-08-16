 Завтра на Кіровоградщині попрощаються з загиблим у зоні ООС воїном 72-ї ОМБр Василем Євстегнєєвим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Євстегнєєв загинув у ніч з 14 на 15 серпня в районі хутора Вільний (місто Золоте) Попаснянського району Луганської області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час обстрілу найманцями РФ нашого взводного опорного пункту зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Поховають Героя в рідному селі. У нього залишилися дві дочки.

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