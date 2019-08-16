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Все про:громадянство (581) Крим (7306) Путін (10403) Росія (19377)

 Путін дав громадянство РФ колишньому заступнику голови МВС України Вороні

Ексзаступник глави МВС України часів Януковича Дмитро Ворона отримав громадянство Росії.

Про це повідомляється на сайті правової інформації Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У 2010 році, обіймаючи посаду заступника міністра внутрішніх справ України, Дмитро Ворона був звільнений і призначений на посаду голови Державної міграційної служби.

У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Ворону на посаду заступника глави МВС, керуючого роботою апарату міністерства. У 2012 році Ворона був призначений заступником міністра юстиції.

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Після Революції гідності Ворона втік в окупованому Росією Криму.

У 2018 році севастопольське видання "Примітки" з посиланням на джерела в окупаційному "уряді" Криму повідомляло, що Ворона може стати новим "віцепрем'єром" півострова з ЖКГ, енергетики і транспорту.

Крім того, севастопольський "Форпост" писав, що глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив робочу групу для відбору земельної ділянки, на якій буде розміщена гральна зона. До робочої групи увійшов Дмитро Ворона, якого ЗМІ назвало "позаштатним радником" Аксьонова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143331
 
 
 Топ коментарі
 
Тю дурак а мог бы вернуца назад в Украину как друзья ЗЕкловуна и спокойно плевать в рожу всем украинцам, так же как сейчас делает кореш ЗЕкоманды Портнов.
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Скоро и пэте даст ... Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 270
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А мо быть уже и дал....
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ПОЖАРЫ НА РОССИИ

Как упоительны пожары на России!
Они идут сплошною чередой.
И в летний зной, и зимнею порой
Как упоительны пожары на России!

Лесной пожар как рок неумолимый,
Огонь идет стеною за стеной.
Лишь вертолеты брызжут пеной мимо.
Как упоительны пожары над тайгой!

Горит Москва, хоть город сей столичный.
Вновь над заводом дым стоит горой.
То полыхнет на севере, в Мытищах.
Как упоительны пожары под Москвой!

Простор российский несравним по шири,
Всегда найдется место для огня.
И дым отечества согреет россиян.
Как упоительны пожары на России
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це не смішно - від пожеж в лісах Росії страждає все людство - радіти тут не доводиться.
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то ж будемо радіти, що в Росії горять ліси? це дурість
ліси хоч в Бразилії, хоч в Росії, хоч на Мадагаскарі належать всьому людству.
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Давал команду расстреливать украинцев?
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Тю дурак а мог бы вернуца назад в Украину как друзья ЗЕкловуна и спокойно плевать в рожу всем украинцам, так же как сейчас делает кореш ЗЕкоманды Портнов.
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Срочно его вместо Авакова! Ну, или генпрокурором поставить на худой конец. Короче, все сделать по-зебильному Путін дав громадянство РФ колишньому заступнику голови МВС України Вороні - Цензор.НЕТ 7833
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Скоро ворона прилетит в Украину. Политическая погода благоволит перелёту ворон. Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 1402
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дуже багато хто з тих, що займають вищі посади в державі Україна через деякий час поселяються за кордоном на постійне місце проживання або отримають навіть громадянство інших країн.
Це свідчить про відсутність національної українською еліти, української національної і відповідальної патріотичної буржуазії. Тому і відносяться до нашої держави відповідно. То ж і результати відповідні - стагнація, занепад, корупція і безвідповідальність на всіх рівнях.
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Скоро порохоботы побегут на рассею просить политическое убежите от "зеленой чумы" Путин дал гражданство РФ бывшему замглавы МВД Украины Вороне - Цензор.НЕТ 8462
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К сожалению да.. Зебилы тупые дорвались, но посмотрим, как будет: как Янук Зебил уже не сбежит!
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Мы ещё из "острых" свынят щербатых сделаем!
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с нетерпением ждем возвращения етой твари в Украину - уже можна - тут понавыбирали немнога.....
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на до бы скоту зарплату за 5 лет в "изгнании" выплатить...
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