Про це повідомляється на сайті правової інформації Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У 2010 році, обіймаючи посаду заступника міністра внутрішніх справ України, Дмитро Ворона був звільнений і призначений на посаду голови Державної міграційної служби.
У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Ворону на посаду заступника глави МВС, керуючого роботою апарату міністерства. У 2012 році Ворона був призначений заступником міністра юстиції.
Після Революції гідності Ворона втік в окупованому Росією Криму.
У 2018 році севастопольське видання "Примітки" з посиланням на джерела в окупаційному "уряді" Криму повідомляло, що Ворона може стати новим "віцепрем'єром" півострова з ЖКГ, енергетики і транспорту.
Крім того, севастопольський "Форпост" писав, що глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив робочу групу для відбору земельної ділянки, на якій буде розміщена гральна зона. До робочої групи увійшов Дмитро Ворона, якого ЗМІ назвало "позаштатним радником" Аксьонова.
Как упоительны пожары на России!
Они идут сплошною чередой.
И в летний зной, и зимнею порой
Как упоительны пожары на России!
Лесной пожар как рок неумолимый,
Огонь идет стеною за стеной.
Лишь вертолеты брызжут пеной мимо.
Как упоительны пожары над тайгой!
Горит Москва, хоть город сей столичный.
Вновь над заводом дым стоит горой.
То полыхнет на севере, в Мытищах.
Как упоительны пожары под Москвой!
Простор российский несравним по шири,
Всегда найдется место для огня.
И дым отечества согреет россиян.
Как упоительны пожары на России
ліси хоч в Бразилії, хоч в Росії, хоч на Мадагаскарі належать всьому людству.
Це свідчить про відсутність національної українською еліти, української національної і відповідальної патріотичної буржуазії. Тому і відносяться до нашої держави відповідно. То ж і результати відповідні - стагнація, занепад, корупція і безвідповідальність на всіх рівнях.