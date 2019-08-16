 Гримчак заявив, що не має наміру ховатися від слідства і хоче ходити на роботу в міністерстві

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Гримчак стверджує, що не має наміру нікуди тікати і виконуватиме всі вимоги слідства, зокрема, з’являтися на виклики прокурорів і слідчих.
"Я готовий захищати себе всіма законними засобами. Я буду збирати докази, я буду пояснювати те, що вони (прокурори - ІФ) інтерпретують як незаконну діяльність - це політична позиція. Я готовий гарантувати, що я не буду зустрічатися з людьми, які є в цьому кримінальному провадженні: для того, щоб забезпечити свою невинуватість, мені це не потрібно. Я готовий і далі ходити на роботу або перебувати ... хоча я все-таки хотів би дійти до кінця роботи, тому що тут залишилося трохи більше місяця, і в будь-якому випадку я її втрачу, тому що просто закінчиться термін", - сказав Гримчак у залі Деснянського районного суду м.Чернігова в п'ятницю.
Він заявив, що не збирається ховатися, і має намір прибувати до прокурорів і слідчого.
"Я не збираюся нікуди тікати, я не збираюся ховатися від прокурорів і слідчих, тому що я не бачу в цьому сенсу. Як тільки ти робиш крок до того, що треба кудись втекти або сховатися, - ти вже визнав свою провину ... Я захищатиму себе і свою сім'ю. Я готовий гарантувати, що я буду в будь-який момент виконувати всі вимоги слідства", - додав він.
Гримчак також заявив, що не має великих коштів, тоді як у клопотанні прокурорів передбачено велику заставу.
"Я не маю великих коштів, у мене на рахунку - я не знаю, треба у дружини запитати - я не маю величезних особняків. У мене звичайна трикімнатна квартира 70 або 66 кв.м. Моє багатство - це мої діти, моя сім'я, і у мене є ще одна річ, яка, важко обчислюється грошима - це репутація. У мене більше нічого немає", - сказав заступник міністра.
У п'ятницю Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку та його помічнику Ігорю Овдієнку. Наразі слідчий суддя Наталія Лямзіна віддалилася в дорадчу кімнату.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зелебобіки і ольгінці, долучайтесь.
Над кандидатурой на должность генерального прокурора Рябошапкой, который негласно курирует процесс Гримчака , начинают сомневаться у Зеленского. Дело в том, что заявление Черновол поданное ей в ГБР по поводу "создание преступной группировки", встреченное у Зеленского презрительными комментариями и улыбками, неожиданно стало предметом пристального внимания США. Видимо где то в Вашингтоне, в сознании некоторых очень влиятельных людей, перейдена критическая черта того вала негативной информации который обрушился по поводу деятельности Зеленского. Посольству США и представителям министерства юстиции США поручено провести встречу с Татьяной Черновол для выяснения обстоятельств изложенных в ее подаче. Тейлору поручено разъяснить Зеленскому важность замены генерального прокурора политически нейтральной и приемлемой кандидатурой.
В общем, первая попытка "кого то посадить" закончилась грандиозной демонстрацией на всю страну полной бездарности режима Зеленского. Обвинение за день съехало с взятки в 1.1 млн. долларов на мошенничество в объеме 90 тысяч. Действующие лица обещавшие пресс-конференцию побоялись даже ее провести.
Публика заждалась. Зачем Зеленскому срочно понадобилась жертва в виде Грымчака ...Справа Гримчака все більше стає схожою на "кіно", яке намагаються прокрутити для піпла, який чекає зрєліщ і доказів злочинності попередньої влади.
http://www.dsnews.ua/politics/publika-zazhdalas-zhertv-zachem-zelenskomu-srochno-ponadobilsya-15082019220000
Чем всё закончилось помним?
А пару Юрію хочеться побажати лише витримки і спокою.
А я хочу 10 млн евро и квартиру в Ванкувере.
Тут, на цій гілці, серуть зебіли, які "зовсім".
Поясність, будь ласка, вашу сторону. Чому ви все ж таки не вважаєте обґрунтованою цю підозру?
- Як я зазначила в суді, підозра є повністю необґрунтованою, оскільки в підозрі не зазначено головне. 190 - це злочин проти власності особи юридичної або фізичної. Тобто це проти власності. Тобто в такому разі має бути потерпіла людина, якій завдано шкоду в гривнях. І КПК вимагає, що підозра має бути прописана чітко і має бути чітко прописані самі дії, сам злочин, який нібито вчинила особа. Відповідно до підозри, про яку вчора повідомила сторона обвинувачення підозрюваному, в ній відсутній потерпілий, в ній відсутня сума злочину і в ній відсутня шкода матеріальна. Тобто відсутність шкоди позбавляє взагалі підстав говорити про шахрайські дії. Оскільки без шкоди власності немає і злочину про власність. І на питання судді вони також зазначили, що в них немає потерпілого від цього злочину. Таким чином, про що ми говоримо, про які шахрайські дії, якщо немає потерпілого?
Тобто, чи є шанс того, що після нарадчої кімнати суддя вирішить, що підозра була необґрунтованою, і справу закриють?
- Чесно кажучи, шанси дуже малі. Бо ця суддя задовольняє будь-які клопотання саме цього управління спецрозслідувань Генпрокуратури України. Вона розглядає клопотання вже кілька місяців, не тільки у нашому кримінальному провадженні. У нашому кримінальному провадженні вона розглянула і ухвалила три ухвали безпідставних на обшуки, на вилучення майна - навіть те, яке не передбачено КПК. Більше того, суддя не зазначила, хто має проводити обшук. Тобто фактично на підставі такої ухвали проводити обшук могла будь-яка особа, яка навіть не є правоохоронною. Це також є порушенням КПК.
І, чесно, сподівань на те, що вона почує доводи, побачить безпідставність підозри, відсутність підозри фактично, тобто відсутність складу злочину в діях особи, відсутність шкоди матеріальної у матеріальному злочині, - це є відсутність підозри… А за відсутності підозри не можна говорити про запобіжний захід.
Якщо врешті суддя вирішить застосовувати запобіжний захід, то який ви вважаєте за потрібне?
- Я би вважала, що достатнім буде особисте зобов'язання. Цього достатньо, і про це казав пан Гримчак. Він людина, яка має сталі сімейні, родинні стосунки в місті Києві. В нього багато дітей, в нього родина, в нього мати, дружина, родичі в нього є, робота врешті-решт. У нас ім'я, честь і гідність, які він пообіцяв відстоювати в цьому процесі і довести свою невинуватість.
https://prm.ua/grimchaku-obirayut-zapobizhniy-zahid-advokat-zayavila-pro-neogruntovannist-pidozri-prokuroriv/