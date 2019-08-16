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 Політика України
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Все про:бійка (460) облрада (110) Одеса (2029) Урбанський (3)

 Після бійки депутатів глава Одеської облради Урбанський, обраний нардепом, відкликав свою заяву про звільнення з посади голови облради

Голова Одеської облради Анатолій Урбанський відкликав свою заяву про складання повноважень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Таке рішення Урбанський прийняв після перерви на сесії, на якій поки безуспішно намагаються відправити у відставку заступників голови облради Юрія Дімчого і Олега Радковського.

Раніше цього дня Одеська облрада планувала обрати нового голову замість нинішнього Урбанського, який обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання.

Дивіться також: На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Але, згідно з інформацією на сайті облради, виступ на сесії депутата обласної ради Віталія Свічинського викликав суперечки і непорозуміння між депутатами різних фракцій, у зв'язку з чим сесія не почала роботу. Урбанський оголосив перерву для наради з головами депутатських фракцій.

За інформацією "Думської", під час сесії виникла сутичка, яка переросла в бійку. Урбанський спробував відновити сесію, але йому перешкоджали. До зали прибула поліція. Після того, як сесія все ж почалася, депутати голосували за порядок денний, і голови фракцій, голова і його заступники пішли для проведення політичних консультацій.

Зазначимо, Урбанський збирався у відставку у зв'язку з обранням народним депутатом від 143 округу з центром в Ізмаїлі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143329
 
 
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деруться за возможность служить народу и только народу-
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угу - і ми , навіть , знаємо прізвища того "народу" ...
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На фото на заднем фоне, портрет Пети...
Только рабы выставляют фото своих хозяев у себя в кабинетах, как напоминание о верноподданичестве и холуйстве хозяину.
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Рабы и холуи Шаурмена теперь будут вешать портреты шаурмы. Шаурмен уже начал...
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Это лучший президент был за всю историю хоть и много к нему вопросов. А ты хочешь москальскую простигосподи повесить
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