 Після бійки депутатів глава Одеської облради Урбанський, обраний нардепом, відкликав свою заяву про звільнення з посади голови облради

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думська".

Таке рішення Урбанський прийняв після перерви на сесії, на якій поки безуспішно намагаються відправити у відставку заступників голови облради Юрія Дімчого і Олега Радковського.

Раніше цього дня Одеська облрада планувала обрати нового голову замість нинішнього Урбанського, який обраний народним депутатом Верховної Ради 9-го скликання.

Дивіться також: На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Але, згідно з інформацією на сайті облради, виступ на сесії депутата обласної ради Віталія Свічинського викликав суперечки і непорозуміння між депутатами різних фракцій, у зв'язку з чим сесія не почала роботу. Урбанський оголосив перерву для наради з головами депутатських фракцій.

За інформацією "Думської", під час сесії виникла сутичка, яка переросла в бійку. Урбанський спробував відновити сесію, але йому перешкоджали. До зали прибула поліція. Після того, як сесія все ж почалася, депутати голосували за порядок денний, і голови фракцій, голова і його заступники пішли для проведення політичних консультацій.

Зазначимо, Урбанський збирався у відставку у зв'язку з обранням народним депутатом від 143 округу з центром в Ізмаїлі.