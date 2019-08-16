 Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги

Як передає Цензор.НЕТ, Гонік на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю розповів, що вже більше ніж 10 років Іудейська релігійна громада брацлавських хасидів бореться за право будівництва в Умані єврейського меморіального комплексу, також заплановано будівництво синагоги місткістю 30 тис. осіб.
За його словами, у 2008 році громаді під будівництво цього об'єкта було передано в оренду на 49 років ділянку землі площею 1 га, було розроблено детальний план території, виділеної під будівництво центру, однак місцева влада стали вимагати хабар від замовника будівництва за затвердження плану будівництва комплексу.
Як зазначив Гонік, після відмови давати хабар цільове призначення земельної ділянки, на якій передбачалося будівництво, було змінено.
У цьому контексті голова ортодоксальної єврейської торговельної палати заявив: "Я хотів би подякувати президенту Зеленському за те, що він заявляв, що хоче побудувати з Умані маленький Єрусалим, що він хоче зупинити корупцію в Україні. Але також я хочу звернутися до нього, щоб він приїхав до Умані й подивився, що там відбувається, розібрався з мером, заступником мера, створив за необхідності комітет або комісію, щоб відстежувати ситуацію... як було змінено цільове призначення ділянки, тому що зараз місце для будівництва вкрадено".
За його словами, наразі відсутні будь-які можливості для будівництва меморіального комплексу.
"Насправді може бути хороша хвиля інвестицій, які можуть допомогти Умані та Україні процвітати... Але це може не відбутися саме через корупцію", - підсумував він.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18-20 серпня відвідає Київ, під час візиту планується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
ЗДЕСЬ НА ЦЕНЗОРЕ СВИДЕТЕЛИ СЕКТЫ МОСКОВСКО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ" УПОРНО И НАСТОЙЧИВО С ПРОБИВАНИЕМ ЛБОМ СТЕН УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ПЕРЕВОД СЛОВА ,,ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ" = ,,ПРАВОСЛАВНЫЙ".
ОТ И СТАТЬЮ НАДО НАЗЫВАТЬ СООТВЕТСТВЕННО: - ,,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ....".
НУ ТАКАЯ ОНА ПРАВДА. НЕЛИЦЕПРИЯТНАЯ И ЖЁСТКАЯ. ЛИБО ,,ЕВРЕИ ПРАВОСЛАВНЫЕ".... ЛИБО ,,УКРАИНСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ МИТРОПОЛИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА" - ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ. И НИКАКОГО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ".