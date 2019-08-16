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 Суспільство
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Все про:синагога (11) Умань (54) хасиди (26)

 Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги

Засновник і голова ортодоксальної єврейської торговельної палати (Нью-Йорк) Дуві Гонік закликає президента України Володимира Зеленського вжити заходів для викорінення корупції на рівні місцевої влади в Умані (Черкаська обл.), сприяючи у такий спосіб відродженню міста як одного з найбільших єврейських духовних центрів.

Як передає Цензор.НЕТ, Гонік на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю розповів, що вже більше ніж 10 років Іудейська релігійна громада брацлавських хасидів бореться за право будівництва в Умані єврейського меморіального комплексу, також заплановано будівництво синагоги місткістю 30 тис. осіб.

За його словами, у 2008 році громаді під будівництво цього об'єкта було передано в оренду на 49 років ділянку землі площею 1 га, було розроблено детальний план території, виділеної під будівництво центру, однак місцева влада стали вимагати хабар від замовника будівництва за затвердження плану будівництва комплексу.

Як зазначив Гонік, після відмови давати хабар цільове призначення земельної ділянки, на якій передбачалося будівництво, було змінено.

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У цьому контексті голова ортодоксальної єврейської торговельної палати заявив: "Я хотів би подякувати президенту Зеленському за те, що він заявляв, що хоче побудувати з Умані маленький Єрусалим, що він хоче зупинити корупцію в Україні. Але також я хочу звернутися до нього, щоб він приїхав до Умані й подивився, що там відбувається, розібрався з мером, заступником мера, створив за необхідності комітет або комісію, щоб відстежувати ситуацію... як було змінено цільове призначення ділянки, тому що зараз місце для будівництва вкрадено".

За його словами, наразі відсутні будь-які можливості для будівництва меморіального комплексу.

"Насправді може бути хороша хвиля інвестицій, які можуть допомогти Умані та Україні процвітати... Але це може не відбутися саме через корупцію", - підсумував він.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 18-20 серпня відвідає Київ, під час візиту планується зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143328
 
 
 Топ коментарі
 
А когда евреи будут мусор за собой убирать? Умань - город маленький, бедный, коммунальщиков раз, два и обчелся. А еврее наезжает до 50 000. И все бросают мусор! При этом ничего не платят городу. Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги - Цензор.НЕТ 5875
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Чтоб в Умани появился маленький Ерусалим туда нужно маленько палестинцев завезти... Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги - Цензор.НЕТ 3867
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я как понял в Умани к украинцем они относятся как к палестинцам - они хозяева а мы их обслуга - ну теперь та заживут - зеля им поможет - а вот когда у украинцев, свой президент будет - ну который будет о украинцах беспокоиться и не только в Украине ,а и в Израиле и во всем мире то же? вот в чем вопрос
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Жидів вже більше Українців. Понаїджали останню кров висмоктувати. Зу всіх країн їх женуть, тільки тут , дишень з хлібом та сілью не зустрічають. Є рвдна країна, Богом данна, то ж не, лізуть як ті таргани.
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гомик проси сразу чтобы зелик умань в израиль перенес... представь как прикольно утром вышел из дома в умани а потом вспомнил ты ведь теперь в израиле ... и сразу на душе тепло...
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Помочь? Отчего ж не помочь? Всем народом скинемся. Хватит на синагоги в каждом местечке. Кто в очереди на мечети? Мы хоть и бедный народ, но щедрый и покладистый.
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Ну если такая жара пошла, то пусть и мне помогут на строительства "храма для православных буддистов 7 дня"
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Побороти корупцію- прикрити бізнес місцевих? Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги - Цензор.НЕТ 4876 І з синагогою нічого не вийде. "ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СОБИРАЕТСЯ ВМЕШИВАТЬСЯ В ДЕЛА ЦЕРКВИ"
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А от мені пох на якусь там релігійну фуйню. Ми все одно здолаємо цю квартальну сєкту! Україна й не таке пережила! Все в нас буде добре! Я знаю!)
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в Биробиджане евреи не живут и не жили . им там назначили столицу и они все сьехали в миг в теплые и жирные края .
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В Умань тоже приезжают и гадють, можно туда племянников Ясира Арафата подселить вместе с двумя районами. Голова ортодоксальної єврейської торговельної палати Гонік просить Зеленського очистити Умань від корупції та посприяти будівництву синагоги - Цензор.НЕТ 6991
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КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕВЕРНОЕ НАЗВАНИЕ СТАТЬИ.
ЗДЕСЬ НА ЦЕНЗОРЕ СВИДЕТЕЛИ СЕКТЫ МОСКОВСКО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ" УПОРНО И НАСТОЙЧИВО С ПРОБИВАНИЕМ ЛБОМ СТЕН УТВЕРЖДАЮТ ЧТО ПЕРЕВОД СЛОВА ,,ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ" = ,,ПРАВОСЛАВНЫЙ".
ОТ И СТАТЬЮ НАДО НАЗЫВАТЬ СООТВЕТСТВЕННО: - ,,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ПАЛАТЫ....".

НУ ТАКАЯ ОНА ПРАВДА. НЕЛИЦЕПРИЯТНАЯ И ЖЁСТКАЯ. ЛИБО ,,ЕВРЕИ ПРАВОСЛАВНЫЕ".... ЛИБО ,,УКРАИНСКАЯ ОРТОДОКСАЛЬНАЯ МИТРОПОЛИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА" - ПРАВИЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ. И НИКАКОГО КАЦАПСКОГО САМОНАЗВАНИЯ ,,ПРАВОСЛАВИЕ".
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То что в Умани похоронен Цадик Нахман является нашей культурной ценностью и достоянием ,просто нужно все правильно обустроить .За это и ратует Гоник .
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30 тис. это просто город накрыть куполом, да??
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Спочатку нехай брацлавські хасиди збудують сміттєпереробний завод, а пізніше синагогу.
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"Председатель ортодоксальной еврейской торговой палаты Гоник просит Зеленского очистить Умань от коррупции и помочь строительству синагоги" - одна синагога в Умани уже построена. Не помню сколько этажей сверху, но под землёй четыре этажа. Тогда писали, что хасиды надули строителей и не заплатили им деньги за работу. Зачем им вторая синагога?
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не вмещаются. А деньги строителям все-таки выплатили, хоть и со скандалом.
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НЕОБХОДИМО ПЕРЕНЕСТИ МОГИЛУ РАБИ НАХМАНА В ИЗРАИЛЬ !!!
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Эта могила охраняет Украину от уничтожения. Если уберут эту могилу, то хабатники от Украины не оставят и камня.
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Поздно, Украина уже в руках главных днепровских хабадников: Коломойского, Пинчука и Боголюбова. Зебилы отдали им Украину добровольно, так что и могилу уже можно отдавать, она нас не спасёт.
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Євреї, не забувайте - ви не одні такі євреї!!!)
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Когда Вы узнаете кто такие хабатники, тогда хасиды для нас покажутся братьями по православной вере. Последний лидер хасидов перед смертью оставил письмо, в котором признал что Христос был настоящим Мессией. Смотрите Ходоса.
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Продати потрібно жидам мощі їхнього кого там закопано і позбутися проблеми.
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їм там гетто треба відкрити .ізолірувати .
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Нетаньяху напевно попросив передчасно темку застовбичити про корупцію попередників з вигідним для обох гешефтом при віджимі.Але напис:"Коли українець народився-Рабінович заплакав!"треба таки в Борисполі прилаштувати.
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Понатыкали церквей в каждом дворе, своих попов православия головного мозга девать некуда! Еще раввинов поселять в синагогах? Та заберите мощи вашего святого еврея себе в Израиль!
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