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 На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА. ФОТО

Від КПВВ "Станиця Луганська" до моста через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди похилого віку, що перетинають лінію розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 01

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого моста.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 02

Читайте також: "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Проект реалізовано спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143327
 
   
 Топ коментарі
 
Даже электрокар не изменит ватных пенсов и они будут ненавидеть Украину.Ибо нет дешевой водки и колбасы по 2 гривны за кило.
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Эти старые гниды кричали "Путин введи войска", перекрывали дороги нашим военным, бросали камни в наших пленных. Украина им 5 лет платит пенсии. А теперь мост ремонтируем, разминирование, электрокар предоставили. Платите украинские лохи, им с двумя пенсиями хорошо жить.
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правильно, гольфистов-сепаратистов с клюшками надо по-феншую перевозить!!!
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правильно пенсию получил и обратно в ордло с ветерком ))))))
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правильно, гольфистов-сепаратистов с клюшками надо по-феншую перевозить!!!
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Там дамочка ,впереди пиджака ,очень пожилая и ей действительно тяжело идти.
Новость ,конечно, оооочень,очень. Честно сказать ,мне все равно,хоть в гробах.
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на первой фотке чел с похороннім венком бежит. опоздать боится
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Не не не! Просто надо правильно разукрасить кары , типа едешь в ордло - табличка "вперёд, в светлое будущее!", В Украину - "к жидобандеровцам", и ловить лулзы
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Скоро ЗЕ вступит в военный союз с нашей братской Россией и вместо налогов на армию у нас сделают налог на восстановление Донбасса
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Эти старые гниды кричали "Путин введи войска", перекрывали дороги нашим военным, бросали камни в наших пленных. Украина им 5 лет платит пенсии. А теперь мост ремонтируем, разминирование, электрокар предоставили. Платите украинские лохи, им с двумя пенсиями хорошо жить.
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При первой же возможности они будут делать то же самое. Этот ватный скот исправит только могила. А толерасты сюсюкающиеся с этим сепарским скотом всегда проиграют в итоге. Толераст никогда не выиграет у гопника, только в сказках добро побеждает.
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"толераст" - это чисто кацапский жаргон. У нас в Украине так не говорят.

надеюсь и остальные неадекваты здесь - такие же пригожинские тролли как и ты, подонок.
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так вони ж уже все усвідомили та виправилися.
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Даже электрокар не изменит ватных пенсов и они будут ненавидеть Украину.Ибо нет дешевой водки и колбасы по 2 гривны за кило.
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Зимой тоже это чудо возить будет？ ну вперед и с пестней..
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Только вместо колес будут полозья, а вместо электродвигателя с аккумулятором собаки На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА - Цензор.НЕТ 5872
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А пиджак тоже за пенсией по инвалидности катался ?
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Пенсию получат биндеровскую и в гольф поиграют...
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Так не только бандЄрАвскую а єШо и ********** не брезгуют, видишь как улыблаюЦА На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА - Цензор.НЕТ 6755
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Дык на фото три авто ОБСЕ. Вот пусть и возили сепаратистов, им не привыкать .
Сколько волка не корми, он в лес смотрит (с) Аналогично и с сепаратистами . И не нужно мне писать что там наши люди.
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с чего вы взяли что они - сепаратисты?

с того что за Зе, который замир с путиным, проголосовало больше 70% населения Украины?

Чья бы корова мычала.
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ВЫ че курите- за мир с путиным не голосовал никто в Украине.
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а как же Зеленский со своим "договоримся где-то посередине?"

или он обещал воевать до победного?

можно цитатку, а то я что-то пропустил.

это я к тому - что по всей стране такая же ватка. И так же хочет халявы. Спорим - еще и завидуют что эти пенсы 2 пенсии получают, стопудово.

вата ватная по всей стране а им лугандонские пенсы жить мешают,ты смотри - нашли главных виновников войны.
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Краще б зробили регулярно діючий електростілець! На участке от моста до КПВВ в Станице Луганской для подвоза людей начал курсировать электрокар, - Луганская ОГА - Цензор.НЕТ 2398
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не оценят... все равно проклинать будут, вставая с пледика фиолетового.. еще и на спину плюнут... будут считать что бэндэры должны..
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ну судя по вашим бесчеловечным высерам - таки должны.
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та хрен с моими бесчеловечными..... - откройте глаза свои на их человечное отношение

///
24.07.19 13:45 "Делайте мост, чтобы транспорт ходил и этих фашистов-галичан здесь не было", - жительница оккупированного Луганска на КПВВ "Станица Луганская". ВИДЕО
Жительница оккупированного Луганска выразила требование побыстрее построить новый мост на КПВВ "Станица Луганская", чтобы "транспорт ходил и фашистов-галичан не было".
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое требование женщина озвучила журналистам ТСН, которые сняли сюжет о ситуации на КПВВ. При этом она назвала украинцев "быдлом" и обвинила их в уничтожении старого моста.....Источник: https://censor.net.ua/v3139371
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Елетро-кар це кар з електричними кріслами?
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Там надо ров копать, а они мосты строят..... На дураках воду возят!
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ты карту открой, кацап ты тупорылый - какой ров, там река с поймой шириной в километр
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет?
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Н*хрена этих пенсионных- туристов еще возить, пусть они на свою Путинскую пенсию живут!
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Для предателей только катафалк подойдёт
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чем они - предатели? кого они предали? чем? тем что их бросили и не смогли защитить? ну так получилось - не смогли, сил не хватило. Но им есть на что обижаться - север Луганщины ведь освободили - там Путина не зовут, Украина и все такое.

кто их спрашивал? вы верите путинской пропаганде, что местные все хотят в РФ, потому РФ и приперся их спасать?

вы реально дебилы или повелись на пропаганду Раша-тв?

или у нас гражданская война - тогда - да, местные виноваты.

Или на нас напала Россия - тогда местные - жертвы террористов.

двух вариантов быть не может.

в шибанутые на полную бошку, если верите что от этих несчастных пенсов что-то зависело.
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1. Перешкоджання просуванню ВСУ до кордонів
2. Рехверендум
3. Впопулченці, колабораціоністи.
Юридично їх можна назвати хоч серафімами, хоч пінгвінами. А у кацапів є влучна приказка:
"Назвался груздем - полезай в кузов". Хоч рефрижиратора, хоч цього електрокара.
Дискутувати на цю тему не маю намірів.
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Это писец какой-то! Быдло, которое воюет против Украины, Украина будет за пенсией на электрокарах возить, что б не дай бог не устали! Вместо того, что б посадить... или как минимум, не пускать в Украину!
И это в то время, когда много людей по всей Украине из села в село пешком ходят...
Уму не постижимо!...
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Я навіть чую, як совки клянуть Україну, за те що електрокар без охолодження
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Вони хочуть покататися у рефрижираторі?
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**.....ь..копать....шо на гольф клубе , На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА - Цензор.НЕТ 9672 чи где то в дисней ленде...ну нафиг они тут нужны скажите...?
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А где педали, чтоб каждый дамбас их крутил? Сепары быстро прострелят аккумулятор(дегенераты только и умеют все ломать), и без педалек ничего не поедет...
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