 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов

Про це пише в статті для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Затримання та видача Ізраїлю Сільвера була частиною найбільшої міжнародної операції по боротьбі з наркотиками - 12 березня цього року в США, Німеччині, Ізраїлі та Україні було одночасно затримано 42 керівників найбільшої мережі продажу наркотиків "Телеграсс"", - написав журналіст.

"Телеграсс" був створений під керівництвом Сільвера в 2017 році. Ця мережа стала найбільшою у світі з продажу наркотиків. Вона торгувала насамперед марихуаною, але в наявності були також ЛСД і гашиш.

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"Його мережа працює на івриті. Анонімність висока - дані швидко зачищаються, а розрахунки відбуваються у будь-яких виглядах - в тому числі в біткоінах. Сільвер розорив багато злочинних угруповань Ізраїлю, Європи і США, ціни впали в 1,5-2 рази", - написав Бутусов.

Ініціатором затримання Сільвера виступили правоохоронні органи Ізраїлю.

"Його терміново відправили на екстрадицію напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху - ця справа відіграла важливу роль для ізраїльських дипломатів, тому питання вирішили швидко, київські суди швидко прийняли всі необхідні рішення, і ніхто нічого не затягував", - пише Бутусов.

Зараз Сільвера оголошено у всеукраїнський розшук, всі сили правоохоронних органів України кинуті на пошуки злочинця, двох високопосадовців СБУ вже відсторонено від посад.

"СБУ зганьблена - і тепер потрібні жорсткі заходи для відновлення порядку. Якщо Амосу Дову Сильверу вдасться уникнути правосуддя і сховатися - змити цю ганьбу вже не вдасться, ми зірвемо зусилля сотень правоохоронців у трьох найважливіших країнах світу. Потрібен результат", - підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.