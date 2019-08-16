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Все про:Ізраїль (316) наркотики (818) втеча (114) СБУ (4628) екстрадиція (229) Бутусов Юрій (1012)

 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов

Громадянина Ізраїлю Амоса Дова Сільвера затримали за наводкою ізраїльських правоохоронців. Київські суди швидко прийняли всі необхідні для екстрадиції рішення, щоб встигнути до візиту в Україну прем'єр-міністра Нетаньяху, але наркобарон утік.

Про це пише в статті для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.

"Затримання та видача Ізраїлю Сільвера була частиною найбільшої міжнародної операції по боротьбі з наркотиками - 12 березня цього року в США, Німеччині, Ізраїлі та Україні було одночасно затримано 42 керівників найбільшої мережі продажу наркотиків "Телеграсс"", - написав журналіст.

"Телеграсс" був створений під керівництвом Сільвера в 2017 році. Ця мережа стала найбільшою у світі з продажу наркотиків. Вона торгувала насамперед марихуаною, але в наявності були також ЛСД і гашиш.

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"Його мережа працює на івриті. Анонімність висока - дані швидко зачищаються, а розрахунки відбуваються у будь-яких виглядах - в тому числі в біткоінах. Сільвер розорив багато злочинних угруповань Ізраїлю, Європи і США, ціни впали в 1,5-2 рази", - написав Бутусов.

Ініціатором затримання Сільвера виступили правоохоронні органи Ізраїлю.

"Його терміново відправили на екстрадицію напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху - ця справа відіграла важливу роль для ізраїльських дипломатів, тому питання вирішили швидко, київські суди швидко прийняли всі необхідні рішення, і ніхто нічого не затягував", - пише Бутусов.

Зараз Сільвера оголошено у всеукраїнський розшук, всі сили правоохоронних органів України кинуті на пошуки злочинця, двох високопосадовців СБУ вже відсторонено від посад.

"СБУ зганьблена - і тепер потрібні жорсткі заходи для відновлення порядку. Якщо Амосу Дову Сильверу вдасться уникнути правосуддя і сховатися - змити цю ганьбу вже не вдасться, ми зірвемо зусилля сотень правоохоронців у трьох найважливіших країнах світу. Потрібен результат", - підсумував журналіст.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143326
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ назначил своего человека руководить в СБУ. Вот вам и результат - когда парикмахеры руководят экономикой, массажисты промышленностью, а клоуны государством.
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если государство сгнило то трудно ожидать что его спецлужба будет работать на страну а не на свой карман
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рашист, если тебе не нравится народ Украины и его выбор, то это твои проблемы и вешайся )
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ЗЕбоба)))
Почему вы умственно лишенные всех кто против вашего солнцеликого великана...называете РАШЫСТАМИ?
ТВАРЬ!!! Ты когда последний раз помагал нашим пацанам на передке?
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вы только попиз..ть со своей ПЕТУШАРНИ можете!!!
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Когда клоуны руководят спецурой,то жди пи.цов! Как бы Юра на етмазывал
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отличная работа службы ****** Украины и ФСБ парашии
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И тут ФСБ виновато) Украинцы вообще какие-то ошибки по собственной глупости совершают?
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А воьставку Юра Бутусов не хочет призвать Баканлвп?! Если бы кто то от Пороха был ,то тут визгу было бы
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Вот, кстати, если б были полицейские или нацгвардейцы - тоже думал бы, что продались. Но в данном случае... Кто служит в главке СБУ? Мажоры, сынки. Помните, история была, когда два таких мажора пьяные на внедорожнике разбились с телками и табельным оружием? Как думаете, они профессионалы? Сомневаюсь. Прошли паспортный и решили, что все, деваться ему больше некуда. А Сильвер (*****, фамилия как бы намекает) так не думал, и свалил. И организация безопасности в аэропорту "Борисполь", где Сильвер беспрепятсвенно прошел паспортный контроль в обратную сторону, тоже говорит о том, на каком эта безопасность уровне.
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Про@б конечно конкретный..............☹️
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Ну от просто аплодирую стоя АЛЧНОЙ...ПРОДАЖНОЙ...КОНЧЕНОЙ...ЗЕЛЕБОБСКОЙ ВЛАСТИ!!!!
БаКланов...ТЫ ОБОСРАЛСЯ ТОВАРИЩ!!!
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пишите, пишите порохнявые, может Зе разозлится и быстрее разгонит все СБУ...
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Бояре ху..е! А ЗЕбоба золотой))))
Где то мы это уже видели.
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Да , старое разгонит и наберёт туда новых прахФФессионалов , баранов колхозных . Которые о работе в СБУ и понятия не имеют . Таких как лэйтэнант Баканов например . Никогда даже в армии не служивший . Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3717 .
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Аваков получил столько лавандоса , что можно и в отставку.
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Украину уже ничего не спасет
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Цілком в стилі демократичних країн, голова сбу на вихід, З€приготуватися.
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К приезду главного маланца этого пацаватого поймают
Баканов матёрый сыскарь Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4890
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То есть, Юра настаивает что СБУ стала позором сегодня а не 5 лет назад когда крымское СБУ переобулось по щелчку? Вот думаю где предел у маразма?
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СлужбаБаригУкраїни хотіла підлизати нетаньyahoo, але ріденько обісралась, бо щурі злили інфу про затримання нарко-*иду.
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Операцией руководил лично...ПЕПо!!!
Так ЗЕклоун Натаньяхо и расскажет))))))))))))))))))))))))))))
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Вы только прикинте...
Трамп едет в Израиль...
Там задерживают какого то Пабло Эскабара...и он по тихому себ...т прямо в аэропорту...
И тут Натаньяхо говорит Трампу....эээээээ чувак это все ПАПЕРЕДНИКИ виноваты!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Масад???
Ты не поверишь Дональд....там люди ПЕПо до сих пор у руля!!!
Мой выкормыш БаКланов вообще НЕ ПРИ ДЕЛАХ!)))))))))))))))))))))
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І тут нова влада обісралася по крупному -так хотіли Натаньяху вгодити ! Ага ! Чувак якісно і швидко протестив нову ввладу за пів-години- не треба й 100 днів чекати !
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Пусть теперь ВАЗелин - позвонит Баканову за этого черта...

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Сільвер розорив багато злочинних угруповань, ціни обвалились вдвічі...
І саме через це на його картель влаштували облаву? Здається мені, його просто замовили, от і вся гра. Вбити не вийде, так як мережа все одно лишиться, а от одночасне затримання кількох десятків ключових осіб на чолі з босом руйнує мережу, ціни злітають, і підконтрольні правоохоронцям наркогрупи знову повертаються на сцену.
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Що, через Телеграсс втратив клієнтів? Ну побісись, може попустить)
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Ой трындец... Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3875 Хуже было бы только если бы к приезду Нетагьяху в главной синагоге Украины изнасиловали свинью, и нарисовали свастик... Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3418
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Массад должен проверить связь Сильвестера с...КОЛОМОЙШОЙ!!!)))
И дать хорошый пинок под тупую ЗЕсраку!)))
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Первое,ищите через сотрудников сбу его сопровождавших,кто то из них замазан 100%.
Второе,молодец Петр Алексееаич,хорошую каку подсунул Зеленскому накануне визита Нетаньяху.
Украину обосрали как никогда!
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Ну вот мы и узнали какой корешок поставлял наркоту зенарику...
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Чувак продаёт безобидную марихуану, которую давно пора легализовать, и разоряет богатые наркокартели. Его не ловить, а представить к награде надо.
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Що саме цікаве- він не є наркоторгівцем у прямому сенсі цього розуміння. Він є засновником "Аліекспрес для планокурів" з тисячами продавців. Цим він капітально підісрав потужним картелям, за що й поплатився.
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