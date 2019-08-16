 Затримання наркобарона Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції, екстрадицію в Ізраїль готували до візиту Нетаньяху, - Бутусов

Про це пише в статті для Цензор.НЕТ головний редактор видання Юрій Бутусов.
"Затримання та видача Ізраїлю Сільвера була частиною найбільшої міжнародної операції по боротьбі з наркотиками - 12 березня цього року в США, Німеччині, Ізраїлі та Україні було одночасно затримано 42 керівників найбільшої мережі продажу наркотиків "Телеграсс"", - написав журналіст.
"Телеграсс" був створений під керівництвом Сільвера в 2017 році. Ця мережа стала найбільшою у світі з продажу наркотиків. Вона торгувала насамперед марихуаною, але в наявності були також ЛСД і гашиш.
"Його мережа працює на івриті. Анонімність висока - дані швидко зачищаються, а розрахунки відбуваються у будь-яких виглядах - в тому числі в біткоінах. Сільвер розорив багато злочинних угруповань Ізраїлю, Європи і США, ціни впали в 1,5-2 рази", - написав Бутусов.
Ініціатором затримання Сільвера виступили правоохоронні органи Ізраїлю.
"Його терміново відправили на екстрадицію напередодні візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху - ця справа відіграла важливу роль для ізраїльських дипломатів, тому питання вирішили швидко, київські суди швидко прийняли всі необхідні рішення, і ніхто нічого не затягував", - пише Бутусов.
Зараз Сільвера оголошено у всеукраїнський розшук, всі сили правоохоронних органів України кинуті на пошуки злочинця, двох високопосадовців СБУ вже відсторонено від посад.
"СБУ зганьблена - і тепер потрібні жорсткі заходи для відновлення порядку. Якщо Амосу Дову Сильверу вдасться уникнути правосуддя і сховатися - змити цю ганьбу вже не вдасться, ми зірвемо зусилля сотень правоохоронців у трьох найважливіших країнах світу. Потрібен результат", - підсумував журналіст.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.
Почему вы умственно лишенные всех кто против вашего солнцеликого великана...называете РАШЫСТАМИ?
ТВАРЬ!!! Ты когда последний раз помагал нашим пацанам на передке?
БаКланов...ТЫ ОБОСРАЛСЯ ТОВАРИЩ!!!
100% и в лужу ПЕРДНЕТ!)))))
Где то мы это уже видели.
Баканов матёрый сыскарь
Операцией руководил лично...ПЕПо!!!
Так ЗЕклоун Натаньяхо и расскажет))))))))))))))))))))))))))))
Трамп едет в Израиль...
Там задерживают какого то Пабло Эскабара...и он по тихому себ...т прямо в аэропорту...
И тут Натаньяхо говорит Трампу....эээээээ чувак это все ПАПЕРЕДНИКИ виноваты!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ты не поверишь Дональд....там люди ПЕПо до сих пор у руля!!!
Мой выкормыш БаКланов вообще НЕ ПРИ ДЕЛАХ!)))))))))))))))))))))
І саме через це на його картель влаштували облаву? Здається мені, його просто замовили, от і вся гра. Вбити не вийде, так як мережа все одно лишиться, а от одночасне затримання кількох десятків ключових осіб на чолі з босом руйнує мережу, ціни злітають, і підконтрольні правоохоронцям наркогрупи знову повертаються на сцену.
И дать хорошый пинок под тупую ЗЕсраку!)))
Второе,молодец Петр Алексееаич,хорошую каку подсунул Зеленскому накануне визита Нетаньяху.
Украину обосрали как никогда!