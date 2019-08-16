 Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі Укрінформу представник ДПСУ Андрій Демченко.
"На лінії паспортного контролю цієї особи не було. Мережа магазинів Duty Free розташована за лінією паспортного контролю. В який момент ця особа зникла з аеропорту "Бориспіль" - прикордонникам невідомо", - сказав Демченко.
Тобто, прикордонний контроль ця особа не проходила. Демченко не знає, хто з правоохоронців супроводжував згадану особу, але до прикордонників він не дійшов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвер зник у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у день його екстрадиції до Ізраїлю, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом втечі.
Если к приезду Нетаньяху Украину надо опозорить - так у нас этого есть - это делается мигом.
По сообщению ВВС: ""Як пишуть ізраїльські ЗМІ, в аеропорту він пройшов паспортний контроль, з нього зняли електронний браслет, після чого він зайшов у магазин дьюті-фрі і зник.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49372279