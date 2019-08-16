EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  8613  110
Все про:Ізраїль (316) наркобарон (7) наркотики (818) втеча (114) екстрадиція (229)

 Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба

Прикордонники повідомляють, що інформація про те, що засновник віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амос Дов Сільвер зник за лінією паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" у зоні магазинів Duty Free, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі Укрінформу представник ДПСУ Андрій Демченко.

"На лінії паспортного контролю цієї особи не було. Мережа магазинів Duty Free розташована за лінією паспортного контролю. В який момент ця особа зникла з аеропорту "Бориспіль" - прикордонникам невідомо", - сказав Демченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов

Тобто, прикордонний контроль ця особа не проходила. Демченко не знає, хто з правоохоронців супроводжував згадану особу, але до прикордонників він не дійшов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвер зник у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у день його екстрадиції до Ізраїлю, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом втечі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143325
 
   
 Топ коментарі
 
а на вигляд - такий васпітаний єврейський мальчік )))
 показати весь коментар
 
и шо он себе позволяет?))) бегает-потеет... мама нервничает...))))
 показати весь коментар
 
офіцери сбу теж на мальдіви хочуть )
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
завтра сбу разыграет снова убийство и воскрешение бабченко
 показати весь коментар
 
СБУ состоит из соплеменников Нетаньяху - кого мы дурим, где в СБУ украинцы ?
Если к приезду Нетаньяху Украину надо опозорить - так у нас этого есть - это делается мигом.
 показати весь коментар
 
 
Ну и какие отношения могут быть с страной, в которой сгнило абсолютно все, этож как смешно на весь мир - какая СБУ в Украине - жесть.
 показати весь коментар
 
 
...да уж!) красиво вкусненько и обворожительно!
 показати весь коментар
 
 
у сбушників є поговірка: На большой кусок рот сам улыбается.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то лажа какая-то. Чтобы улетающему пассажиру попасть в дьюти фри надо сначала пройти паспортный контроль. Дьюти фри в Борисполе располюжен непосредственно у гейтов на посадку для убытия из страны (см фото).
По сообщению ВВС: ""Як пишуть ізраїльські ЗМІ, в аеропорту він пройшов паспортний контроль, з нього зняли електронний браслет, після чого він зайшов у магазин дьюті-фрі і зник.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-49372279

Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1884
 показати весь коментар
 
 
Молодцы сидят в ФСБ России. Сразу убили двух зайцев: опустили Украину в дерьмо недогосударства перед приездом премьер-министра Израиля, которая пыжилась сделать к приезду Нетаниягу подарок, что мол мы какие крутые, как в Моссаде и Шабаке. И предупреждение Нетаниягу-с кем Вы хотите иметь дело? С этими дебилами, которые кучей СБУшников не "укараулили" одного конвоируемого и клоуном-президентом? Караульщиков, конечно, уволят, но того, что поступит на их счета, хватит прожить и внукам. При том бардаке, что в Украине, караульщикам нечего бояться. Начальство их в "доверительной беседе" попросит "поделиться по-братски", и отделаются они лёгким испугом, в виде громких и бесполезных приказов. Вот ещё один классический пример тех 73% быдла, которое сидит во всех звеньях руководства и такого же исполнительного. Этот публичный дом с красным фонарём и вывеской "Украина" нужно чистить с самого низу до самого верха.
 показати весь коментар
 
 
Вангую: виноват Порох и его 144 рехформы. Да, зебобики? Ну-ка, отзовитесь.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору