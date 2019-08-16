 Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов

За проведення екстрадиції до Ізраїлю наркобарона Амоса Дова Сільвера безпосередньо відповідав начальник 3-го управління (у боротьбі з наркотиками) Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Орест Михайлецький. Про це пише в статті головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Михайлецький в СБУ вважався людиною, близькою до Василя Пісного, але після зміни влади його залишили на посаді. Зараз Михайлецького трясе внутрішня безпека зі всіма іншими причетними - відкрито кримінальну справу, і він - головний претендент на реальний тюремний строк", - повідомив Бутусов.
За даними журналіста, свідчення дають 8 офіцерів СБУ. Всі вони будуть притягнуті до різних видів відповідальності.
Загальне керівництво операцією із затриманню і екстрадиції Амоса Сільвера здійснював заступник голови управління "К" генерал-лейтенант Анатолій Калюжняк.
"Калюжняк - кадровий співробітник "К", відомий тим, що був керівником апарату СБУ часів Януковича, відповідав за весь документообіг, включно з операціями з придушення Майдану. Калюжняк також свідчитиме, але поки про його відсторонення не йдеться, може відбутися строгою доганою", - написав Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю. Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.
Так шо можна і пару років пошити рукавиці на зоні...
Ведь это всё не за "просто так".
Зебилы, мобилизуйтесь! Вас - 73 процента из 50%, пришедших на участки! Мобилизуйтесь и найдите подлеца! Иначе петя...петей...петю...барыге..мурудору...
Могу ошибаться...я ведь в трусковце не учился и не обладаю тем массивом знаний...
Есть пару знакомых офицеров, так они пока были на службе я их трезвыми не видел)
«На Верховной Раде жизнь не останавливается. Друзья, я и без депутатского мандата не дам им спокойно жить. Я успокоюсь только тогда, когда эта проклятая система будет уничтожена, а все эти продажные судьи, прокуроры, сбушники и т.д. будут сидеть в тюрьме. То, что они сейчас сделали - это маленькая подножка, от которой я не упал. Я всегда уверенно стою на ногах, потому что ноги у меня сильные», - написал Парасюк.
Он добавил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, и все те, кто был перед ним, «будут отвечать за то, что уничтожали наше государство».
Ну, це я серіалів надивився, якщо що ...
Утром в пятницу, 16 августа, полиция Израиля объявила, что минувшей ночью израильтянин Амос Дов Сильвер после решения украинского суда отклонить апелляцию и депортировать его в Израиль скрылся, ведутся его розыски.
В сообщении пресс-службы полиции сказано, что израильские и украинские правоохранительные органы взаимодействуют с целью скорейшего задержания Сильвера.
Каким образом Сильвер сумел сбежать из-под стражи, пока неясно. Ни полиция Израиля, ни полиция Украины комментариев по этому поводу не дает.
Супруга Сильвера, Гали, говорит, что беседовала по телефону с мужем в последний раз около 8 вечера 15 августа. Она заявляет, что очень обеспокоена сообщением о том, что ее муж скрылся от правоохранительных органов, и не верит в то, что это действительно правда.
Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.