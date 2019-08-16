 Начальник Головного управління СБУ у боротьбі з наркотиками Михайлецький може дістати строк через втечу наркобарона Сільвера, - Бутусов

За проведення екстрадиції до Ізраїлю наркобарона Амоса Дова Сільвера безпосередньо відповідав начальник 3-го управління (у боротьбі з наркотиками) Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Орест Михайлецький. Про це пише в статті головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Михайлецький в СБУ вважався людиною, близькою до Василя Пісного, але після зміни влади його залишили на посаді. Зараз Михайлецького трясе внутрішня безпека зі всіма іншими причетними - відкрито кримінальну справу, і він - головний претендент на реальний тюремний строк", - повідомив Бутусов.

За даними журналіста, свідчення дають 8 офіцерів СБУ. Всі вони будуть притягнуті до різних видів відповідальності.

Загальне керівництво операцією із затриманню і екстрадиції Амоса Сільвера здійснював заступник голови управління "К" генерал-лейтенант Анатолій Калюжняк.

"Калюжняк - кадровий співробітник "К", відомий тим, що був керівником апарату СБУ часів Януковича, відповідав за весь документообіг, включно з операціями з придушення Майдану. Калюжняк також свідчитиме, але поки про його відсторонення не йдеться, може відбутися строгою доганою", - написав Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю. Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.