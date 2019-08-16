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Все про:Камерун (1) МЗС (1861) пірати (33)

 МЗС підтвердило захоплення в полон одного українського моряка піратами біля узбережжя Камеруну

Біля берегів Африки в піратський полон потрапив громадянин України. Таку інформацію підтвердив речник Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він озвучив агентству "Інтерфакс-Україна"

За словами Кирилича, консульська служба разом із зацікавленими суб'єктами працює над звільненням українських моряків.

За даними іноземних засобів масової інформації, біля берегів Камеруну пірати захопили в полон моряків з України і Китаю. Передбачається, що судна атакували нігерійські пірати. Камерунські сили безпеки зараз ведуть пошуки моряків.

Як пише France24, пірати атакували торговельні судна, було викрадено дев'ятьох китайців і вісьмох українців. У Міжнародному морському бюро заявили, що 17 моряків було захоплено з двох суден.

Одне судно ходило під прапором Антигуа і Барбуди, інше - під прапором Ліберії, з грецьким власником.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143322
 
 
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ЗЕбоба пока картины с шаурмой развешивает, ему некогда занимаца . Да и вообще какие захваты у ЗЕбобы перемирие..
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Рошеновский мародёр лично направил в лапы к пуйлу украинских военных моряков и кинул их, выполнив задание пуйла
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Они не сами контракт подписывали? Их заставил Зеленский? Ты бредишь.
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