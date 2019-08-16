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Все про:обстріл (5423) операція Об'єднаних сил (1476)

 Під початку доби 16 серпня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано".

Читайте також: Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143319
 
 
 Топ коментарі
 
4 вбитих воїнів це, для штабу ООС, "без потерь"?
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Втрат нема?Як вчора?"Один загиблий" під чотирма прізвищами?
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Четверо погибших и ни одного дохлого сепара...
По ходу ЗЕбилы выставили ***** наших солдат как мишени...
Забрали с передка даже гранотометы с минометами...
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Втрат нема?Як вчора?"Один загиблий" під чотирма прізвищами?
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Все равно врёте... Каждый день погибают Воины, только сейчас это всё прилизывается фразой "потерь нет"!
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Пять с половиной лет война . Какое перемирие ?
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ЬІмпіратору не до цього, він влаштовує свій охвіс і у нього перемиріє з сепарами.
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4 вбитих воїнів це, для штабу ООС, "без потерь"?
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І фанат Зеленського Бутусов мовчить, язик у жопу затягло.
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Не коментує. Але інформацію про чотирьох загиблих подав.
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Военные потери в мирное время засекретили окончательно. Верховный суд признал законным соответствующий указ Владимира Путина.
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Перемирие, это как девственность, его можно нарушить только ОДИН РАЗ!!!
А дальше - НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ!

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До речі, інший ресурс так трактує це зведення ООС:
"Впродовж 16 серпня ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Всі 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": тричі неподалік Лебединського з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про втрати не повідомляється". - https://espreso.tv/news/2019/08/16/16_serpnya_na_fronti_boyovyky_5_raziv_vidkryvaly_vogon_po_zsu

Як то кажуть - відчуйте різницю.... "втрат нема" і "Про втрати не повідомляється."
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тепер з такое пересторогою відношусть до цих зведень...
такий сумнів і сум і зневіра...
а хлопчикам нашим - справжньої тиші і косоокого супротивника...
(де ж ти заблукала "третя сила"???)
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Ну зелёный миротворец как то ни сильно отличается от кондитерского миротворца. Правда у зелёного миротворца перемирие уже достигнуто.....
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Приховуючи загибель українських військових на Донбасі держава вчиняє злочин не тільки проти їх пам"яті, а й проти їх сімей, які не зможуть тепер отримувати одноразову виплату та подальшу допомогу у зв"язку із загибеллю годувальника під час виконання службових обов"язків.
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Насправді трохи не так. Це просто буде кацапський варіант - виплати сім'ї будуть давати, якщо сім'я буде мовчати. Тут біда в тому, що нам хочуть нав'язати повістку дня, у якій немає війни, немає втрат, немає сєпарів, а є безіменні номерні могили, діти-сироти, дружини-вдови, але все це - закрита інформація. Замовчувані подвиги, самопожертва військових, відсутність поваги і шани для справжніх захисників.
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Нужно минимизировать человеческие потери, заменив людей высокоточной техникой. Другого пути нет
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Хм . Чим ти того зєлєбєню заміниш ? Штучним інтелектом ? Так такого неграмотного не виробляють .
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Расскажите зеленому дебилу, что если каждый день украинские позиции обстреливаются и ВСУ несут потери, то только полный мудак может называть это перемирием и режимом тишины.
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Вы не правы. Зебилы напишут "перемирие было нарушено 10 раз, 15 раз и т. д." Но перемирие достигнуто (С).
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