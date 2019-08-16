 Під початку доби 16 серпня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 5 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі неподалік Лебединського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстрілів противника не зафіксовано".
По ходу ЗЕбилы выставили ***** наших солдат как мишени...
Забрали с передка даже гранотометы с минометами...
Воин Константин Гаврик погиб вследствие обстрела наемников РФ в ночь на 15 августа на Донбассе, - соцсети. ФОТО
Украинский воин Алексей Попко погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа. ФОТО
20-летний украинский воин Александр Колбун погиб в зоне ООС в ночь на 15 августа. ФОТО
Воин 72-й ОМБр Василий Евстегнеев погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого
А дальше - НЕТ НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ!
"Впродовж 16 серпня ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Всі 5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": тричі неподалік Лебединського з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Про втрати не повідомляється". - https://espreso.tv/news/2019/08/16/16_serpnya_na_fronti_boyovyky_5_raziv_vidkryvaly_vogon_po_zsu
Як то кажуть - відчуйте різницю.... "втрат нема" і "Про втрати не повідомляється."
такий сумнів і сум і зневіра...
а хлопчикам нашим - справжньої тиші і косоокого супротивника...
(де ж ти заблукала "третя сила"???)