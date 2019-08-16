 Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Від грудня 2018 року бійці 54-ї ОМБр протистояли російським окупантам на Луганщині.

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Десятки найкращих воїнів заохочені державними нагородами, відомчими нагородами та почесними грамотами від представників місцевих органів самоврядування Харківщини та Донеччини.

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