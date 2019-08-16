 Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
Від грудня 2018 року бійці 54-ї ОМБр протистояли російським окупантам на Луганщині.
Десятки найкращих воїнів заохочені державними нагородами, відомчими нагородами та почесними грамотами від представників місцевих органів самоврядування Харківщини та Донеччини.
Вічна пам'ять загиблим..
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
Де не один полеглий із героїв…
Життям усе ж іскриться погляд твій…
Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…
Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не йшов - не зміг!
Любава Казмірчук.