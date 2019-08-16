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 Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС. ФОТО

Із зони проведення операції Об'єднаних сил до місця постійної дислокації повернулися воїни 54-ї окремої механізованої бригади ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС 01

Від грудня 2018 року бійці 54-ї ОМБр протистояли російським окупантам на Луганщині.

Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС 02

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Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС 03

Десятки найкращих воїнів заохочені державними нагородами, відомчими нагородами та почесними грамотами від представників місцевих органів самоврядування Харківщини та Донеччини.

Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143318
 
   
 Топ коментарі
 
Здрав'я вам, хлопи та діви. Хай вам щастить!
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З поверненням..........🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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Здрав'я вам, хлопи та діви. Хай вам щастить!
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По данным flightradar24, борт президента мотает круги над чёрным морем, между Феодосией и Анапой. В Анапе тем временем перекрыты все дороги из/в аэропорт, со всеми вытекающими в пик сезона
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ну да накручивает самолет там над крымом Ту-214 с российской эмблемой на самолете
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да-да, ихтамнет Воїни 54-ї ОМБр повернулися з району проведення ООС - Цензор.НЕТ 5392 оно до сих пор кружит, ***** твое
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Не всі повернулись...
Вічна пам'ять загиблим..
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***
Спасибі тобі, друже, що живий,
За те спасибі, що вернувся з бою,
Де не один полеглий із героїв…
Життям усе ж іскриться погляд твій…

Спасибі тобі, друже, що зумів
Все ж бути там - пройшов же ти чимало…
Хоч тут тебе нам так не вистачало,
Ясних думок і усмішок, і слів…

Спасибі тобі, друже, що зберіг
Любов у серці до свойого краю
Попри всі чвари… та я точно знаю,
Що ти по-іншому б не йшов - не зміг!

Любава Казмірчук.
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Отдохнут. Спокойнее было бы слышать тоже самое о уплоченцах. О том, что они вернулись в россиюшку. Но ведь ещё нет. А наши уже да. Что с там с восточным фронтом?
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