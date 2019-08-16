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 Політика України
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Все про:асоціація (266) Зеленський (2411) Кличко (678) мер (174)

 Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до президента України та до прем’єр-міністра не позбавляти міста коштів, передбачених у Держбюджеті України на 2019 рік на програми соціально-економічного розвитку громад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Кличка.

"Асоціація міст України висловлює занепокоєння та переконливо просить вас втрутитися у ситуацію щодо блокування Офісом Президента України спрямування з Державного бюджету місцевим бюджетам коштів, визначених у розпорядженнях Кабінету Міністрів України, - йдеться у листі Кличка Президенту України. - Ці кошти – 10 млрд грн - передбачені у Держбюджеті на 2019 рік, і громади очікують на їх отримання. Зволікання із спрямуванням фінансування на місця вкрай негативно позначиться на реалізації проектів у громадах. І через такі затримки територіальні громади можуть не встигнути освоїти кошти до кінця поточного бюджетного року", - підкреслив голова АМУ.

Кличко наголосив, що кошти, про які йдеться, вкрай необхідні територіальним громадам для реалізації та завершення важливих для міст проектів. Зокрема, будівництва та ремонту шкіл і дитсадків, ремонту та благоустрою вулиць, облаштування медичних амбулаторій, інклюзивних центрів та класів.

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"Це – невеликі за об’ємом фінансування, але дуже соціально важливі проекти, втілення яких впливає на якість життя мешканців міст, селищ та сіл, об’єднаних територіальних громад. Асоціація міст України просить вас захистити їх інтереси!", - наголосив Віталій Кличко.

Такого ж листа голова АМУ спрямував прем'єр-міністру України.

У коментарі журналістам Кличко підкреслив, що не може Офіс Президента позбавляти міста коштів, передбачених Держбюджетом. Особливо перед початком нового навчального року. Коли на місцях розраховували на фінансування, аби закінчити ремонти в школах та дитячих садочках.

"Про яку децентралізацію і самоврядування можна говорити? Якщо міста роблять безправними – спочатку забираючи кошти в Державний бюджет, обіцяючи профінансувати програми соціально-економічного розвитку, а потім роблять все, аби ці гроші не спрямовувати на місця? Причому вирішують це в Офісі президента!", - наголосив голова Асоціації міст України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143317
 
   
 Топ коментарі
 
Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

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Напоследок захотелось попилить бюджетный средства?

А известно ли Кличко, шо его однопартеец по провластной калолиции Гройцман, провел децентрализацию?

И по его словам, теперь в местных бюджетах денег на все программы хватает.
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Пацанам дембельских распилить не дают? Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 6960
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И свиноботам псиный гипофиз пришить.
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Ни за какой титул столько бабла не получить!
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офис президента об етом знает? - там двоешники, шо не курсах...
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Офис Президента в лице Богдана требовал приостановки выплат регионам. Я, правда, не совсем понимаю кто такой этот Богдан. Но идея понятна. Создать недовольство в регионах и пропихнуть на главные роли выпускников Трускавца☹️
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а нихто не понимает хто етот богдан, ленка може тока...
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города: паркове містечко, коморт таун и т.п.
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не дадуть на пенсію заробити на прощання )))
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Есть в жизни полоса белая и чёрная , а бывает ещё и зелёная .
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Вот это облом, не дали попилить бабло, негодяи.
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Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и премьер-министру не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 на программы социально-экономического развития общин.

===============================================================

Напоследок захотелось попилить бюджетный средства?

А известно ли Кличко, шо его однопартеец по провластной калолиции Гройцман, провел децентрализацию?

И по его словам, теперь в местных бюджетах денег на все программы хватает.
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Кличко проснулся от летаргического сна. Видно крепко его взяли за задницу.
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А известно ли тебе , что эти деньги заложены в бюджет , а бюджет прынят ещё в прошлом году , и личного Богдан потребовал у КМ не выделять эти деньги городам? Эта новость с утра появилась. Так что не ясно , кто ещё попилит это бабло, мне задаётся новоиспеченный божки уже потерают ручки , или для своего пиара , мол видное, мы такие классные уже и бабла вам выделяем , а пипл схавае , нахрена разбираться.
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А на Цензорі писали що Гройсман відмовив Богдану у затримці оплати громадам в Україні. А ось воно як виходить☹️
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Виталий , если блокирует , то может идёт какое-то расследование . ? Подумай ... . Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 8870 Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 2758
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Достойно чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе . ))
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никакое расследование не может блокировать финансирование городов. Это примерно, как заблокировать выплаты пенсий, пока идет расследование в Минсоцполитике, или зарплаты военным, пока тоже самое в Минобороне и т.д. Расследование может быть только по конкретному факту нарушения, можно вообще заблокировать финансовые операции по всей стране, потому, что кто то шо то подозревает в чем то премьер министра.
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Пацанам дембельских распилить не дают? Кличко, як голова асоціації міст, заявив про те, що офіс президента блокує виділення містам 10 млрд грн - Цензор.НЕТ 6960
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Погодь Виталя , погодь.. А то вон Гримчак тоже решил напоследок прибарахлиться, и опа на.. не проканало.. Вот такая вот промашка вышла. Ну а если серьезно. Кто это придя во власть будет предыдущей ( уж извини) бабки раздавать в приступе зашкаливающей щедрости. Не припомню я такого вот парадокса. Так что осваивай велосипед, гитару, пение, строительство стеклянных мостов ( на даче), риторику, умение собраться с мыслями, ну или слетай к Фирташу в Австрию или опять к Джулиани, ты же у него "свет в темноте",( свечка что ли.)
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І знаходяться уроди, які цйе беспрєдєл підтримують. Як Україна перетворилась на ніщо так швидко?
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Бандиты из шайки Зебила начали "пилить" Украину и бюджет страны... а Беня хочет схавать Днепр. Шо? Криворожские бандюки побратались с донецкими(ахметов) для уничтожения Украины? В Ростов захотелось?
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"Председатель Ассоциации городов Украины" - вот кого им нужно сменить, а не мэра Киева...
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Прийшли новиє ліца і почали дерибанити що на очі потрапить.
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Не пам'ятаю такого натужного репетування прихильників петі, коли з бюджету воюючої України відкрито забирали в псевдоблагодійні фонди петі і марини 1,7 лярдів гривень..
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Можем не успеть раздерибанить!
"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить?"

Да о простой! Твоё, что наср...насобирал! Каким краем к децентрализации субвенции из госбюджета!?
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Петики, вы что, новости не читаете? Грося же сказал, что выдаст деньги попилить.
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Похоже на днях Клячко будет чистить свой кулак и случайно самоубъётся.
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киевляне - я бы Виталика переизбрал.
дальше сами....
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Боже кем он уже не был. Ну ладно известен как боксер. А дальше "шо" доктор каких то наук, ну почти "проФФессор", вождь партии "Удар еще удар", несостоявшийся "рЭволюционЭр", потом такой же "кандидат в президенты " ( слава Богу пронесло с этим, спасибо Фирташу, Левочкину и Порошенко) потом слил партию стал временным поверенным по совместительству "зицпредседателем" в блоке ПП. Оседлал мэрскую должность, и тут его понесло Велосипеды, падения, песни, гитара ( карьера Лени космоса покоя не давали), неумение выговаривать слова и удерживать мысль, незнание гос. языка ( кроме заученных фраз), стеклянный мостостроитель. Так он еще и глава ассоциаций городов, еперный театр. Но главное что он , как сказал ( наверное в шутку) Джулиани " свет в темноте Украины" ( почти как Киса Воробьянинов в представлении Остапом Бендером)
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А кто у него переводчик? ну с кличкового на украинский?
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