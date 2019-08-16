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 Економіка, Суспільство
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Все про:Німеччина (1254) трудова міграція (97) українці (1067)

 Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині

Українці посіли п'яте місце за кількістю випускників вишів, які народилися в інших державах, але зараз живуть у Німеччині. Тут, станом на 2017 рік, живе 101 тис. вихідців з України, які мають диплом вищого навчального закладу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У рейтингу Інституту німецької економіки (IW), опублікованому в четвер, 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту у себе на батьківщині і потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив ВНЗ вже безпосередньо в Німеччині.

Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині 01

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, які зараз живуть у Німеччині, на 2017 рік посіла Польща - кількість висококваліфікованих фахівців із вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини становить 235 тис. осіб. На другому місці Росія - (225 000), на третьому - Румунія (118 000). На четвертому місці опинився Казахстан (105 000).

У перший десяток також увійшли Китай (82 000), Сирія (78 000), Туреччина (69 000), Франція (60 000) та Італія (58000). Після них - Індія (54 000) і США (53 000). Згідно з дослідженням, загалом 906 тис. (39%) випускників вишів, які живуть у Німеччині, родом із країн ЄС.

Усього в Німеччині за останні роки різко збільшилася кількість уродженців інших країн з вищою освітою. В абсолютних показниках кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік зросла вдвічі - з 1,16 до 2,32 млн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143313
 
   
 Топ коментарі
 
Украинцы образованные и умные в Германии подавляющим большинством за Порошенко проголосовали, а ватные люмпено - кацапы типа этой ЗЕбилки лаллалала - те все за ЗЕкловуна
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Є такі українці, які мають вищу освіту і живуть у Німеччині. Навіть одна тут на Цензорі є така, правда у неї верхня освіта. Аналогічний коментар визнали без порушень☺
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ШОК!! 225 тис. росіян миють вбиральні в Німеччині
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Не радуйся так,кацап,там написано "выходцы" ..на самом деле это потомки поволжских немцев а не русня.
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Німці це окрема тема. Там про росіян-кацапів.
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нет,если смотреть дальше то в данной выборке присутствует казахстан на первых местах,тоже немцы .я сам родом из казахстана..
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Тоді це неправильно, бо німці були депортовані у Казахстан. Подібне пережили і мої родичі, тому я проти таких образ. До речі, тема про німців Поволжжя дуже цікава. Чому? Бо там є антилюдські дії радянської влади, яка говорила про рівність і реальна депортація. Цікава також тема про походження тих німців, які були також голанцями, французами...європейцями.
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на самом деле немцев поволжья выселили в казахстан да,НО были также немецкие поселения в сибири и на урале..их не выселяли,а устроили им лагерь на местах проживания..были также поселения немцев в азербайджане (моя бабушка родом) ..их во время войны выселили в сибирь.
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А цього я не знав. Дякую за таку інформацію.
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Туреччина ( це було в основному на території теперішньої України) воювала з росією близько 350 років і заселяла полоненими Поволжжя, навіть ціле таке місто було! Мабуть десь біля ваших поселень.
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на самом деле все эти русско -турецкие войны выглядят усмирением по надобности рюских дикарей...уровень стран разный.
если петя первый,сцарь московии платил дань крымскому хану,то турки с переменным успехом бодались за европпу...
не увидели турки вовремя этого таракана под названием расея и не раздавили,за это им минус.
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Все вони бачили, але після підкорення України Росією Туреччина почала програвати.
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Не ображай Лалку з Жданова. Вона таким не займаэться🤔
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усе будет только хуже
Не ображай Лалку з Жданова. Вона таким не займаэться
Це за її словами... Украинцы вошли в топ-5 проживающих в Германии иностранцев, имеющих высшее образование - Цензор.НЕТ 1925
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>> ШОК!! 225 тис. росіян миють вбиральні в Німеччині<<
Шок в іншому6 як їх цьому навчили? 3/4 кацапів взагалі не знають що таке вбиральня, а 3/4 решти не розуміють навіщо її мити. Хіба що раз на рік викликати "золотаря" з бочкою.
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А зачем им "золотарь" с бочкой? Где они тогда нормы ГТО сдавать будут? По плаванию?
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Український інженер-гідромеліоратор десь у 60-70х роках був у тривалому відрядженні чи то на Уралі, чи то за Уралом. Розповідав що місцевий гідроводхоз опікувався також і золотарським обозом. Бойовий обозк розрахунок складався з двох бійців і однієї коняки. Старший називався "черпала" (мав відро на жердині), він наповняв велике цеберко-бадью, а молодший "на подхвате" тягнув її за канат і зливав у цистерну. Була ще у них така приказка:
"Так и сдохнешь на подхвате, не дождешься черпака!"
Справа в тому що "черпала" іноді витягав цінні речі, траплялися і пістолети. І ділитися з молодшим було необов'язково.
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Киево-Могылянская академия прямо пачками отправляла выпускников. На стажировку. Но они не возвращались. Украинцы вошли в топ-5 проживающих в Германии иностранцев, имеющих высшее образование - Цензор.НЕТ 5956
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За якою спеціальністю вони там вчилися?
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Не знаю. Ну там все гуманитарии. Журналистика, журналистика и еще раз журналистика. Только с разным уклоном. Ну и языки там хорошо дают.
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Уявіть, що там не усі гуманітарії, а є природничі науки. Я так і знав, що ви не знаєте про Могилянку😯
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Візьмемо спочатку хімічні спеціальності. Це гуманітарії?
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Вообще-то да, Есть у них химия и физика. Я просто знаю, что у них математики нет.
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Украинцы образованные и умные в Германии подавляющим большинством за Порошенко проголосовали, а ватные люмпено - кацапы типа этой ЗЕбилки лаллалала - те все за ЗЕкловуна
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А ты сам какой? Уже полчаса о лале сплетничаешь. Хуже бабы неизвестного происхождения! Чмошник - балобол.
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Успокойся уже, у твоего соевого господина будет аж 25 мест в парламенте. И это не мы, эмигранты, решили, а большинство народа Украины. Или ты назовешь их "люмпено-кацапами"?
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>>а большинство народа Украины<<
Не народа, а населення. І 13 млн - далеко не більшість. Тож запасаймося попкорном і уважно дивимося Animal Planet.
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Ну да, ну да. Под попкорн ждем следующий майдан?
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Ми не поспішали викидати або подарувати мисливцям наш майданний equipment.
А під попкорн будемо спостерігати мавп'ячі ігри, з фокусуванням інтересу до поведінки низових мавп.
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З 13 млн теж багато не його прихильників, а ображені ціною комунальних послуг.
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а хіба не всі українці мають вищу освіту ?
я здивована Украинцы вошли в топ-5 проживающих в Германии иностранцев, имеющих высшее образование - Цензор.НЕТ 5686
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Ті, які у Німеччині нібито працюють податківцями мають верхню освіту.
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Не плутайте, бо зверху це підробіток🙋
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В любой развитой стране мира высшее образование получают лишь 20-30% выпускников школ. И только на постсовке этот показатель сейчас составляет 70-80%.
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і це правильно.
зараз в нас не вистачає робочих спеціальностей.
зарплати високі, але робочих рук нема, самі білі краватки.
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Так и есть, потому что высшее образование там дико дорого или доступна "стипендия" - в размере как раз стоимости обучения. Но зато экономика сбалансирована - а у нас, пока ВУЗы хотят заработать вся остальная экономика стоит
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У німців дорого вчитися? Поцікавтеся про їхню вищу освіту.
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Это подтвержденное высшее, не все его декларируют, у моего отца родной брат уехал с семьей, тут был старшим следователем в прокуратуре Тернополя в 90-х, а там обувщик и не жалуется.
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Є такі українці, які мають вищу освіту і живуть у Німеччині. Навіть одна тут на Цензорі є така, правда у неї верхня освіта. Аналогічний коментар визнали без порушень☺
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Пам'ятаєте як Льоня кидався в мене лайном у коментарі про фіктивний шлюб узбека? Це визнали без порушень.
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до речі, колись я написала щось на зразок цього.
то мене на РФ допитували, кого я мала на увазі, мені і обманювати не хотілось... бан отримала за образи.
вам також треба було запитати в нього, про якого конкретного форумчанина він писав.
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А він спалився, коли почав дякувати Адміну на Раді форумчан під моїм проханням.Все там зрозуміло, що це був провокативний коментар, що зачіпав п 4.3.
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я читала і сам комент.
якщо вже так вирішили, то що ж..
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Якщо так вирішили, то можна використовувати цю схему і писати аналогічні коментарі.
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Я вже пробула мєлко мстіть ))))
Не проходить.
Може у вас вийде. ))
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сейчас модно клубнику собирать с высшим образованием))) а потом приесжать в Украину на иномарке с видом Бога на физиономии)))
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Бросай курить, ставай на шляхи - здоровьєм будєшь нє обіжєн⛷
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странноватенький юмор - от вас неожиданный, ну уже шо е...
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Так было всегда и везде. Шаурмой заманить тяжело😄
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Ну не 73 а 40, но с такими темпами через год и 5 не останется
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Казахстан не в счет....Казахстан это этнические немцы депортированные из той же Украины....
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Не понимаю почему кацапы в скрепной и великой не живут сами? Там же гейпарад в Берлине мильенный был,загнивание,и вообще раисся не хуже зато налоги большие как они обьясняют
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Ну в списке скорее всего просто уроженцы, то есть кто родился в рашке. А насчет гейпарадов - то и у нас в Нойштрелице на однополую пару будут смотреть весьма подозрительно. Не знаю какие налоги в Рашке, но здесь они явно выше, чем в Украине. Однако и ответка от государства лучше
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Видимо, и меня в эти 100 тыс посчитали))) А что вы хотели? Отправленный по распределению семейный врач (чтобы бюджетнику отправится на узкую специальность нужно минимум 40 тыс. гривен на момент 2010 года), который обязан совмещать обязанности терапевта и педиатра. За зарплату на 15% выше минимальной. Признаю только, что нае..ала госудаство в отношении отработки - на три года меня не хватило, на втором году уехала в Германию. Зато тут зарплата мне позволяет отлично жить и помогать своим родителям
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Скільки років знадобилося на підтвердження диплому лікаря?
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Нисколько, по сути. Экзамен по немецкому стандарту, получение сертификата по знанию немецкого и собеседование на месте будущего трудоустройства заняло меньше года. Потом, правда, работала assistenzarzt или, формально, помощником врача, два года. Потом уже собственно врачом
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две причины..во первых-дефицит дикий врачей в Германии.во вторых-врачевание как и само человеческое тело остаются в рамках канонов и неизменны.
я например свой диплом дорожного строителя казахский положил в ящик и отнёс в подвал.
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Моя знайома в Україні 3 роки працювала інфекціоністом, потім 3 роки лікарем-випробувачем у німецькій фармкомпанії, потім її запросили на менеджерську посаду тієї ж фармкомпанії в Берліні. Зарплата у фармкомпанії суттєво вище ніж у лікаря-початківця, але вона подала на легалізацію чи ностифікацію, як там воно зветься. Все складала успішно, але на практичному заліку - опитування та огляд хворого - сталася прикра несподіванка: один хворий був з "фефектами фікції", другий - з диким діалектом + якась пульмонологія. Попри майже вільну німецьку, дівчині доведеться ще позайматися. Хоча каже що через міграцію арабів, інфекціоністи користуються попитом.
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Ви не хвилюйтеся, бо ми своїми податками підтримаємо ваш медичний Універ😏
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Так требуйте у властей, чтобы ваш медицинский университет выпускал специалистов для страны, которые бы не обдирали пациентов, а получали достойную зарплату. На каждого хирурга, акушера, анестезиолога выезжающего из страны приходится по 10-20 терапевтов, педиатров, врачей скорой или семейных врачей. Знаете почему? Потому что хирург в реалиях Украины может отработать свою "белую" месячную зарплату за смену
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А у мене теж родичі були і є лікарями, що почалося ще при російській імперії. Моя баба теж була хирургом, учениці Коломийченка. Знаєте хто це? Ніхто не отримував захмарні зарплати. Просто зараз Порошенко спростив безвізом виїзд і працевлаштування за кордоном і усі стали дуже розумними😯
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Я тут вже писав що ***куха (сім. лікар зі стажем менше року) тепер має зарплату більшу ніж офтальмохірург вищої категорії. Пішов до першої за стандартним направленням до другого - і почався моноспектакль у стилі "Вредньіх советов" Григорія Остера. (а я - син лікарів, тож не чайник). Офтальмолог сказав "тікайте від тієї дурепи, мій терапевт за пляшку коньяку вас допустить". Маю надію що вона це почула з мого телефону. Нещодавно цей офтальмохірург виїхав до Німеччини, передавши мене своєму не менш продвинутому колезі.
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И що, петріоти вважають це великим досягненням? Миздобули, нє?
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Там целых два украинских боксера с высшим образованием.
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Якшо пані Меркель ностальгує по НДР , то краще без кацапів . Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині - Цензор.НЕТ 5523
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Ну конечно... РФ на втором, Украина на пятом (при том относительно населения процент больше у Украины)... Вот уж у нас мода на высшее образование! Надо оно детю, не надо - святой долг родителя запихать детё в универ (пусть даже и платно, ибо оно - баран). Диплом - наше всё! Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині - Цензор.НЕТ 4554
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Взять мою коллегу: 9 классов образования. Даже ПТУ не заканчивала. Фрезеровщик 5 разряда. 550$ зарплата. Выучила дочь в техникуме. Выучила дочь в универе. Потратила около 6 000$. Дочь окончила универ, и сидит без работы. Поступают предложения с зарплатой меньше чем платят ученику - станочнику моей коллеги, который приехал из деревни после 9 классов и не смог поступить в техникум...

ЗАНАВЕС .
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А у самого есть? Потому что,если есть,-то можешь сравнивать,что плохо и что хорошо,а если нет,то как тогда можно судить насколько это хорошо или не хорошо ...
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И у самого есть... Инженер механической обработки. (тоже тысячи 3 $ отдал, правда в основном на проживание в чужом городе, меня то на бюджете учили). Рядом с коллегой за станком работаю. Да. Пишу программы к своему станку, что оператору не свойственно. Но получаю за это + 30$.

При том программы писать я сам учился. И без универа смог бы.
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Не понял,-в моем комментарии был какой-то криминал? Почему удалили?
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"Ты уходишь одна на ночную работу,
Я иду за тобой как послушный клиент.
Ты стоишь у дверей освещенного дома
И уводит тебя пожилой претендент...
Моя маленькая беби,
Побудь со мной..."
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А я в руках твоих размякну,
C#7 F#m
И разомлею, как в парной.
C#m
И будешь ты в постели мягкой
G# C#m
Принадлежать лишь мне одной.
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