 Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У рейтингу Інституту німецької економіки (IW), опублікованому в четвер, 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту у себе на батьківщині і потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив ВНЗ вже безпосередньо в Німеччині.
Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, які зараз живуть у Німеччині, на 2017 рік посіла Польща - кількість висококваліфікованих фахівців із вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини становить 235 тис. осіб. На другому місці Росія - (225 000), на третьому - Румунія (118 000). На четвертому місці опинився Казахстан (105 000).
У перший десяток також увійшли Китай (82 000), Сирія (78 000), Туреччина (69 000), Франція (60 000) та Італія (58000). Після них - Індія (54 000) і США (53 000). Згідно з дослідженням, загалом 906 тис. (39%) випускників вишів, які живуть у Німеччині, родом із країн ЄС.
Усього в Німеччині за останні роки різко збільшилася кількість уродженців інших країн з вищою освітою. В абсолютних показниках кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік зросла вдвічі - з 1,16 до 2,32 млн.
если петя первый,сцарь московии платил дань крымскому хану,то турки с переменным успехом бодались за европпу...
не увидели турки вовремя этого таракана под названием расея и не раздавили,за это им минус.
Не ображай Лалку з Жданова. Вона таким не займаэться
Це за її словами...
Шок в іншому6 як їх цьому навчили? 3/4 кацапів взагалі не знають що таке вбиральня, а 3/4 решти не розуміють навіщо її мити. Хіба що раз на рік викликати "золотаря" з бочкою.
"Так и сдохнешь на подхвате, не дождешься черпака!"
Справа в тому що "черпала" іноді витягав цінні речі, траплялися і пістолети. І ділитися з молодшим було необов'язково.
Не народа, а населення. І 13 млн - далеко не більшість. Тож запасаймося попкорном і уважно дивимося Animal Planet.
А під попкорн будемо спостерігати мавп'ячі ігри, з фокусуванням інтересу до поведінки низових мавп.
я здивована
зараз в нас не вистачає робочих спеціальностей.
зарплати високі, але робочих рук нема, самі білі краватки.
але йому можна.
то мене на РФ допитували, кого я мала на увазі, мені і обманювати не хотілось... бан отримала за образи.
вам також треба було запитати в нього, про якого конкретного форумчанина він писав.
15.08.2019 12:13
якщо вже так вирішили, то що ж..
Не проходить.
Може у вас вийде. ))
я например свой диплом дорожного строителя казахский положил в ящик и отнёс в подвал.
ЗАНАВЕС .
При том программы писать я сам учился. И без универа смог бы.
Я иду за тобой как послушный клиент.
Ты стоишь у дверей освещенного дома
И уводит тебя пожилой претендент...
Моя маленькая беби,
Побудь со мной..."
C#7 F#m
И разомлею, как в парной.
C#m
И будешь ты в постели мягкой
G# C#m
Принадлежать лишь мне одной.