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Все про:НАБУ (2066) Ситник (502) Роттердам+ (24)

 Справа "Роттердам+": 2 з 6 підозрюваних перебувають за кордоном, якщо вони не повернуться, їх оголосять у міжнародний розшук, - Ситник

Посадові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зловживали своїм службовим становищем в інтересах компанії ДТЕК.

Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Зараз двоє з шести підозрюваних перебувають за межами України, вже зафіксовано, що вони не прибули на виклик. Якщо вони не з'являться найближчим часом, буде застосовано механізм міжнародного розшуку. Скільки всього буде обвинувачених, я поки сказати не можу, триває розслідування", - сказав він.

За словами Ситника, реальний обсяг імпорту вугілля за формулою "Роттердам+" становив близько 1%.

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"Окремі складові формули не знайшли свого підтвердження під час розслідування, зокрема, знаменитий "плюс". Не знайшла підтвердження ціна фрахту, сума реального імпорту становила близько 1%, хоча, згідно з документами, це було набагато більше. Також ми вивчали не тільки саму формулу, а й процес ухвалення рішення - як його погоджували, хто доповідав. І це все дало підстави стверджувати, що, по-перше, є певна необґрунтованість окремих складових формули, і по-друге - у справі присутній умисел", - підкреслив глава НАБУ.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143312
 
 
 Топ коментарі
 
А главаря взяли ?
Некий Пэдро Инкогнито , торговец чёрным деревом и его говорящий попугай Луцык .
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А Ахмєтка то буде ні при чому. Він нічого не знав і нічого не підписував. І звісно нікому не платив.
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А Ахмєтка то буде ні при чому. Він нічого не знав і нічого не підписував. І звісно нікому не платив.
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Свыня? Задай себе вопрос, а кто твой бох поросенько? И если скажешь что не олигарх, то у тебя кисель вместо мозгов.
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о! А вот и свидетель святого поросенка подтянулся. Там в Англии все унитазы вымыл? Интеллектуал)))
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Справжній малорос чи рузкій, унітази не дають спокою...
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Если они не появятся в ближайшее время,это год два???????? давно пора в розыск обьявлять а не торговатся
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А главаря взяли ?
Некий Пэдро Инкогнито , торговец чёрным деревом и его говорящий попугай Луцык .
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Сытник просрал уже кучу дел, гору - просрёт и это, бо все эти трубы, сытники, холодницкие, горбатюки... для этого и назначены - уже ж очевидно.
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Порохоботы при пете лаяли на караван.Но караван ушел без них Теперь порохоботы в бессильной злобе лают на луну. Это как то забавляет и утешает что Сытник,Гарбатюк на правильном пути.
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щас соевые начнут выть : зебилы!!! прихвостни путина!!! 74 % зедаунов. ну и так далее в таком духе))))
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Нащо ж це робити? Ти і сам з цим прекрасно справляєшся...
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