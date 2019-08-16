 Перший ЛГБТ-марш планують провести у вересні в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в заяві "КиївПрайд" в Instagram.
"Для нас це дуже особлива подія, адже харківські активістки та активісти є частиною нашої команди і сім'ї. Без них КиївПрайд був би неможливий в організації. Ми відчуваємо велику потребу і натхнення в солідарності з цією подією", - йдеться в повідомленні.
Тему першого прайду вибрали таку: "Харків для всіх. Безпека для всіх".
Упродовж 9-15 вересня відбудеться Pride Week, під час якого організовують кілька дискусійних і освітніх заходів, а 15 вересня відбудеться Марш рівності, пише "ХарківПрайд".
Гепа возглавит?
С каждого участника надо брать деньги на содержание полиции,за причиненные неудобства жителям - а после парада пусть моют с мылом место, где они прошли.
Никакого насилия.
там і п... геї.
кліпець
Козаки | Пороблено в Украине, пародия 2014
нехай они все на
парадшествие ко дню Независимости в Киев, на 9.00 сбегаются
(но в 10.00 - быстро разбегаются )))) ... как Золушки...ибо и по репе и по крысам достанется)))
Але ж ти вважаєш, що саме твоя думка правильна.
Ну так це ж махрове середньовіччя.
У в Європі у Середні віки дівчат видавали заміж у 14 років. Згідно ******** данним, у Россії двчата починають статеві стосунки з 13-14 років.
Так, що будь ласка, свою темноту і неосвіченість, демонструйте в іншому місті.
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Це тілька всього декілька сайтів.Якщо зараз люди до цього дійшли,то чому бог не сказав це стародавнім людям,не зрозуміло.
Как по мне - любой верующий это отклонение. Но я с ними нахожу общий язык.
Вот так, строем, с призывами и плаками, прямиком - в сторону линии разграничения. Там недалеко... А чего просто так бродить по городам и нормальных людей рапугивать, у которых с головой всё в порядке?
Хотите существовать? Существуйте отдельно от нормальных людей. Достали уже своими "большими потребностями и вдохновением в солидарности".
Збоченці хочуть насолоджуватися самою пустою формою , позбавленою змісту в обидвох випадках.
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
чем комуняки и ватно-кацапские мрази
Знову почнеш ворушити горе Тьюрінга? А що, Корольов, Ейнштейн, Курчатов, і т.д. були геї?
Харк в Прайд, всьо чотко по Фрейду !
стоят вдвоем в аптеке у витрины с контрацептивами и рассуждают
давай возьмем вон тот мэрседес он красивый и голубой
нет мне не нравиться давай вон то фэрари она красная и гладкая
а вон смотри ламборджини и бэнтли может их возьмем?
старый аптекарь слушал слушал а потом сказал
пацаны берите уазики, всеравно по гавну ганять будете!!!