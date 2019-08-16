 Перший ЛГБТ-марш планують провести у вересні в Харкові

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це йдеться в заяві "КиївПрайд" в Instagram.

"Для нас це дуже особлива подія, адже харківські активістки та активісти є частиною нашої команди і сім'ї. Без них КиївПрайд був би неможливий в організації. Ми відчуваємо велику потребу і натхнення в солідарності з цією подією", - йдеться в повідомленні.

Тему першого прайду вибрали таку: "Харків для всіх. Безпека для всіх".

Упродовж 9-15 вересня відбудеться Pride Week, під час якого організовують кілька дискусійних і освітніх заходів, а 15 вересня відбудеться Марш рівності, пише "ХарківПрайд".

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