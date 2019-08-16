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 Суспільство
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Все про:Нацполіція (8038) Переатестація (53)

 Нацполіція не стала оскаржувати поновлення на посадах 400 правоохоронців, які не пройшли переатестацію

400 силовиків не пройшли переатестацію, але були відновлені на посадах у Нацполіції через суд. Відомство не стало оскаржувати ці рішення суду і не пояснює, чому.

Про це йдеться в офіційних відповідях правового департаменту Національної поліції на запит "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Загальна кількість працівників поліції, які оскаржили рішення атестаційних комісій щодо звільнення зі служби через службову невідповідність, становить 3297 осіб. 100 скарг ще перебувають на розгляді, а 3197 були задоволені.

Нацполіція оскаржила їх в Апеляційному суді, але задоволені були лише 74. Втім до касаційної інстанції поліція направила лише 2723 скарги.

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Тобто, таких скарг на 400 менше, ніж кількість поліцейських, що поновилися на посадах. Причини цього у правовому департаменті Нацполіції не повідомили, зазначивши, що "там були різні підстави".

Нагадаємо, серед інших атестацію не пройшли поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143308
 
 
 Топ коментарі
 
Уже.
Все желающие вернулись. Все желающие. Кроме какого-нибудь водителя, который на гражданке зарабатывает не меньше, кроме какого-нибудь опера, который умеет работать.
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зеля и так не реформировал, и че-то вся лажа стала прии зеле вылазить а не при порохе
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пополнение в зе-команду, туда только люстрированных и бывших рыгово берут
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Реформьі судовой системьі по порошенковски, А "виноват" Зеленский
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зеля и так не реформировал, и че-то вся лажа стала прии зеле вылазить а не при порохе
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Уже.
Все желающие вернулись. Все желающие. Кроме какого-нибудь водителя, который на гражданке зарабатывает не меньше, кроме какого-нибудь опера, который умеет работать.
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Це як раз той случай коли купка паршивих овець влилась в паршиве стадо.Так що не голосуйте, нічого вони вже не змінять..
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А кому не зрозуміло, чому?! Працювати вже нікому! Нікому злочини розкривати! Дебільна практика, починаючи з чучми! Це ця мінська переговорна курва, про причетність якої до вбивства Гонгадзе забули, почала залучати МВС до політичних розбірок, знищення опонентів за сприянням СБУ, прокуратури, піторасів-податківців! І далі, кожне шобло, прийшовше до влади почергово замінювало діючих на жополизів! Зараз маємо, те що маємо!
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-Бэрримор, что за шум на улице?
-Гей-парад, сэр!
-А зачем он ?
-Требуют однополой любви, сэр.
-А им запрещают?
-Нет, сэр.
-Тогда почему они шумят ?
-********,сэр.
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А что тут обжалывать," народ" Украины проголосовал на выборах за возврат в 2010 г.
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Аваков формирует личную преданную гвардию из "бывших"? Зачем?
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чомусь жодного здивування..
Що "оновлені мєнти" не проти повернення "в сімю" "мєнтів люстрованих".. Нацполіція не стала оскаржувати поновлення на посадах 400 правоохоронців, які не пройшли переатестацію - Цензор.НЕТ 6559
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