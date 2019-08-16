 Нацполіція не стала оскаржувати поновлення на посадах 400 правоохоронців, які не пройшли переатестацію

Про це йдеться в офіційних відповідях правового департаменту Національної поліції на запит "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

Загальна кількість працівників поліції, які оскаржили рішення атестаційних комісій щодо звільнення зі служби через службову невідповідність, становить 3297 осіб. 100 скарг ще перебувають на розгляді, а 3197 були задоволені.

Нацполіція оскаржила їх в Апеляційному суді, але задоволені були лише 74. Втім до касаційної інстанції поліція направила лише 2723 скарги.

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Тобто, таких скарг на 400 менше, ніж кількість поліцейських, що поновилися на посадах. Причини цього у правовому департаменті Нацполіції не повідомили, зазначивши, що "там були різні підстави".

Нагадаємо, серед інших атестацію не пройшли поліцейські Володимир Петровець та Іван Приходько, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.