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Все про:Камерун (1) моряки (693) пірати (33)

 Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse"

Восьмеро українських і дев'ятеро китайських моряків були викрадені 15 серпня, коли два торгові судна зазнали нападу в територіальних водах Камеруну, в Західній Африці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт телеканалу France24 з посиланням на Agence France-Presse.

Чиновник у камерунському порту Дуала повідомив, що викрали 17 китайців і українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нігерійські пірати взяли в заручники українських моряків

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143305
 
 
 Топ коментарі
 
Даю 150% гарантии- из похитили нигерийцы. Они в водах Камепуна- как у себя дома. На моей памяти- единственный случай был, когда катер камерунского Кост- Гварда этих тварей утопил, применив бортовое оружие. А нас, прямо в порту(!) Дуала, при стоянке на бочках, ночью тоже пытались ограбить именно нигерийцы, но полиция спасла таки. В 1996-м году.
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Слышь, грамотей сраный, я не барыжу, как и все остальные моряки! Мы здесь на жизнь зарабатываем, тяжким трудом, кстати. А то что наши барыги украли, продали и пропили сотни и сотни судов нашего флота- это ты их обвиняй. В первую очередь- пана Кравчука. Да-да, того самого- Первого Президента.
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Петя значит... Петя в башку толпе вместо мозгов кал запихал, Петя кого то воровать, кого то взяточничать, кого то просто по пьяне беспределить заставил. Петя народец скурвил. Петя, все Петя. Вначале саботировать все и вся, а затем назначить, приписать саботажников в "порохоботы", все Петя. А воспитывать, причем из под палки, Петя народ не пожелал... Вот жеж этот Петя...
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А Роісся передає, що "У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян" ria.ru/20190816/1557571717.html
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Та хоть 88
Не ходите, дети, в Африку гулять...
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Гуляю, легко. Просто страны- разные. В Гане- абсолютно безопасно и сами ганцы этим страшно гордятся! Имеют право.
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в африке грань разделяющая "абсолютно безопастно " и "полный ****** и геноцид народностей" это дуновение ветра.
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Повторяю: совершенно безопасная страна. Я тут так фестивалил, по ночам, по различным злачным местам, что где-то в Европе- мне бы точно не поздоровилось. А тут- как так и надо.
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Так у нас же есть порошенковы грозные катера, пусть и сопровождают суда в Африку
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У вас нет нихера. Вы- нищета, голь перекатная, выпрашивающая сольки на последний член. Вас отмародерили, обокрали, ограбили и по судам реформированным затаскали... Вперед, к Зеле плакаться.
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Даю 150% гарантии- из похитили нигерийцы. Они в водах Камепуна- как у себя дома. На моей памяти- единственный случай был, когда катер камерунского Кост- Гварда этих тварей утопил, применив бортовое оружие. А нас, прямо в порту(!) Дуала, при стоянке на бочках, ночью тоже пытались ограбить именно нигерийцы, но полиция спасла таки. В 1996-м году.
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Нигерийцы что - какие-то особенные нелюбители честно жить? Особое племя бандитов и жуликов?
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У нас в украине таких нигерийцев половина. Африканские пираты захватили 8 украинских моряков, - "Agence France-Presse" - Цензор.НЕТ 1807
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Нет. Я так понял: им просто надо как-то выживать. Там население в районе 200 миллионов, а территория заселенная- далеко не вся, только у побережья. Страшная скученность. Потому, как они сами говорят: у нас хорошо живут только футболисты и нефте-магнаты.
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А там что, проходят какие то особые морские пути, которые невозможно обойти? Просто напрашивается некая выгода- нападают, а суда все одно прут тудой...
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а почему кацапам не запилили эмбарго при начале оккупации? аннексии Крыма? сбитии "боинга"? убийстве 10 000-20 000 человек? нарушении кучи международных договоров? а тут какой то десятитысячный шанс попасть на негров раз на сто поездок, или не попасть. наверное для владельцев пока все окупается.
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дело подождет, нужно обои в офис преза выбрать
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Это те, про кого Чуковский писал - не ходите дети в Африку гулять...…...
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Кто-то гибнет , защищая Украину в бою, а кто-то барыжит на пароходах и в Польшах за валюту. Петя всю страну превратил в бабло обменник. Мне пофиг на этих моряков и батраков в Европе. У меня был приятель, жопу рвал за Украину, а когда завод остановился поехал в Питер батрачить. На вопрос, а как же честь и совесть, глазки бегают и ищет оправдания своему мерзкому существованию. Второй приятель недавно уволился из ВСУ, отвоевав пять лет. Говорит, что пусть теперь Порошенко или Зеленский воюет, а с него хватит. В него стреляют, а он должен перемирие соблюдать. Получается одним веселый отпуск в июле-августе с ******* - другим гроб и могила. Так войны не выигрывают - или всем воевать, или всем сдаваться.
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Слышь, грамотей сраный, я не барыжу, как и все остальные моряки! Мы здесь на жизнь зарабатываем, тяжким трудом, кстати. А то что наши барыги украли, продали и пропили сотни и сотни судов нашего флота- это ты их обвиняй. В первую очередь- пана Кравчука. Да-да, того самого- Первого Президента.
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ах оставьте. у нас вся история такая - жёппа одна, но всегда сидим на двух стульях. правда всегда неудачно, но то таке.
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Петя значит... Петя в башку толпе вместо мозгов кал запихал, Петя кого то воровать, кого то взяточничать, кого то просто по пьяне беспределить заставил. Петя народец скурвил. Петя, все Петя. Вначале саботировать все и вся, а затем назначить, приписать саботажников в "порохоботы", все Петя. А воспитывать, причем из под палки, Петя народ не пожелал... Вот жеж этот Петя...
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видимо, пора тебе теперь на фронт, пиз..бол Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse" - Цензор.НЕТ 2919
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А что эти гребание хохли делали в одной компании с кацапскими оккупантами?
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https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20198161746-lzIxP.html?utm_source=m.tvzvezda&utm_medium=mainpagelinks&utm_campaign=newslenta&utm_term=v1
После захвата пиратами судна с россиянами создана оперативная группа
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Ну...., а вот и "ответочка" за задержание в Измаиле рашкованского танкера "NEYMA"...
Да.... не долго ждать пришлось...
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Андрей, если бы у Вас был мозг... или хотя бы его зачатки..., то у вас бы была бы совсем другая работа. Я Вас уверяю.
А так... Вам лучше молчать и слушать. А не хамить в Сети незнакомым людям.
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Точно! Таки к доктору тебе, не задерживайся, а то остатки твоего мозга придурка- утекут. Бегом, детка!
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шутка просто не удалась у Вас... вот и получилось так, как получилось Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse" - Цензор.НЕТ 4315
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кстати за кетайцев похитителей вывернут мехом вовнутрь
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не знаю на счёт кетайцев, а вот китайцы уж точно ни кому не нужны и в первую очередь Китаю
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Заплатят столько, сколько надо. Это называется вывернуть??? Ну, пусть так называется.
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уже подтвердили что точно захвачен 1 - украинец, и точно - 3 руцких...
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Напевно, вже готується до походу підводний атомохід, що везе викуп.
Своїх кацапи не кидають.
А наших мариманів принагідно візьмуть у заручники.
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каждый моряк, идя к берегам жуткой Африки, должен иметь при себе бусы Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse" - Цензор.НЕТ 8336
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Те времена прошли. Там теперь разве что снимать эротический сериал Два капитана, актёров будет куча.
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Лучше бы министров похитили вместе с генпрокурором.
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8!!! Граждан Украины захвачены в плен пиратами! И что сделала Украина? Правильно, опять заскавчала...
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