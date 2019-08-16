 Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт телеканалу France24 з посиланням на Agence France-Presse.
Чиновник у камерунському порту Дуала повідомив, що викрали 17 китайців і українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт телеканалу France24 з посиланням на Agence France-Presse.
Чиновник у камерунському порту Дуала повідомив, що викрали 17 китайців і українців.
Не ходите, дети, в Африку гулять...
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https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20198161746-lzIxP.html?utm_source=m.tvzvezda&utm_medium=mainpagelinks&utm_campaign=newslenta&utm_term=v1
После захвата пиратами судна с россиянами создана оперативная группа
Да.... не долго ждать пришлось...
А так... Вам лучше молчать и слушать. А не хамить в Сети незнакомым людям.
Своїх кацапи не кидають.
А наших мариманів принагідно візьмуть у заручники.