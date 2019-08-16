 Африканські пірати захопили 8 українських моряків, - "Agence France-Presse"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт телеканалу France24 з посиланням на Agence France-Presse.

Чиновник у камерунському порту Дуала повідомив, що викрали 17 китайців і українців.

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