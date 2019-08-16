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 Політика України
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 ЦВК вже зареєструвала 145 народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала вже 145 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку ЦВК в Facebook.

16 серпня зареєстровано 35 народних депутатів України, обраних в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Серед них: 20 – від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" – Олександр Корнієнко, включеного до виборчого списку під № 7, Олександр Кубраков – № 30, Владлен Неклюдов – № 36, Павло Халімон – № 55, Олена Мошенець – № 56, Ольга Коваль – № 58, Аліна Загоруйко  – № 59, Людмила Марченко – № 63, Анатолій Костюх – № 75, Віталій Безгін – № 77, Елла Рєпіна – № 80, Арсеній Пушкаренко – № 81, Євген Петруняк – № 90, Максим Павлюк – № 102, Богдан Торохтій – № 105, Оксана Дмитрієва – № 106, Ростислав Тістик – № 111, Іван Шинкаренко – № 121, Тарас Тарасенко – № 124, Микола Сольський – № 125;

11 – від Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" – Василь Німченко – № 6, Нестор Шуфрич – № 7, Сергій Дунаєв – № 9, Дмитро Ісаєнко – № 15, Григорій Суркіс – № 17, Ігор Кісільов – № 18, Віктор Чорний – № 27, Олександр Пузанов – № 32, Сугубо Мамоян – № 33, Олександр Качний – № 36, Антоніна Славицька – № 37;

4 – від Політичної партії "Європейська солідарність" – Ірина Геращенко – № 3, Артур Герасимов – № 11, Степан Кубів – № 12, Ірина Луценко – № 15.

Сьогодні ЦВК також зареєструвала 28 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, Максима Пашковського – в окрузі № 11, Ірину Констанкевич – в окрузі № 23, Євгена Яковенка – в окрузі № 52, Володимира Мороза – в окрузі № 59, Романа Соху – в окрузі № 75, Юлію Яцик – в окрузі № 79, Олега Дунду – в окрузі № 91, Олександра Горобця – в окрузі № 95, Сергія Шахова  – в окрузі № 114, Миколу Княжицького – в окрузі № 116, Тараса Батенка – в окрузі № 123, Юрія Камельчука – в окрузі № 124, Ігоря Копитіна – в окрузі № 129, Артема Дмитрука – в окрузі № 133, Олексія Леонова  – в окрузі № 135.

Також ЦВК зареєструвала Сергія Колебошина – в окрузі № 140, Олександра Ткаченка – в окрузі № 141, Тетяну Рябуху – в окрузі № 157, Ігоря Молотка – в окрузі № 160, Андрія Богданця – в окрузі № 163, Марію Мезенцеву – в окрузі № 168, Олексія Кучера – в окрузі № 179, Павла Павліша – в окрузі № 182, Олексія Ковальова – в окрузі № 186, Сергія Нагорняка  – в окрузі № 199, Максима Перебийніса  – в окрузі № 212, Ганну Бондар  – в окрузі № 220, Романа Грищука – в окрузі № 222.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143302
 
 
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с трускавецкими сертификатами?
нармальные чуваки и чувихи подошли...
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Так, з обгортками від рошенок тепер мало хто прорветься...
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ЦИК уже зарегистрировала 145 народных депутатов - Цензор.НЕТ 1851

Киевское метро )))) фото из серии - ожидание и реальность ))))
похож пацанчик на... можно в команду брать - на фронт отправлять вместо... кое-кого
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а шо с лысым?
он уже министер чего?
я бы его вместо етой шмаркли выбрал - тупить так тупить...
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