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 Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента. ФОТОрепортаж

Глава держави Володимир Зеленський вибрав для прикраси Офісу Президента роботи сучасних українських художників Придувалової, Полякової, Адам, Мініна та інших.

Коридори в будівлі Офісу президента України, яке цього року відкрили для відвідувань усім охочим, тепер прикрашатимуть картини сучасних художників. Про це повідомила в Facebook заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Костенко, президент Володимир Зеленський особисто відбирав картини з колекції музею.

Вибір глави держави зупинився на роботах Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої та Олексія Кондакова.

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"Співпрацюйте з Музеєм історії міста Києва, будьте далекоглядними і не шкодуйте дарувати найкращі! свої роботи в наші фонди, оскільки їх зможуть побачити широкі кола людей, а головне - майбутні покоління!!" - написала Костенко.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності.

Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента Володимира Зеленського може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.

Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 01
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 02
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 03
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 04
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 05
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 06
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 07
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 08
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 09
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 10
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 11
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 12
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 13
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 14
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 15
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 16
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 17
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 18
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 19
Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента 20

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143301
 
   
 Топ коментарі
 
Секономленные на параде 300 млн сначала хотели раздать ВСУ на премии. Посчитали, оказалось смешные деньги. Решили не позориться и отдать их Бадоеву.
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У меня даже мат закончился. Ларек с шаурмой и парламентский зал с пингвинами: Зеленский лично выбрал картины для Офиса Президента - Цензор.НЕТ 9873
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Это хорошо что он не стал выбирать героев Украины, казачество, Гетманов, войну, природу Украины.......и тд...
Шаурма и пингвины... - это его....
Что бы каждый понимал, что презиком выбрали необразованного и тупого ПОЦа чужого народа...
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а вы не задумывались: какие картины - такие и функции


откуда из пустого и пошлого может появиться совершенное и основательное?



эти картины - суть мировоззрения Зеленского - пошлость
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А что он мог выбрать? Бренд в подземном переходе, LOVE с отбойными молотками и вилами, императорские пингвины после Трусковца...
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да Вы хороший искусствовед и психолог, батенька!

Зачет! Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента - Цензор.НЕТ 9705

"LOVE с отбойными молотками и вилами" - "шахтарські буги" проти цього то шедевр !
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У мене в кума на заставці в телефоні - оголена красуня, але він дуже порядна людина і хороший сім"янин. Інколи картина - це просто картина.
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ты просто не все знаешь про своего "порядочного" кума или лицемеришь...)))))))))
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У мене в кума на заставці в телефоні - оголена красуня.....
Дальше можешь не продолжать о эстетических вкусах своего кума и уровне его образования Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5975
пин ап стиль возник в среде американских дальнобойщиков, а не интеллектуалов
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кум - базарник, автохімією торгує. Гарвард не закінчував )
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Т.е. не проваливал международные переговоры, сливая позиции Украины везде, где успел побывать, и не отводил ВСУ с территории Украины?

Хреново как-то у вашей ЗЕлупы с этим. С фонтанами, картинками и гомосятиной с Богданом у него лучше получается.
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скорее дегенеративного искусства (не путать с авангардом)
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Президент похоже поклонник фильма Naked Gun (с пистолетом наголо), где в начале одной из серий показано, какие картины висят в Белом Доме. Только ему не сказали, что это не документальный фильм
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Креативно.
По комментам, такое ощущение, что половина читателей ЦН деревенщина, у другой половины в голове война.
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Просто в 8% интеллекта понимание современного искусства не входит.
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Урод. Лучше бы фотографии погибших солдат, что бы напоминали.
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такі як у Пороха, 10 тисяч штук?
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на последнем холсте изображена партия от слуги народа?

бабки на гироскутерах Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента - Цензор.НЕТ 8384
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почему не выбрал ни одной картины метра Тищенко?
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а где стоит пианино? Вдруг захочется постучать по клавишам на досуге.
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