 Заступника мера Житомира підозрюють у службовій недбалості, що призвела до 700 тис. грн збитків, - Нацполіція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції України.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що, обіймаючи на той час посаду начальника одного з управлінь міської ради та розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер, замість того аби його відхилити", - йдеться в повідомленні.

Запропонована ціна лоту з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вища за пропозиції інших учасників. Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень.

Зібравши матеріали, що підтверджують причетність посадовця до вчинення кримінального правопорушення, йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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