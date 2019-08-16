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 Політика України
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Все про:ГПУ (3153) Гримчак (70) Чернігів (148)

 До суду Чернігова надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Гримчаку

До Деснянського районного суду Чернігова надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили у пресслужбі суду.

Там зауважили, що вже отримали клопотання стосовно запобіжного заходу.

Згідно з автоматичним розподілом судових справ, його розглядатиме слідча суддя Наталія Лямзіна. Час засідання наразі не відомий.

Також у пресслужбі повідомили, що у клопотанні прокурори просять суд взяти під варту як Гримчака, так і його помічника Овдієнка із можливістю внесення застави у розмірі 6690 прожиткових мінімумів ($510 тыс) для працездатних осіб.

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Обоє вони підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143297
 
 
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Неинтересно , можно сказать - насрать . Все достали .
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пол лимона залог попалился на лимоне до этого тоже брал без вариантов . ясноВ суд Чернигова поступило ходатайство об избрании меры пресечения Гримчаку - Цензор.НЕТ 4200
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Это в война, а в стране создают паразитов типа Министерство по вопросам временно оккупированных территорий они суки там обнаглели до предела. Есть иммиграционная служба и ВСЁ!Источник: https://censor.net.ua/n3143297
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вот увидите, выдет под залог в 2 млн, а через год дело закроют. окажется что наши стражи опять что то натупят
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вже..
ЦЕ ,Здається ,"РОЗВОДНЯК"...
Справу мало курувати САП.Але чомусь взялась Генпрокуратура кума Порошенко Луценко...
Але в його обхід справу провернуло НАБУ холуя Порошенко Ситника...

тобто Суд справу закриє "за порушення процедури"..І Гримчак (людина Порошенко на "схемі")буде "відмазаний"...
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то есть баканов и зеля ни на что не влияют?)))) запомни, ВСЯ власть в украине принадлежит еле, точка. и не нужно папередников трогать
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Вот если бы поступило заявление с суд Чикаго. А то в впродажный судЧЕр ниго ва. Резон другой.
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Вочевидь, вже на часі створення "елітної" колонії для колишніх чиновників з вищих щаблів влади. В Україні наразі є декілька законсервованих таких об'єктів, як наприклад повністю пуста колонія №51 в Одесі, яку нібито збираються продавати як ласий шматок нерухомості.
Цікаво, хто ці гроші прикарманить? Чи може раніше зроблять там показову тюрму для корупціонерів?
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