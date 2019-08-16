 До суду Чернігова надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Гримчаку

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили у пресслужбі суду.
Там зауважили, що вже отримали клопотання стосовно запобіжного заходу.
Згідно з автоматичним розподілом судових справ, його розглядатиме слідча суддя Наталія Лямзіна. Час засідання наразі не відомий.
Також у пресслужбі повідомили, що у клопотанні прокурори просять суд взяти під варту як Гримчака, так і його помічника Овдієнка із можливістю внесення застави у розмірі 6690 прожиткових мінімумів ($510 тыс) для працездатних осіб.
Обоє вони підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
ЦЕ ,Здається ,"РОЗВОДНЯК"...
Справу мало курувати САП.Але чомусь взялась Генпрокуратура кума Порошенко Луценко...
Але в його обхід справу провернуло НАБУ холуя Порошенко Ситника...
тобто Суд справу закриє "за порушення процедури"..І Гримчак (людина Порошенко на "схемі")буде "відмазаний"...
Цікаво, хто ці гроші прикарманить? Чи може раніше зроблять там показову тюрму для корупціонерів?