 Учасник Революції Гідності і війни на Донбасі Володимир Винярський загинув у ДТП

Про загибель ветерана повідомила пресслужба Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"16 серпня 2019 року внаслідок ДТП трагічно загинув учасник бойових дій на Сході України Винярський Володимир Іванович", - йдеться в повідомленні.

Володимир народився 20 серпня 1990 року в селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Навчався в університеті "Львівська політехніка" на факультеті "Геодезія". Брав активну участь у Революції Гідності.

14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав безпосередню участь в антитерористичній операції. У 2014 році в Старобільську на Луганщині дістав важке наскрізне вогнепальне поранення.

Винярський внаслідок війни мав інвалідність І групи. У Володимира залишилися батьки і сестра.

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