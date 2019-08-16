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 Учасник Революції Гідності і війни на Донбасі Володимир Винярський загинув у ДТП

Володимир Винярський після участі в АТО мав інвалідність І групи. Йому було 28 років.

Про загибель ветерана повідомила пресслужба Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"16 серпня 2019 року внаслідок ДТП трагічно загинув учасник бойових дій на Сході України Винярський Володимир Іванович", - йдеться в повідомленні.

Володимир народився 20 серпня 1990 року в селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Навчався в університеті "Львівська політехніка" на факультеті "Геодезія". Брав активну участь у Революції Гідності.

14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав безпосередню участь в антитерористичній операції. У 2014 році в Старобільську на Луганщині дістав важке наскрізне вогнепальне поранення.

Винярський внаслідок війни мав інвалідність І групи. У Володимира залишилися батьки і сестра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доброволець Володимир Винярський, який зазнав тяжкого поранення на Донбасі: "Той, хто може тримати зброю в руках, ходити, має встати і йти захищати свою Україну, свою маму, родину". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143293
 
 
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Шкода..........
Спочивай з миром, Володимир............
Родині та близьким співчуття............
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10 -11 человек погибает в Украине в ДТП за сутки .
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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Шкода хлопця.
Царство Небесне.
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
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Якщо за кожного загиблого у війні 3 людей будуть переходити на українську в побутовому спілкуванні - їхня жертва не буде даремною
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