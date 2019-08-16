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Все про:обшук (770) ОДА (644) Одеська область (1059) РДА (112) ДБР (434)

 Обшуки в приміщеннях Одеської ОДА та Ізмаїльської РДА проходять у справі про розтрату бюджетних коштів, - ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило, що обшуки в приміщеннях Одеської обласної ради та міської ради Ізмаїла проходять в рамках провадження про розтрату бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДБР.

За попередньою інформацією, в 2015-2019 роках Одеська облрада виділяла кошти на капітальні ремонти будинку культури, дороги, дитячого садка в Ізмаїлі, дитячо-юнацької спортивної школи, "Аеропорту Ізмаїл", а також на реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи в Ізмаїльському районі.

ДБР встановило, що виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки згадані будівельні роботи фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі.

Крім того, за даними бюро, підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначалися переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів України, які можуть бути пов'язані з керівництвом Одеської обласної ради.

Зазначається, що розпорядженням і безпосереднім контролем за проведенням згаданих робіт займалися посадові особи міської ради Ізмаїла.

Справу кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Читайте також: ДБР проводить обшуки в Одеській ОДА, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143291
 
 
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Болгары,турки ..Местных князьков надо трясти по всей Украине и без устали.90% местных крали и должны сесть задолго до начала выборной компании в местные советы.Нужно повышать роль сельского схода ,тем более в электронном варианте,это вообще не проблема.Селяне вообще не могут влиять на жизнь в своему сели.Если в село зашли латифундисты типа Порошенка,Косюка,Бахматюка,то взагали капець!
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попытка нейтрализации уманского.измаил не выбрал зелененького
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Измаил- капля в украинском море мздоимства.Я по своей Харьковщине сужу.Тут ещё всё хужее.Ватники и мздоимцы,симбиоз.
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Если результат будет такой же, как по делам Труханова, то лучше и не начинать. А то народ плеваться будет. И очень сильно!
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