 До Дня Незалежності вийде документальний фільм "Україна: еволюція гідності". ВIДЕО

В ефірі телеканалу "Україна" 23 серпня о 22:00 вийде документальний фільм "Україна: еволюція гідності". Трейлер фільму з'явився в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Фільм побудовано на прийомі порівняння, повідомляє пресслужба телеканалу. П'ять основних епізодів стрічки – це заочний "діалог" між жителем України та мешканцем однієї з територій, що залишилися в орбіті колишньої імперії, відомої як "русский мир". Щоб зняти реальні історії життя у Вірменії, Киргизстані, Придністров'ї та Росії, чимало епізодів оператору-постановнику Віктору Левчуку доводилося знімати практично в режимі прихованої камери.





Окрема сюжетна лінія фільму – реконструкція роботи тих, на кого після Майдану лягла вся відповідальність за майбутнє пограбованої країни. Події того часу ексклюзивно коментує керівник тодішнього центру ухвалення рішень – Кабінету міністрів, глава двох постмайданних урядів Арсеній Яценюк.

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Як вдалося відновити контроль над ситуацією, забезпечити фінансування армії, стримати агресора, не допустити розрухи й гіперінфляції? Чому після двох надважких років Україні вдалося вийти на економічний ріст? Про все це автори запитували в Арсенія Яценюка, а також Володимира Гройсмана, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Наталії Яресько.

Дивіться прем'єру документального фільму "Україна: еволюція гідності" в ефірі телеканалу "Україна" 23 серпня о 22:00. На офіційному YouTube-каналі фільм буде доступний з 24 серпня.

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