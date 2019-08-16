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 Суспільство
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 До Дня Незалежності вийде документальний фільм "Україна: еволюція гідності". ВIДЕО

Прем'єра соціального проєкту, в якому автори шукають відповіді на наболілі питання суспільства, відбудеться напередодні Дня Незалежності на ТРК "Україна".

В ефірі телеканалу "Україна" 23 серпня о 22:00 вийде документальний фільм "Україна: еволюція гідності". Трейлер фільму з'явився в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Фільм побудовано на прийомі порівняння, повідомляє пресслужба телеканалу. П'ять основних епізодів стрічки – це заочний "діалог" між жителем України та мешканцем однієї з територій, що залишилися в орбіті колишньої імперії, відомої як "русский мир". Щоб зняти реальні історії життя у Вірменії, Киргизстані, Придністров'ї та Росії, чимало епізодів оператору-постановнику Віктору Левчуку доводилося знімати практично в режимі прихованої камери.

Окрема сюжетна лінія фільму – реконструкція роботи тих, на кого після Майдану лягла вся відповідальність за майбутнє пограбованої країни. Події того часу ексклюзивно коментує керівник тодішнього центру ухвалення рішень – Кабінету міністрів, глава двох постмайданних урядів Арсеній Яценюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я усвідомив давно: не можна йти проти природи, тещі та божевільних українців", - російський телеканал підрізав цитату з американського фільму. ВIДЕО

Як вдалося відновити контроль над ситуацією, забезпечити фінансування армії, стримати агресора, не допустити розрухи й гіперінфляції? Чому після двох надважких років Україні вдалося вийти на економічний ріст? Про все це автори запитували в Арсенія Яценюка, а також Володимира Гройсмана, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Лілії Гриневич, Наталії Яресько.

Дивіться прем'єру документального фільму "Україна: еволюція гідності" в ефірі телеканалу "Україна" 23 серпня о 22:00. На офіційному YouTube-каналі фільм буде доступний з 24 серпня.

Також читайте: Фільм режисера-дебютанта Алієва "Додому" може представити Україну на "Оскарі-2020"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143284
 
   
 Топ коментарі
 
Щось не в ту сторону пішла еволюція...
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А в эпилоге будет Зеленский обещающий "встать на колени перед Путиным".
Вот такое "достоинство"!
Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 6383
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Какая эволюция? Деградация. Стадо зебилов во главе с препиздентом- звонарем Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 1112.
"Зеленский позвонил Путину и попросил его..."

Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 3892
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А в эпилоге будет Зеленский обещающий "встать на колени перед Путиным".
Вот такое "достоинство"!

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Зеленский имеет достоинство! Он им на пианино играет
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ага..., похабный клоун называвший Украину немецкой порноактрисой и народ избравший его во время войны президентом...
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Щось не в ту сторону пішла еволюція...
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Потому что услуги Бадоева дорого стоят.Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 8733
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Какая эволюция? Деградация. Стадо зебилов во главе с ************- звонарем Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 1112.
"Зеленский позвонил Путину и попросил его..."

Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 3892
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От достоинства к ватной ЗЕбилизации 73%. Только это не эволюция..это по моему называеца отрицательной селекцией.
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Земли Донбасса можно вернуть , но без "наших граждан" . Их там нет , эта земля населена ватой . Не надо себя обманывать .
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До мережі потрапили секретні кадри репетиції параду від Алана Бадоєва.Ко Дню независимости выйдет документальный фильм "Украина: эволюция достоинства" - Цензор.НЕТ 3291
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Дулей тебе тачку!
Вот вам и "патриоты" соеголовые.
"день России" (с) - перестарался, кость лапчатый.
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У Зеленского кольцо на среднем пальце-что это означает ?кому он этот палец демонстрирует?
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та да...президент названивает врагу и просит,штаб ОС врет,что на войне потерь нет - в угоду презу,шествие Героев режиссирует гей ,который еще и из кацапстана не вылезает -достоинством аж пре
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может деградация гидности????????????? гиперинфляция, сдача Крыма, никто не посажен за расстрел на майдане, обогощение верхушки во время войны, сдача Дебальцево и сколько еще дерьма всплывет со временем о папиредниках, и это только вершина айсберга
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ЗЕфани, ви де? Вас тут тавой, вас накрилим рядном.

Чи вам з Трускавця зараз плювати на все? За наш, мля, рахунок... УЙО...ки х...ві.
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Если бы было хоть капля достоинство,Свинарчуки уже бы жарились на сковородке
Возможно те 10 млн. что плюнули на это дерьмо и выехали, сделали правильно
Ибо сказано: не мечите бисер перед свиньями ...
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Достоинство? В 2010 году голосовали за трижды судимого идиота, а в 2019 году во время войны - за комика. Может имелось ввиду то "достоинство" которым Зеленский и КО играли на пианино?
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