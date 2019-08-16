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Все про:Гренландія (2) Данія (80) Трамп (1911)

 "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу

У Міністерстві закордонних справ Гренландії (автономна територія Данії) відповіли на пропозицію президента США Дональда Трампа про продаж острова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це МЗС Гренландії написав у своєму Twitter.

"Гренландія багата цінними ресурсами, такими як мінерали, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювальна енергія, і є новою межею для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, а не для продажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "The Wall Street Journal" повідомив, що Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував своїх помічників про можливість купівлі Гренландії.

Відкриті для бізнесу, а не для продажу: в МЗС Гренландії відповіли Трампу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143280
 
 
 Топ коментарі
 
Может это... Крым Трампу предложить? Крым же наш? Вот и продадим. Пусть он с вовой бодается. Лучше уже амеров соседями, чем кацапов.. "Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу - Цензор.НЕТ 2351
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Уважаю . Единственное место на земле , которое не загадили отходами жизнедеятельности и политики . Берегите себя и свою землю .
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Трампушка, а попробуй купить запоребье, пока оно не загадило своими отходами весь мир.
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Может это... Крым Трампу предложить? Крым же наш? Вот и продадим. Пусть он с вовой бодается. Лучше уже амеров соседями, чем кацапов..
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Идея. А перед покупкой зарядить рашке эмбарго на нефть и лаптеногие просто на гуманитарку обменяют.
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Правда это мы Трампу будем платить шоб принял. Кому надо покупать 2-3 млн. полудиких вечно ноющих ватников с кислыми совковыми рожами?
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«Крым был разделен на паи, под которые выпустили государственные векселя. В кратчайший срок векселя скупили 200 пайщиков, в том числе семья Рузвельтов, Гуверы, руководители «Джойнта» во главе с миллионером Льюисом Маршаллом. Ссуда должна была передаваться «Джойнтом» Советскому правительству в течение 10 лет по 900 тыс. долларов ежегодно под 5% годовых. Вернуть деньги следовало до 1954 г. В случае невозврата Крым становился собственностью владельцев векселей. В Штатах этот проект получил название «Крымская Калифорния».
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,"Агро-Джойнт"-Американская еврейская аграрная корпорация.
Была создана в СССР в 20-х годах,для реализации создания Еврейской Автономии в Крыму.
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Краще б Дональд Джонович кацапію купив би... з потрохами...
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Уважаю . Единственное место на земле , которое не загадили отходами жизнедеятельности и политики . Берегите себя и свою землю .
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Стара інформація, Гренландія притягує сміття з океану. "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 6431
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Печальное зрелище . Будет хуже , если они потеряют независимость .
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Вот только это не из особой сознательности, а просто из-за дикости местного населения. Там те еще "дети гор". Почти каждая ученица старшей школы уже успела сделать как минимум один аборт.
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Это их выбор . Это не мешает им жить .
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..какой дикости? О чём вы говорите?? Да городки в Гренландии...обеспечение и качество жизни в разы превосходит наши !!! Там авиационное сообщение между городами на высочайшем уровне. А если Вы имеете ввиду гренландских эскимосов... то чтобы их там найти в их национальном виде и существовании..Вам придётся с недельку поездить по береговой черте... И то мало шансов у Вас. Или Вы с Чукоткой всё спутали?)))))))))))
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А причем тут национальный вид и существование? Я в Гренландии не был - смотрел о ней только фильмы ББС - соответственно о быте туземцев в наше время могу судить только из них. Вот судя по этим фильмам - с нравами у них там не все ок.
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..а я в Гренландии был... И несколько раз. И на севере и на юге!! И могу вам точно сказать...что туземцев Вы там не увидите!!! ВВС ради Вас нашло...но восприняли Вы это ...как массовое для Гренландии явление!!! Поищите фильмы о нравах Чукотки... и всё это переложите в плоскость россии. Хотя тут Вы скорее всего будете правы... в вопросе дикости страны!!! )))) Гренландия ..это цивилизованная и современная административная единица Дании. Поверьте... в аэропорту Нарсарсуага... на юге Гренландии интернет свободно был в 2000 году... тогда ..как **цивилизация** в Украине и понятия в основном об этом не имела. Чтобы о чём то судить...надо потрогать руками.... и увидеть не по телевизору!!! С уважением!
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Туземцами я назвал просто местное население вообще-то.
За ликбез спасибо.
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)))) понятно... Только нравы туземце именно МЕСТНОМУ населению не приписывайте. Найти там истинного ..КОРЕННОГО туземца... это как в Украине найти индейца с раскрашенным обличьем ..в перьях... и с луком в руках!!! Там РЕАЛЬНЕЙШАЯ цивилизация!!!))))
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лише росія своїми територіями торгує.
більше таких країн немає.
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Може, продати йому Донецьк та Луганськ ? Зі знижкою.
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а московиты не спрашивали бы . ввели бы войска и провели рефферендум о присоединении "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 6124
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А чего он церемонится с той Данией?! Сценарий уже есть: Заслал зеленых человечков, провел референдум - и уже строишь мост от лабрадора! А там глядишь и чукотку с воркутой можно освоить - благо расстояние через беринговой залив небольшое
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Лабрадор - это Канада. Надо сначала в Канаду зеленых человечков.
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Вот! А говорят что Трамп- с придурью маленько. Чувак работает на перспективу! Знает, что скоро льды там растают и останется экологически чистая реальная Грин Ландия! И цена её станет в разы и разы поболее. 6-)
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К тому моменту как в ГренЛандии растают льды весь экватор будет пустыней и будет третья мировая за воду.
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Я вірно зрозумів, що в перекладі з дипломатичного це, по-гренландськи нордично кажучи, ЛИЗНИ ЛЬОДЦЯ?
...з рибою там наче теж непогано...


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Так не продадите? - Нет! - Хорошо! Тогда мы еще заглянем на днях. И учтите - у нас длинные руки!
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Знает, что льды тают... Но мне вот интересно, если полюса сдвинулись, значит, где-то должно похолодать. Не? "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу - Цензор.НЕТ 1205
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Та то ж магнитные. А географические остались на своих местах. Это- точно! Иначе бы все Джи-Пи-Эсы с ума сошли.
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Гренландцы люди с достоинством, а достоинство не продается. За колбасу и доллары свою родную, пусть такую и скудную землю, продавать, а тем более отдавать, как лугандоны с рыгами, никому не собираются. Вот надо учиться украинцам у гренландцев,как любить свою землю и такую нашу прекрасную Родину!
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""Открыты для бизнеса, а не для продажи": МИД Гренландии ответил Трампу" - Трамп, не расстраивайся. Зеленский сказал, что после Нового года будет Украину распродавать.
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