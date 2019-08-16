 "Відкриті для бізнесу, а не для продажу": в МЗС Гренландії відповіли Трампу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це МЗС Гренландії написав у своєму Twitter.

"Гренландія багата цінними ресурсами, такими як мінерали, найчистіша вода і лід, рибні запаси, морепродукти, відновлювальна енергія, і є новою межею для пригодницького туризму. Ми відкриті для бізнесу, а не для продажу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "The Wall Street Journal" повідомив, що Президент США Дональд Трамп неодноразово запитував своїх помічників про можливість купівлі Гренландії.