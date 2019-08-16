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 Політика України
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Все про:Ситник (502) Холодницький (539)

 "Зараз є певне спілкування і спільне бачення проблем", - Ситник про стосунки з Холодницьким

Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), прокоментував своє протистояння з керівником САП Назаром Холодницьким.

Журналістка НВ уточнила у Ситника, чи можна вважати примиренням після взаємного ворожого ставлення їхню недавню спільну пресконференцію з Холодницьким, передає Цензор.НЕТ.

"Ви помирилися? Вас новий президент помирив?" - уточнила журналістка.

"Дивно читати такі заголовки, що хтось когось помирив, ми ж не в дитячому садку чи школі", - відреагував Ситник.

За його словами, на певному етапі обидва офіси - НАБУ і САП - "зрозуміли, що потрібно працювати і давати результат".

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"Якщо проаналізувати останні два місяці, то результат є, динаміка дуже позитивна. Зараз є певне спілкування і спільне бачення проблем", - додав Ситник.

Зі свого боку, журналістка НВ нагадала про спецоперацію НАБУ – установлення прослушки в акваріумі в кабінеті Холодницького. Глава САП виявив їх у березні минулого року, і відтоді його відомство мало не відкрито конфліктувало з НАБУ.

"Все було в межах закону, цьому була надана певна оцінка, - прокоментував цей конфлікт Ситник. - Зараз аналізувати ці події не має сенсу. Потрібно рухатися вперед. Мені здається, якраз зараз є шанс все ж завершити антикорупційну реформу. Запрацює Антикорупційний суд - і з'являться перші вироки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143276
 
 
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Українські демократи об'єднуються за 5 хвилин перед розстрілом!
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в засос целовались?? што он вам пообещал?? какие яички, и какие тиски?? я представляю, как он матерится, после того как целый день приходится говорить українською, поэтому догадываюсь))
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мне хоть пусть живут вместе, лишь бы сытник перестал делать видимость борьбы с коррупцией. последние его выпады на роттердам - тупо замыливание глаз и работа на публику. не хочет он покидать свое золотое место, а придётся
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а вы друзья как не садитесь в тюрьме давно вы пригодитесь.Нет с вас толку нужны другие
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Морди понажерали,обливали брудом одне,одного,тепер коли є загроза,що вижинуть в шию появилося спільне бачення проблем.
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Ситника самого судять за корупцію, навідпочивав на півмільйона, але він намагається зберегти добру міну при таких поганих розкладах
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