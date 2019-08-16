 "Вони дізналися про те, як створюються закони", - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту. ФОТО

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ. Навчання тривало 2 дні.
"Вони дізналися про те, як створюються закони, про особливості конституційного процесу і бюджетної процедури. Крім цього, завдяки тренінгу обрані народні депутати більше знатимуть про наявні механізми парламентського контролю", - сказано в повідомленні.
У тренінгу взяла участь урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, яка у своєму виступі висвітлила питання забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.
"Крім народних депутатів, необхідні для майбутньої роботи навички також отримували члени їхніх команд. Працівники Апарату Верховної Ради України розповіли про забезпечення діяльності єдиного законодавчого органу", - додали в інформаційному управлінні Апарату парламенту.
Це вже третя подібна орієнтаційна сесія. Одна з двох попередніх сесій також була присвячена регламенту. Інша - була зосереджена на діяльності народного депутата і його команди.
Навчання реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
"У серпні Програма проведе ще кілька навчальних сесій, присвячених статусу народного депутата України і питань Регламенту", - підсумували в інформаційному управлінні Апарату ВР.
А так да, все класс - прошли обучение, как создавать законы! Хотя в жизни даже типового договора в руках не держали и не читали ( о вчитываться, что там написано, вообще речь не идет).
А вот эти "Фонд Восточная Европа" и "Агентство США по международному развитию (USAID)" - сами откуда в курсе, как должна работать Верховная Рада?!!
Мабудь це частина будучи реформ🤔
Я просто боюсь того, що ці хлопці і дівчата напридумують... І наскільки швидко їх в силу тих чи інших обставин завербують...
Создавать Законы - достаточно пройти тренинг, сгонять на курсы в Трускавец и вообще не иметь образования!?
Не, ну не идиотизм, возведённый в ранг государственной политики?
Это ж сколько комбинаций получается
Це тіпа одна Велика Кнопка на всіх
Біда в тому, що ці- малоосвічені голодранці.Такими легко маніпулювати. а ще простіше-купити оптом
Що буде - ми ще не знаємо, але добре знаємо , що було.. На лемент петіних прихильників я не звертаю уваги- занадто мало їх в реальному житті біля скриньок для голосування. Результату від новообраної влади очікую десь із середини грудня.. Тоді вже й будемо і вимагати, і критикувати.. Вилизувати в жагучій пристрасті, як попередників - ніхто не буде.. Не справляться - виженемо , як петю.. А якщо справляться - то може ще й на другий термін оберемо..
Друга каденція петі - відкривала , як на мене, для України білоруський варіант , спочатку проштовхнули зняття обмежень на кількість каденцій, а потім - побачили б інфанта мішу.. Наруга над Конституцією щодо кума-алкоголіка пройшла ж, чому б ще один кульбіт з нею не провернути? ..Якщо, навіть, Зеленський буде не дуже успішним Президентом - все-одно це крок вперед для України і для розвитку демократичного українського суспільства в порівнянні з другою каденцією петі. Я так вважаю..
-У нас здесь избраны депутатами и принимают законы доярки, трактористы, слесари
-Странно, а у нас адвокаты и юристы
Трое из 34: Почему уволенные Зеленским чиновники не увольняются
Чтобы понять, чего больше всего боится Владимир Зеленский, достаточно посмотреть на его поездки в регионы. По форме, да и по содержанию это очередные выпуски телесериала «Слуга народа».
Народ видит своего излюбленного персонажа в излюбленной обстановке: президент издевается над чиновниками всеми способами, которые может себе публично позволить.
Очередной такой серией стала поездка Зеленского в Житомир 12 августа на совещание по борьбе с незаконной добычей янтаря в Житомирской, Ровенской и Волынской областях.
Телезрители увидели, как президент потребовал увольнения начальников районных отделов полиции и областных управлений СБУ в этих областях из-за возможной причастности к незаконной добыче янтаря, а также призвал подать в отставку начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и главного управления Национальной полиции в Житомирской области.
А вот о том, что это не более чем спектакль, телезрителям никто не рассказал. Хотя срежиссировано все было бездарно. Например, если воспринимать сказанное Зеленским буквально, то получается, что главным крышевателем янтарной мафии сейчас является его друг детства Иван Баканов, который с 22 мая руководит СБУ.
В самом деле, какое еще может быть объяснение тому факту, что Баканов из месяца в месяц не увольнял начальников управлений СБУ в Житомирской, Ровенской и Волынской областях, несмотря на возможную их причастность, как утверждает Зеленский, к незаконной добыче янтаря, и не поставил вместо них новых людей, которые бы развернули бескомпромиссную борьбу с янтарной мафией?
Разумеется, такое объяснение есть: просто для телесюжета было крайне важно, чтобы публично борьбу с янтарной мафией возглавил лично Зеленский. Вот и пришлось сшивать сюжет белыми нитками. А сама проблема незаконной добычи янтаря для Зеленского и Баканова, похоже, вообще не имеет никакого значения: как только телесюжет вышел, они о ней тут же забыли, а добыча янтаря возобновилась с прежней интенсивностью.
Вот что, в частности, рассказал 13 августа экс-глава Ровенского облсовета Владимир Ковальчук: «Не успел президент уехать, как уже сегодня с 8 утра все мотопомпы запустились во всех пяти районах, а главный лесник области Сухович дал команду дальше незаконно рубить дуб и сосну!».
Можно вспомнить аналогичное совещание на Закарпатье, проведенное Зеленским 6 июля по вопросу о борьбе с контрабандой. Тогда он точно так же театрально распалялся, требуя увольнений руководителей таможен на западной границе: Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой.
Видя, что президент рвет и мечет, телезрители исполнились уверенностью, что все будет так, как он сказал. Подавляющее большинство пребывает в этом состоянии поныне.
Однако в реальной жизни президент уехал - и все осталось, как прежде. На днях глава Государственной таможенной службы Макс Нефедов признал, что никто из таможенников, чьего увольнения требовал Зеленский, не написал заявления об отставке. И сам Нефедов тоже их не уволил.
Вообще же за время своих вояжей по областям Зеленский потребовал уволиться от 34 чиновников. Реально же уволились только трое. Таким образом, эффективность президентских заявлений - ниже 9%.
В 91% случаев слова Зеленского - это не более чем пустой звук. Но зато произнесенный там и тогда, где и когда нужно по сценарию телесюжета.
Также не успел забыться огромный скандал, который Зеленский нарочито создал 12 июля, приехав в свой родной Кривой Рог на совещание по экологической ситуации в Днепропетровской области. Особенно досталось крупнейшей компании с иностранным капиталом - горно-металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог».
Президент обвинил компанию в том, что за последние пять лет в Кривом Роге добавилось 25 тыс. случаев онкологических заболеваний. Чтобы подтвердить эти обвинения, на помощь Зеленскому пришел Баканов.
Следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст.441 Уголовного кодекса (экоцид). 20 июля СБУ провела на комбинат обыск, в ходе которого, по сообщению компании, изъяла машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3 и отдельные элементы оборудования.
«Комплекс новых МНЛЗ является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около $150 млн. Изъятие МНЛЗ №3 делает невозможным продолжение строительства в соответствии с программой модернизации и наносит АрселорМиттал прямые убытки», - подчеркнула компания.
Несомненно, такого размаха борьба за экологию в Украине никогда не знала. МНЛЗ - это огромная махина высотой с многоэтажный дом, а СБУ умудрилась ее изъять, дабы предотвратить экоцид. На этом громком скандале вдоволь попиарились и сам Зеленский, и СБУ.
А завершилось все тихо. СБУ вернула комбинату изъятую МНЛЗ, и на ней возобновлены пуско-наладочные работы (об этом компания сообщила 8 августа).
В общем, кто бы ни писал сценарии президентских поездок по регионам, затеваются эти вояжи не ради решения тех или иных конкретных проблем местных жителей, а исключительно ради решения проблем самого Зеленского. Эти поездки показывают, что он больше всего боится перестать соответствовать своему образу в телесериале «Слуга народа». А такая опасность перед ним действительно стоит.
В частности, он отказался от идеи ездить на работу на велосипеде (не говоря уже о том, чтобы ездить голым каждый раз, когда оказывается невыполненным очередное его обещание). Также теперь он не может издеваться над Верховной Радой и делиться с телезрителями мечтами ее расстрелять: ведь в новом парламенте абсолютное большинство мест получили выдвиженцы «Слуги народа». Да и говорить гадости об МВФ ему тоже нельзя, дабы не потерять шансы на кредиты и не испортить отношения с США и ЕС.
Вот и остается устраивать шоу в регионах, разнося в пух и прах местных чиновников (ну и вдобавок кошмарить богатеньких иностранных инвесторов). И это, нужно сказать, именно то, чего ждет от него его электорат. Тут все логично: народ на выборах выбрал шоу, поэтому шоу должно продолжаться.
Юрий Вишневский