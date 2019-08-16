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 Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі керівника слідчого відділення та слідчого Чернігівського міського відділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що керівник спільно з підлеглим систематично вимагали неправомірну вигоди від фігурантів кримінальних проваджень за сприяння у вирішенні питань під час проведення процесуальних заходів у ході розслідувань.

Співробітники СБ України задокументували факт вимагання зловмисниками шестисот доларів від мешканця обласного центру. За вказану суму поліцейські обіцяли повернути раніше вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 02

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Оперативники затримали слідчих поблизу місця роботи після одержання другої половини хабаря у гривневому еквіваленті.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 03

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143272
 
   
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Когда всякие мрази имеют право отбирать имущество в нарушение конституции тогда так и будет,ушлепков отобрающих имущество в обход суда нужно мочить на месте.
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пару месяцев и СБУ добавит себе функцию по уборке туалетов на вокзале? где в "задачах службы" стоят такие задачи? это проблемы ВБшников.
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Пора уже у нас вводить градацию. 100 зеленых ( они же один "календарик") равняется 1 год. И так подведем математические расчеты. 600 баксов на двоих, по 300 значит по 3 года каждому. Гримчак с подельником ( братом жены) 500000 зелени. Энто будет 50 тыс банкнот Значит каждому светит 2500 лет. Нормально. И главное справедливо. Но это не про нас.
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так хюндай тоже за хабари купили. наполеоны мусорские выпятить надо достаток ездили бы стригли на ланосе а так хюндая тю тю конфискуют
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как и полагается полицейские с з.п в 10 тыщ ездят на машине в 500 тыщ))))
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