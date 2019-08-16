 Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що керівник спільно з підлеглим систематично вимагали неправомірну вигоди від фігурантів кримінальних проваджень за сприяння у вирішенні питань під час проведення процесуальних заходів у ході розслідувань.

Співробітники СБ України задокументували факт вимагання зловмисниками шестисот доларів від мешканця обласного центру. За вказану суму поліцейські обіцяли повернути раніше вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт.

Читайте також: Співробітника Київської митниці затримано на хабарі 450 дол. за оформлення автомобіля, - ДБР. ФОТО

Оперативники затримали слідчих поблизу місця роботи після одержання другої половини хабаря у гривневому еквіваленті.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонника затримали на Волині на хабарі 15 тис. грн за сприяння в контрабанді сигарет. ФОТО