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 Політика України
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Все про:декларація (555) Гладковський (87) НАЗК (616)

 Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час повної перевірки декларацій народного депутата України Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Так, Іван Мірошніченко в декларації за 2017 рік не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді дивідендів від ТОВ "Поле-Грейн" та страхових виплат. Загалом відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

"Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього Першого заступника Секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень", - повідомляють в НАЗК.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

У НАЗК зазначають, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Читайте також: Дев'ять ексспівробітників Нацполіції не подали декларації, - НАЗК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143271
 
 
 Топ коментарі
 
мне надоело слушать эту фамилии ,хочу услышать её в последний раз- Гладковский сидит!!!
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свинья не зарегил Феррари своего сынишки?...ща порохоботы отмазывать начнут.
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свинья не зарегил Феррари своего сынишки?...ща порохоботы отмазывать начнут.
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ну а шо ¿ Каждый аорохобот спокойно мог купить ферарри при Порохе
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Из массы пустячков главное - машина сына! Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1714

Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле.
Источник:https://censor.net.ua/n3143271
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Самое главное забыли процитировать:

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации бывшего первого заместителя Секретаря СНБО за 2015 год (исправленной) составляет почти 1,3 млн гривень"


Это мелочь для Гладковского. Та же Феррари стоит 5 млн
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" Гладковский не задекларировал автомобиль сына "

Слава Свынарчукам Гладковский не задекларировал автомобиль сына, а нардеп Мирошниченко - гидроцикл, - НАПК - Цензор.НЕТ 6307
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По сравнению с другими его делами это выглядит почти смешно, хотя и показательно.
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мне надоело слушать эту фамилии ,хочу услышать её в последний раз- Гладковский сидит!!!
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Если поглубже копнуть (чего никто никогда не сделает "из политических соображений"), то в верхушке власти каждый второй такой.
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всех растрепать - я правильно понимаю желание ? они умные умеют зарабатывать - к стенке их - да да - а кто то всем рассказывает шо он умный но типа честный )))))))))))
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индеец, ты не сравнивай умных бизнесменов и барыг у государственной кормушки Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2999
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вау - вот долбо.....лы - не ну просто смех - штаф заплатит и все - зеленое правосудие как есть - а кричали - посудят посодят - врали как обычно - да ,а для зебилов с три короба наврешь и делай с ними шо хошь))))))))
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Ты не только писать, но и читать не умеешь? Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7052

Гладковский в декларации 2015 года (исправленной) не указал стоимости принадлежащих ему корпоративных прав в кипрской компании Ri-System Ltd и наличии у члена семьи (сына) корпоративных прав в ООО "Киевбиоэнерго". Также в декларации отсутствуют сведения о принадлежащем сыну автомобиле.
Источник:https://censor.net.ua/n3143271
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Не звертай уваги- воно просто за рошенку повітря псує.
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Кошмар! Гидроцикл... Фсё! Решено! Приеду домой, перво-наперво электросамокат кому-нибудь продам, побыстрее. А то ведь... неровен час, за предмет роскоши сойдёт, со всеми вытекающими.
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Не все так просто...Логічний ряд почнеться з гідроцикла,а закінчиться маєтком на березі Дніпра з прихватизованою прибережною зоною...
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а что, сын обязан докладывать о покупках отцу? (тем более если живет отдельно)
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Крошка сын к отцу прошел и спросила кроха: Что такое хорошо и что такое плохо?
Ответ депутата совсем не похож на ответ учителя или врача.
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