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 Економіка
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Все про:Ляпіна (30) паливо (221)

 Підприємці, які не займаються продажем палива, в шоці від того, що потрібно отримувати ліцензію на його зберігання, - Ляпіна

Постанова Кабінету Міністрів, що передбачає необхідність отримання підприємцями ліцензії на зберігання палива – абсурдне явище, що викликає шок у бізнесменів, які взагалі не займаються продажами палива, а використовують його виключно у власних виробничих цілях.

Про це заявила глава Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.

"Логічно, що ця ліцензія не потрібна. А ті, хто потрапив у ситуацію, коли вони взагалі просто користуються машинами, механізмами, які вживають пальне, взагалі просто в шоці, тому що це абсурдне явище. Ми сподіваємося, що, по-перше, найближчим часом зберуться народні депутати, ми будемо до них звертатися, щоб це впорядкувати", – заявила Ляпіна.

При цьому, за словами Ляпіної, в Києві був випадок, коли будівельна компанія намагалася отримати дану ліцензію, але не змогла цього зробити.

"Вони придбали це паливо для власних потреб, вони вже сплатили свій податок акцизний і вони зберігали паливо для власних потреб, але прочитавши закон ці дуже законослухняні люди перелякалися, написали заяву, щоб отримати ліцензію на цей самий зберігання пального. В результаті, декілька місяців епопеї, вони не змогли отримати цю ліцензію з однієї простої причини – у них немає необхідних документів на майданчик, на якому знаходяться ці невеликі ємності для зберігання пального. А документи потрібні такі, як на велику нафтобазу", – заявила Ляпіна.

При цьому, за словами глави ДРС, законом передбачено, що, починаючи з нового року за відсутність ліцензії на зберігання палива підприємців штрафуватимуть.

При цьому законом про ліцензування вказується, що ліцензії повинні видаватися тільки суб'єктам, які виконують відповідний вид діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143269
 
 
 Топ коментарі
 
Данные нормы инициированы Кабмином Гройсмана, проголосованы ВР под чутким присмотром Парубия еще в прошлом году с установленной датой введения 01.07.2019, но виноват Зе!
Классная логика.
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Так это Гройсман постановил еще при Порошенко. Все по зебильному?
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Потроховские мрази придумывают новые поводы для обдирания бизнеса,это все работа твари ревки.
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Кінець епохи зубожіння! Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива, в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение, - Ляпина - Цензор.НЕТ 184 Який шок може бути??? Предприниматели, которые не занимаются продажей топлива, в шоке от того, что нужно получать лицензию на его хранение, - Ляпина - Цензор.НЕТ 9883
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ну вопросы Лицензирования определяются ЗАКОНОМ КОДЕКСОМ
КОРОЧЕ РАДОЙ..тут любой суд подзаборный на полраза признает Постанову КМУ
незаконной.... просто думаю в КМУ также решили
поработать до конца по приколу... смотрят ну Зелю и шо нам низзя..а
чаво... да ну вас нафиг..и принимают отсебятину....ЗАКОН УКРАИНЫ -Про ліцензування
видів господарської діяльності(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №
23, ст.158)Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів
державної влади у сфері ліцензування1. Цей Закон регулює суспільні відносини у
сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює
уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування,
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів
господарської діяльності.2.
Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання
ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:3) виробництво і торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального".{Пункт 3 частини другої статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом
2628-VIII від 23.11.2018 з урахуванням змін, внесених згідно із
Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
Підприємці, які не займаються продажем палива, в шоці від того, що потрібно отримувати ліцензію на його зберігання, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 6507


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ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ПАЛЬНОГО(а ще цікавіше коли та кількість ДЕСЯТИКРАТНО перевищує потреби) вимага' СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ зберіганняПідприємці, які не займаються продажем палива, в шоці від того, що потрібно отримувати ліцензію на його зберігання, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 8612 і це ВЖЕ додатковий вид діяльності...

невже лапіна така тупо вата...
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ХОТИТЕ ВАМ СКАЖУ ТАК У ВАС ЕСТЬ АВТО ТАК ВОТ ВАШЕ АВТО ИМЕЕТ БАК 50 ЛИТРОВ
ПОСКОЛЬКУ В УКРАИНЕ ВСЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО ЦЕНЫ САНКЦИИ ВЫ К СЕБЕ ДОМОЙ РЕШИЛИ ПРИВЕЗЬТИ 500 ЛИТРОВ В 2 БОЧКАХ ПО 200 ЛИТРОВ И 1 ПО 100 ЛИТРОВ ЗАПАС ТОПЛИВА.. И ЧТО СВАС ПОТРЕБУЮТ ЛИНЗИЮ НА ХРАНЕНИЕ ЗАЧМ ПИСАТЬ ХЕРНЮ МАЛО ЕЕ В ЗАКОНАХ ДЕБИЛЫ НАПИШУТ И НАПРИНИМАЮТ ВОТ ПОСМТРИМ КАИЕ ЧУДЕСА ПРИМУТ ВОТ ТА ШОБЛА СЛУГИ ЗЕЛИ.. Законы надо четко прописывать... а не заниматься коррупицонными оборудками написали так по еврейски специально чтобы потом с этого пилякать бабло... да клечить пальцы рук таким законоборзописцам надо...
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А вы предприниматель?
И нахрена вам 500 литров?
Если загорится соседям мало не покажется.
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так ти не дільки дурник хуцпатий а ще й впоротий дурник від того що ЗАКОН тобі не подобається він не перестає бути ЗАКОНОМ!
так що... ти закликаєшь порушувати закони???
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Так это Гройсман постановил еще при Порошенко. Все по зебильному?
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Зебилы, даешь больше факапов! Так ваша сопля зеленая заявила А в остальном - конечно... папередники, такие папередники....
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Данные нормы инициированы Кабмином Гройсмана, проголосованы ВР под чутким присмотром Парубия еще в прошлом году с установленной датой введения 01.07.2019, но виноват Зе!
Классная логика.
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В казкових свідків секти 8 відсотків з логікою не склалось- в них її не винайшли.
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Щось не второпав, будівельна компанія купило паливо для себе, який акциз? Чи вона ввезла його з-за кордону?
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Я це розумію, але покупець не є платником акцизу, а в пані є фраза " уже оплатили свой налог акцизный ", ви коли купляєте бензин на заправці у вас в чеку є строка "акциз"?
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У вас абсолютно неправильний погляд на податки.
Абсолютно всі податки/хабарі/бюрократію... оплачує покупець товарів та послуг. Всі просто включають їх у вартість.
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пользуются машинами, механизмами, которые употребляют горючее..
а шо из того чем все пользуются не употребляет горючее?...
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так и перед етим же 100 горючего механизмы принимают
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У меня, в дальнем гараже- сосед был. Весьма запасливый дядька. У него 10 двадцатилитровых канистр с АИ-95- всегда полные в гараже хранились, на всякий случай, как он говорил. Летом в гараже находиться было невозможно, из-за испарений, потому- бухали в моём, всегда. А потом... а потом, полтора года назад, он умер, от передоза бухла. Бывает. Наверное, у него лицензии на хранение бензина не было.
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А як би вибухнуло, от зашибісь всім було би, з одного боку дурний закон, з іншого безпека зберігання, наскільки я знаю, нормальні підприємсива купляють або талони на бензин, або тримають великі партії на нафтобазах.
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Совершенно согласен! Я просто не мог протестовать. Причина: он меня как-то раз здорово выручил, когда вдруг, с утречка, в Мариуполе напрочь пропал бензин. Как корова языком слизала! Ни капли, ни на одной заправке. А мне надо было срочно в Киев. Он- подогнал, было дело.
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Наприклад ви фермер, машин так з двійко-трійко, зо три тракторці, кумбайн. З машинами простіше, можна і на заправку. А кумбайном, коли йде збирання багато наїздиш? Чи трактором в посівну?
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можно еще мины под дом закапывать и умереть гриппа... )))
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Да-да. Кстати, в описываемом случае, мужик- капитан, пробухал все шесть месяцев контракта, как его подчинённый рассказывал. Приехал домой... немедленно сменил свой джипак "Санта Фе" на самую новую модельку... от даллера машинку гнал таксист, бо дядька был бухой, как всегда... ночью поплохело... зашел в ванную и сердечко прихватило... упал, виском об унитаз знатно приложился. И всё. Ни одного метра за рулем, на новой тачке. Бывает.
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С тем же успехом она могла купить для перепродажи. Пример - ЖД. Они и для себя и для продажи топливо используют.
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А тут виникає питання про умови зберігання, не дуже добре коли поруч з тобою тримає навіть пару тон бензина в діжках .
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Потроховские мрази придумывают новые поводы для обдирания бизнеса,это все работа твари ревки.
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У нас всегда абсурд взводят на высоту закона, а заставляют его выполнять.
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уже хочу видеть ту машину или там механизму, которая работает без горючки...
срочно нужен Трускавец 2...
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южанина и порошенко хотят поживиться
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Ліцензія в нормальній країні-це папірець з відділу пожарної безпеки про те,що ознайомлений з правилами та умовами зберігання під твоє зобовязання їх дотримуватися,та виконувати,а не гносяні побори,але кому ви пояснюєте?Пітер-раси це вампіри хочуть свіжої крові-10 000 жертв їм ще замало.
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То є бізнес по новому, або покращення від Кварталу-95🤔
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Для альтернативно одаренных процитирую Підприємці, які не займаються продажем палива, в шоці від того, що потрібно отримувати ліцензію на його зберігання, - Ляпіна - Цензор.НЕТ 3012 Александр Лесняк еще раз:

...Данные нормы инициированы Кабмином Гройсмана, проголосованы ВР под чутким присмотром Парубия еще в прошлом году с установленной датой введения 01.07.2019, но виноват Зе!...
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Пусть Ляпина обратит внимание не только на лицензии для хранения!
Заставили получить лицензии на розницу, производство, оптовую торговлю... обосновывая это борьбой с нелегалами!
Говорю ответственно (посмотрите реестр ДФС): ВСЕ, кто работал законно лицензии получили, потратив время, нервы и деньги.
А теперь ВНИМАНИЕ: в результате лицензионной компании ни один НЕЛЕГАЛ не пострадал!
Они, как торговали так и продолжают торговать!!!
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Писали закон из лучших побуждений, но....ума не хватило. Как всегда дьявол кроется в деталях. А детали закона говорят о том, что остаток топлива в баке машины приравнивается к хранению и требует лицензии. На каждый объект хранения (автомобиль). Так что новой Раде есть простор для работы над ошибками "попередников".
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Нет! Топливо в баке не хранение, т.к. транспорт не есть объектом недвижимости!
Сегодня ДФС на сайте разъясняла....
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правильный закон. хранение топлива требует много условий, громоотводы, хорошая тара, пажаробезопасность и т.д. я не хочу что бы мой сосед навез бочек и хранил бензин тоннами
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