 Підприємці, які не займаються продажем палива, в шоці від того, що потрібно отримувати ліцензію на його зберігання, - Ляпіна

Про це заявила глава Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна в ефірі 24 каналу.
"Логічно, що ця ліцензія не потрібна. А ті, хто потрапив у ситуацію, коли вони взагалі просто користуються машинами, механізмами, які вживають пальне, взагалі просто в шоці, тому що це абсурдне явище. Ми сподіваємося, що, по-перше, найближчим часом зберуться народні депутати, ми будемо до них звертатися, щоб це впорядкувати", – заявила Ляпіна.
При цьому, за словами Ляпіної, в Києві був випадок, коли будівельна компанія намагалася отримати дану ліцензію, але не змогла цього зробити.
"Вони придбали це паливо для власних потреб, вони вже сплатили свій податок акцизний і вони зберігали паливо для власних потреб, але прочитавши закон ці дуже законослухняні люди перелякалися, написали заяву, щоб отримати ліцензію на цей самий зберігання пального. В результаті, декілька місяців епопеї, вони не змогли отримати цю ліцензію з однієї простої причини – у них немає необхідних документів на майданчик, на якому знаходяться ці невеликі ємності для зберігання пального. А документи потрібні такі, як на велику нафтобазу", – заявила Ляпіна.
При цьому, за словами глави ДРС, законом передбачено, що, починаючи з нового року за відсутність ліцензії на зберігання палива підприємців штрафуватимуть.
При цьому законом про ліцензування вказується, що ліцензії повинні видаватися тільки суб'єктам, які виконують відповідний вид діяльності.
КОРОЧЕ РАДОЙ..тут любой суд подзаборный на полраза признает Постанову КМУ
незаконной.... просто думаю в КМУ также решили
поработать до конца по приколу... смотрят ну Зелю и шо нам низзя..а
чаво... да ну вас нафиг..и принимают отсебятину....ЗАКОН УКРАИНЫ -Про ліцензування
видів господарської діяльності(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, №
23, ст.158)Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів
державної влади у сфері ліцензування1. Цей Закон регулює суспільні відносини у
сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює
уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування,
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів
господарської діяльності.2.
Дія цього Закону не поширюється на порядок видачі, переоформлення та анулювання
ліцензій на здійснення таких видів господарської діяльності:3) виробництво і торгівля
спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом,
алкогольними напоями та тютюновими виробами і пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та
пального".{Пункт 3 частини другої статті 2 із
змінами, внесеними згідно із Законом №
2628-VIII від 23.11.2018 з урахуванням змін, внесених згідно із
Законом № 2725-VIII від 16.05.2019}https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
невже лапіна така тупо вата...
ПОСКОЛЬКУ В УКРАИНЕ ВСЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМО ЦЕНЫ САНКЦИИ ВЫ К СЕБЕ ДОМОЙ РЕШИЛИ ПРИВЕЗЬТИ 500 ЛИТРОВ В 2 БОЧКАХ ПО 200 ЛИТРОВ И 1 ПО 100 ЛИТРОВ ЗАПАС ТОПЛИВА.. И ЧТО СВАС ПОТРЕБУЮТ ЛИНЗИЮ НА ХРАНЕНИЕ ЗАЧМ ПИСАТЬ ХЕРНЮ МАЛО ЕЕ В ЗАКОНАХ ДЕБИЛЫ НАПИШУТ И НАПРИНИМАЮТ ВОТ ПОСМТРИМ КАИЕ ЧУДЕСА ПРИМУТ ВОТ ТА ШОБЛА СЛУГИ ЗЕЛИ.. Законы надо четко прописывать... а не заниматься коррупицонными оборудками написали так по еврейски специально чтобы потом с этого пилякать бабло... да клечить пальцы рук таким законоборзописцам надо...
И нахрена вам 500 литров?
Если загорится соседям мало не покажется.
так що... ти закликаєшь порушувати закони???
Классная логика.
Абсолютно всі податки/хабарі/бюрократію... оплачує покупець товарів та послуг. Всі просто включають їх у вартість.
а шо из того чем все пользуются не употребляет горючее?...
срочно нужен Трускавец 2...
...Данные нормы инициированы Кабмином Гройсмана, проголосованы ВР под чутким присмотром Парубия еще в прошлом году с установленной датой введения 01.07.2019, но виноват Зе!...
Заставили получить лицензии на розницу, производство, оптовую торговлю... обосновывая это борьбой с нелегалами!
Говорю ответственно (посмотрите реестр ДФС): ВСЕ, кто работал законно лицензии получили, потратив время, нервы и деньги.
А теперь ВНИМАНИЕ: в результате лицензионной компании ни один НЕЛЕГАЛ не пострадал!
Они, как торговали так и продолжают торговать!!!
Сегодня ДФС на сайте разъясняла....