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 Політика України
  2019  27
Все про:Зеленський (2411) євробляхи (134) Криклій (5)

 Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, яким пропонує відтермінувати штрафи за "євробляхи" до кінця 2019 року.

Про це в інтерв'ю виданню Liga.net розповів керівник Головного сервісного центру МВС, новообраний нардеп від "Слуги народу" Владислав Криклій, якого партія делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розмовляв з Олегом Ярошевичем з організації "Авто Євро Сила"(захищає інтереси власників нерозмитнених авто в Україні. - Ред.). Президент ініціював законопроєкт, яким пропонується відстрочити до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах", - повідомив він.

"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. В січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Тільки в січні 2019-го зафіксували понад 200 000 реєстрацій транспорту, показники січня 2018 го - 70 000 реєстрацій. Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони мають з'явитися через півроку? Тому, я думаю, що це останнє відтермінування", - резюмував Криклій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143267
 
 
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Розмитнення звичайного авто не має коштувати більше 200-300євро, а от дорогі статусні машини мають обкладатись податком на розкіш, як і всі інші дорогі вироби! Звичайні машини мають ввозитись масово, щоб збільшити мобільність населення (трудових ресурсів), щоб мешканці міст могли дозволити собі будинки в передмісті! Велика кількість завезеного автотранспорту дасть потужний поштовх економіці, створить додаткові ринки та додану вартість, активізуються будівництва в передмісті, зросте ринок будматеріалів та послуг, а це нові робочі місця та наповнення бюджетів всіх рівнів! Досить годувати мафію яка виробляє говномашини на українських заводах і продає їх за космічними цінами! Ми не маємо забезпечувати гарне життя кільком українським олігархам шаленими цінами на нові та вживані автівки!
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Ты на приколе? Как ТО эти консервные банки будут проходить?
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А как мой дед ТО на 40 летнюю жигу проходил ?
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Ты у меня спрашиваешь про своего деда?
Вопрос точно ко мне?
Или ты сравниваешь ТО совка и ТО стран ЕС?
Ты точно здоров?
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Техогляд в Україні відмінений, але росіяни про це не знають!
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ТО есть во всех странах ЕС. И в Украине его планируют вводить в течении 2-х лет так как Украина подписала ассоциацию с ЕС. Через год-два все эти консервные банки не смогут пройти ТО без взяток. Коррупция расцветёт новыми красками.
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а можно мне и моим друзьям не платить налоги до конца года? мы хорошие - индейцев не много (малая нация) - да в конце концов - почему другим можно ,а индейцем нет))))))))
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ты это потише - в Европейской Хартии о нац меньшинствах такого нет - а то тебя лично - на конюшнях выпорят - ну за такое отношение - к малым народам))))))
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Спасибаа!! а то еще не всех депутатов фекалиями успели облить!Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий - Цензор.НЕТ 743
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"Авто Евро Сила" (защищает интересы владельцев нерастаможенных авто в Украине", может себе возглавить интересы владельцев не растаможенных контейнеров? Зеленский инициировал отсрочку штрафов для владельцев "евроблях" до конца года, - Криклий - Цензор.НЕТ 1503
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віддай гроші тим, хто чесно розтаможив свої бляхи.
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Это Петя вас развел, он таких ... с детства научен на "карандаше" крутить
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тут сложная тема. Баканову не позвонишь, слишком много этих чертей на евробляхах. вове карлику тоже, не его сторона! вот и приходится вове карлику2 выкручиваться, булками вилять, и плакать в сиси бабе Римме из Кривого.
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Дебильное решение. Ни одна из этих евроблях не пройдет ТО которое планируют вводить в ближайшие пару лет. 70-80% авто в Украине не пройдут ТО стран ЕС без взятки.
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Я уже жалею ,что не купил евробляху.) Это не государство,а срань какая-та.
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Так еще не поздно, или ты думаешь что Литва оскудела на евробляхи ?
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а вот мне интересно, как у них это получится??? закон о предыдущей отсрочке заканчивается 23 августа, а ближайшее заседание новой рады - 29 августа, и не факт что этот вопрос вообще будут рассматривать... что будет после 23-го? как можно успеть сделать "отсрочку"???
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Совсем у Владимира Александровича плохи дела с рейтингом... Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій - Цензор.НЕТ 8518
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Пока не введут растаможку как в Литве или Грузии будут ездить бляхи и обливать нардепов говном.
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Хоть и Дон ЗЕ, ничто человеческое ему не чуждо - ссыт, когда страшно.
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Да пофигу на самом деле на ТО, пройдут, не пройдут. Тут идея в другом - эти АвтоЕвроГеи нарушили закон, и не хотят нести ответcвенность. А власть вместо того чтоб нагнуть этих хитросделанных, еще и отсрочки бесконечно им дает.
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