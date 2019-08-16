 Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій

Про це в інтерв'ю виданню Liga.net розповів керівник Головного сервісного центру МВС, новообраний нардеп від "Слуги народу" Владислав Криклій, якого партія делегує на посаду глави транспортного комітету Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Саме розмовляв з Олегом Ярошевичем з організації "Авто Євро Сила"(захищає інтереси власників нерозмитнених авто в Україні. - Ред.). Президент ініціював законопроєкт, яким пропонується відстрочити до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасне розмитнення автомобілів на єврономерах", - повідомив він.

"Мої відчуття, що у багатьох просто немає документів на машини. В січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Тільки в січні 2019-го зафіксували понад 200 000 реєстрацій транспорту, показники січня 2018 го - 70 000 реєстрацій. Я так розумію, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. Ось вони і намагаються це відтягувати. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій. Якщо зараз немає охочих реєструватися, чому вони мають з'явитися через півроку? Тому, я думаю, що це останнє відтермінування", - резюмував Криклій.

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