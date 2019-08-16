 Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 10:30 в Маріїнському палаці, після чого о 12.45 відбудеться церемонія підписання українсько-ізраїльських документів.

На 13.00 заплановано заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ.

О 15:20 президент України і прем'єр Ізраїлю візьмуть участь у заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідає Україну.