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 Політика України
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Все про:Зеленський (2411) Ізраїль (316) Нетаньяху (41)

 Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проведуть офіційну зустріч і підпишуть українсько-ізраїльські документи 19 серпня в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 10:30 в Маріїнському палаці, після чого о 12.45 відбудеться церемонія підписання українсько-ізраїльських документів.

На 13.00 заплановано заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ.

О 15:20 президент України і прем'єр Ізраїлю візьмуть участь у заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 19 серпня проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідає Україну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143264
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть заодно спросит как он лидеру Палестины звонит с просьбой повлиять на ту сторону.
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еврей к еврею прилетел наверное о евреях будут говорить))))))))))
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Цікаво а коли будуть говорити про жертв в Бабиному Яру будуть говорити тільки про євреїв чи згадають і членів ОУН розстріляних фашистами в Бабиному Яру? Чи будуть знову звучати від представників Ізраїлю ідіотські тези про причетність ОУН до Голокосту?
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еврей к еврею прилетел наверное о евреях будут говорить))))))))))
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я вот не пойму - за шо ты так патриотов Украины - ненавидишь?
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Цікаво а коли будуть говорити про жертв в Бабиному Яру будуть говорити тільки про євреїв чи згадають і членів ОУН розстріляних фашистами в Бабиному Яру? Чи будуть знову звучати від представників Ізраїлю ідіотські тези про причетність ОУН до Голокосту?
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Каких "патриотов"? Тебе подобных, которые пишут бредни о жителях Украины? Так вы - обычные подонки, пакудящие в нэте.
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ты - редиска - а ну как приведи хоть одни пример в чем удутшилась жизнь в Украине - хоть одни пример - я кроме подорожание продуктов не чего не вижу - за войну ,вообще молчу - он дилетант тупой и его команда то же самое - сколько должно погибнуть украинцев шоб до вас дошло? число назови - шариковы
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В отношении тебе подобных у меня правило:
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 2474
Так что пробегай мимо.
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Жітєль,от коли ти станеш Громадянином України,от тоді концепція зміниться.Хоча про що я?Ти Громадянин?
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Идиш вместе с руським 2-ым государственным....
И что бы красных дидов уважали...
Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 4733
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Дурное, дедов, погибших во второй мировой войне надо уважать.
Иное дело - одевать их на палку на шабаш Дидываевале.
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это после первого поморанчевого Майдана у них началось - колорадские ленты вместо оранжевых - факт
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А тебя шибануло до Майдана или после?
Или ты с детства так пишешь? Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 6641
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Привезет, наверное, Вовке своих нукеров из "моссад", будут Вовку охранять, как в Иордании охраняют короля Хуссейна.
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Не,кому там из Трускавецких ещё не сделали обрезание походу
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Ну обьявили же слуги вчера- все маленькие украинцы будут амнистировать свои небольшие сбережения. 😀😀😀
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Только это может их спасти ( за недорого и быстро). Ты же хочешь, чтобы у нас было так же хорошо как и в Израиле: мощная армия, лучшая в мире разведка, наука, медицина, ядерное оружие? Или хочешь, как у "нашихсеверныхмышебратьев"(чтоб они сдохли!)?
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Пусть заодно спросит как он лидеру Палестины звонит с просьбой повлиять на ту сторону.
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Цікаво,чи буде він звинувачувати українців у вбивстві євреїв?
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каких документов? как то удивительно - два еврея и не договорятся?)) - лишь бы нам спать не твердо потом было - а цапы всему миру 5 лет про хунту рассказывают - не бьеться парадигма))
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Ничего себе.... Знак вопроса проскочил.... Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5013
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І обидва посміються над хохмою про те,як в Борисполі наркобарон п"ятами накивав...
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Зєбєня чекав на Бєню,
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні.
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Блин, а вот с евреями пожалуйста только через всеобщий референдум!! 😀😀😀
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главный месседж от Биньямина должен быть таким-хорош мальчики, иначе скоро начнутся погромы! а мы можем посадку в аэропорту Бен-Гурион и не дать... тогда-Ростов товарищи, Ростов.
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Судя по фотке , Биньямин будет промывать ЗЕ мозги типа " не позорь нацию".
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бєньяміну покуй як виглядає зє в очах українців. так же як і зє.
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Представляю перекошенную харю ботексного провокатора х"ла,жужащего:"Хунта малоросов не только цинично сорвала важнейший визит к патриарху Вениамину,но и международные договора по Минску,явно...",когда в трубке телефона:"И шо ты 4-х пацанов моих грохнул,молина?Созывай Нормандский формат..."
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И что же за документы? Зеля, кстати, в Израиль собирался по молодежной программе репатриироваться после школы без родителей. Но его папа не пустил. Как знал... Зеленский 19 августа подпишет ряд документов с премьер-министром Израиля Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8353
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Українські патріоти нині не в тренді. Правлячому меншинству як ніж у серце.
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" На 13.00 запланированы заявления Зеленского и Нетаньяху для СМИ " . - чтобы это могло значить? Опять что-то? Или просто заявление о дружбе между странами.?
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Ну, бачите, прошло вже 2 місяці після обрання Зеленського на посаду президента України. За цей час він, чи там хтось з його команди, жодного разу не заїкнулися, що щось зроблять дійсно загальне - чи тарифи знизять, чи якийсь грошовий проект планують, чи для пенсіонерів якийсь соціальний план, чи щось змінити збираються. Дише ціни виросли немало на овочі. Все це видно туфта. Як то написано судіть по плодах про дерево. Вже ж мають бути хоч якісь бруньки для тих плодів, чи що. Так видно, що і на цей раз Україна обрала собі черговий сухостій на шию. Тільки молодий й дурнуватий. А сухостій розумні люди у дворі не вирощують і не поливають. Хоч він єврейський, хоч будь-який.
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Хотя бы уже принятый закон об импичменте подписал. Так нет! И о снятии неприкосновенности даже не заикаются.
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Межі нової Землі обітованної будуть окреслені ,а тупорилих одноклітинних зелених водоростей -ідіотів за "поребрик" . Це ж треба таке просрати землю предків . Безмозглі дурні.
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в сввй час бєня (ще за часів біженства в герцлії) обіцяв ізраїльським змі що при Зе питання визнання анексії сх.єрусалиму буде вирішено...тай знаючи що бібі дружаня пуйла...шось ці падли замишляють
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Меня всегда это удивляло. Вот для примера, нет комментариев к новости о визите в Украину президента Финляндии, а тут...
Господа, Израиль меньше Финляндии в более чем 10 раз и находится не в Европе.
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Олигархи, как и многое другое, всего навсего менталитет общества.
Ментальность поменяется и не будет олигархов, не будет также азиатчины когда начальник боярин а его служащий никто, будет огромное удивление от того что кто то клянчит взятку, увидев женщину за рулем дорого авто никто не скажет - ***** насосала, задержка зарплаты будет вызывать огромное недоумение, выпив алкоголь люди не будут садится за руль и не будут строить дороги и мосты которые разваливаются через пол года, много чего отрицательного не будет.
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Туда же, куда и остальные украинцы. Вот вы куда денетесь?
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Tom B Чудова відповідь. Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9034 В цих громадянство Ізраїля.Вони коли їм припікає тікають.
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Я лично знаю несколько украинцев, у которых жены еврейки, и они как припекло уехали в Израиль. Знаю и таких которые расстались уже в Израиле, и их мужья, украинцы, имея гражданство и дальше живут в Израиле и обратно тоже не собираются.
Почему меня это не задевает, вот как тебя например?
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Tom B От ви їх вважаєте українцями,але коли їх прижмуть,то вони одразу скажуть,за ксенофобію і утиск євреїв.Ті що поїхали добровільно в пустелю,нерозумні люди.Такі самі,як ті,хто поїхав на Московію.
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Ксенофобия есть везде и у всех, в той или иной мере, проблема когда он переходит в агрессивный идиотизм и им болеют слишком многие в тяжелой форме.
Прошу только не путать с ультра толерастами которые также реально и сильно больны на голову.
Ну а вообще, у нас вполне нормально называть человека по стране откуда он. На совещаниях можно услышать, "Нет, ну скажи уже этому марокканцу/русскому/французу и т.д чтобы он..." При этом, этот марокканец/русский/француз и т.д сидит в той же комнате и ржет.
На счет пустыни, не согласен, у нас жарко, да, иногда очень даже, а так, каждый год высаживают более 300 гектаров нового леса, за спиленное дерево штраф $2200, за повреждения дерева штраф $1000.
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Tom B Єврей не може бути ксенофобом,це так самі євреї кажуть.Я взагалі не розумію чого ви на украЇнських форумах вчите когось жити,У вас в своїй країні повно проблем.Та пустеля у вас і буде ставати ще жаркіше,про це вчені кажуть.
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Ну, не оригинально. Я просто не смогу также, ведь если мне какой нибудь украинец скажет что он любит героин, по этой логике надо будет считать что все украинцы любят героин.
И я никого не учу, а высказываю свое мнение.
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Зе, 93% землі в Ізраїлі державна, і не продається, нехай тебе Нетаньяху просвітить.
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