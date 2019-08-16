 Зеленський 19 серпня підпише низку документів із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Офіційна церемонія зустрічі розпочнеться о 10:30 в Маріїнському палаці, після чого о 12.45 відбудеться церемонія підписання українсько-ізраїльських документів.
На 13.00 заплановано заяви Зеленського і Нетаньяху для ЗМІ.
О 15:20 президент України і прем'єр Ізраїлю візьмуть участь у заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії в Бабиному Яру.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше за 20 років відвідає Україну.
Так что пробегай мимо.
И что бы красных дидов уважали...
Иное дело - одевать их на палку на шабаш Дидываевале.
Или ты с детства так пишешь?
а приїхав Біня.
Так цікаво ми живемо
в рідній Україні.
Господа, Израиль меньше Финляндии в более чем 10 раз и находится не в Европе.
Ментальность поменяется и не будет олигархов, не будет также азиатчины когда начальник боярин а его служащий никто, будет огромное удивление от того что кто то клянчит взятку, увидев женщину за рулем дорого авто никто не скажет - ***** насосала, задержка зарплаты будет вызывать огромное недоумение, выпив алкоголь люди не будут садится за руль и не будут строить дороги и мосты которые разваливаются через пол года, много чего отрицательного не будет.
Почему меня это не задевает, вот как тебя например?
Прошу только не путать с ультра толерастами которые также реально и сильно больны на голову.
Ну а вообще, у нас вполне нормально называть человека по стране откуда он. На совещаниях можно услышать, "Нет, ну скажи уже этому марокканцу/русскому/французу и т.д чтобы он..." При этом, этот марокканец/русский/француз и т.д сидит в той же комнате и ржет.
На счет пустыни, не согласен, у нас жарко, да, иногда очень даже, а так, каждый год высаживают более 300 гектаров нового леса, за спиленное дерево штраф $2200, за повреждения дерева штраф $1000.
И я никого не учу, а высказываю свое мнение.