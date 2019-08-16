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Все про:пам'ятник (520) Донбас (12768) Захарченко Олександр (283)

 "На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку. ФОТО

Пам'ятник ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку викликав хвилю негативу навіть у прихильників "республіки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров".

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада вирішила створити на місці загибелі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка масштабний меморіальний комплекс.

Сьогодні в соцмережах у низці пабліків було оприлюднено фото пам'ятника Захарченкові з підписом "Скоро в Донецьку".

На Кобзона схожий: у мережі висміяли памятник ватажкові ДНР Захарченку 01

Реакція в сепаратистських групах не забарилась: "Взагалі не схожий!", "Жах!", "В руках у нього має бути куряча ніжка", "Чо ви з Батьою сотворили?", "Скульптора на мило!", "Я так зрозумів, пам'ятник Сашкові зробили українські ДРГ?", "Це колишній Ленін?", "На містера Біна схожий. Захар був інший", "На Кобзона схожий".

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року ватажок донецьких терористів Олександр Захарченко був ліквідований внаслідок вибуху біля кафе "Сепар" у центрі окупованого Донецька. Він помер у лікарні від ран.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143257
 
   
 Топ коментарі
 
как по мне, ему больше такой памятник подходит
"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 142
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Так это памятник Рабиновичу. Кстати, ничего не имею против!
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"скульптор який зробив те лайно напевно фанат Адама Сендлера бо той бовван більше на нього схожий "На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 9992
"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 5921
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Руки ломает, как нашкодивший первоклассник.
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Боров хвастается новой косметичкой от Гусчи?
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ПреЗедент в общем вагоне метро в Европе.
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А де еполети і аксельбант, бройлерфєрер все ж таки?
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Бляха, там где появляется сруцький мир, появляется рукожопость во всем. И это правильно.
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Мордяку треба було ще тупішою зробити.
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главное, что звезду героя советского союза не забыли примазать ..
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Почему нет взрывпакета над головой?
Приглашайте якутского говно-скульптора!
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Україну врятує тільки колючий дріт і чотириметрова канава з крокодилами , навколо Лугандонії .
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******** нет покоя.Без петушарского гребня не похож. дауны , где же вы металл насобирали?
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С этих дураков станется например памятник Соловьяненко переплавить на такое дело.
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Если бы остатки захерченка просто покрасили и поставили в стоячее положение, то было бы более похоже.
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... это у которого бабушка сидела в концлагере в Рейкьявике, если бы торговал курами на рынке (как до 2014 года) сегодня был бы жив....
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Это писец, а не памятник.)) криворукие даунбасские ваятели пилять.

тьфу на вас, манкурты и коллаборанты, чтоб вас там рюзьге мир добил окончательно, *****.
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а позади скульптуры так понимаю развалины Рейкьявика ?
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как по мне, ему больше такой памятник подходит
"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку - Цензор.НЕТ 142
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Я так слышал, что при совке ваяние лениных было поставлено на поток, массово изготовлялись общие фигуры, а потом их чуть дошаманивали местные скульпторы. Походу старые запасы члениных ещё не закончились.
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Как по мне, так он не на Кабзона похож, а на дибила
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а половинку моторылы забыли изваять,цэрэтелли уевы!
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дебілу- дебільний пам"ятник... данбас паражняк не гоніт...
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Грех смеяться над криворукими: ракеты падают, бомбы взрываються, картины мироточат. Хоть к памятнику не придирайтесь. Классно получилось!
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Кабздон, не кабздон, да какая разница на что похож этот ордловский п...р? Главное что его успешно зажмурили!!!
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похож на очередной памятник Ким Чен Ыну. Их "республики" вызывают испанский стыд
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А кот где?!!! На кота денег не хватило?! Или бронзы?!!! Пропили, сволочи?!...
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"хороший" человек Захер был-справедливый, бывало сидит так в ресторане и говорит бабе с которой сегодня бухает. -Видишь под окном Лексус стоит, забирай он твой.
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а ЧО? один памятник на двоих. юной республике не надо попусту тратить деньги )))
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🤔 Яку голову знайшли на ладовищі ту і приклеїли.😁
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