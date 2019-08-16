 ЦВК припинила повноваження ОВК №210, оскільки не надано уточненого протоколу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК.

Центрвиборчком наголошує, що цей окружком не надав до 12:00 п'ятниці протокол про результати голосування в окрузі №210 із позначкою "Уточнений".

"ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України, що полягає у бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України "Про вибори народних депутатів України" та рішенням Комісії від 15 серпня 2019 року обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу", - йдеться в повідомленні.

Суб'єкти подання можуть не пізніше 16:00 18 серпня внести подання до ЦВК щодо кандидатур для включення до складу цієї комісії.

ЦВК також визначила, що повноваження ОВК в окрузі №210 про встановлення підсумків голосування буде здійснювати Центрвиборчком.

Крім того, Комісія ухвалила рішення звернутися до Національної поліції України для забезпечення збереження виборчої документації ОВК до формування її нового складу і реагування згідно із законом.

Як повідомлялося, ЦВК зобов'язала ОВК №210 скласти уточнений протокол про підсумки голосування на позачергових виборах до Верховної Ради і доставити його до Центрвиборчкому не пізніше 12:00 16 серпня.

14 серпня Велика палата Верховного Суду залишила без задоволення апеляційну скаргу кандидата в народні депутати Приходька на рішення Касаційного адмінсуду, яким позивачу відмовлено в задоволенні його вимог про визнання протиправною бездіяльності ЦВК.

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