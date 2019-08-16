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 За кордоном
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Все про:Азовське море (1166) моряки (691) Полозов (289)

 Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої групи з шести військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити.

Про це повідомив в Facebook координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стороною захисту було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24 українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 р. "Про поводження з військовополоненими" в частині умов утримання військових моряків", - написав Полозов.

Водночас слідчий і прокурор наполягали, що підстави, за якими обирався і продовжувався запобіжний захід, не змінилися і не відпали.

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Ця позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.О., і та залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни, а апеляційні скарги захисту без задоволення.

Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків 01
Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків 02

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143252
 
 
 Топ коментарі
 
Кто то еще пребывает в иллюзиях, хочет договориться, примериться, ждет снисхождения от агрессора?
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Будет глубокая обеспокоенность и всеобщая озабоченность.
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Кто то еще пребывает в иллюзиях, хочет договориться, примериться, ждет снисхождения от агрессора?
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Никто ничего не ждет от Пуйла. Все было предсказуемое с самого начала похода от Педро. Но ждем и надеемся на реакцию мирового сообщества на невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву. И тут слово за дипломатами.
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Будет глубокая обеспокоенность и всеобщая озабоченность.
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И тут Петя виноват, он и международный трибунал подговорил? Ждите терпилы, ждите...
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оно просто лахтинская нулёвка. я так думаю... такой себе клоп-вонючка...
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😂Но очень вас прошу повлиять на ту сторону просит путлера Зевова.
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Та Медведчук и пребывает в иллюзиях.
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У него никогда иллюзий не было и нет, он делает свое дело четко, в отличии от пускателей зеленых пузырей.
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За моряков должен сидеть барыга - этапируйте его к Х#йлу в Кремель
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Спасибо, что ты всё выяснил, зеб, что ***** никогда ни в чём не виновато.
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ща ЗЕмумзик снова ***** звонить будет и заверять в приверженности и благосклонности Московский суд отказался исполнить решение Международного трибунала об освобождении шести украинских моряков - Цензор.НЕТ 87
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Ні Капітуляції!
https://www.facebook.com/events/705110899913028

Я Гай Мирослав, пропоную особисту ініціативу, перейтися усім небайдужим до Адміністрації(Офісу) Президента України після урочистостей до Дня Незалежності на 15.00.

Я хочу висловити застереження від загроз які постають перед Україною та протест щодо таких дій Президента як:

1. Заборону стріляти у відповідь українським військовослужбовцям попри багаточисельні порушення перемир'я, загиблих та поранених українських воїнів.

2. Проти приїзду до України російських пропагандистів та їх намірів створити в Україні філіали своїх змі.

3. Проти порушення закону про люстрацію і призначення Богдана керівником апарату Президента.

4. Проти надання Автономії будь-яким регіонам України, змін закону про референдум та будь-яких ініціатив, що загрожують суверенітету України.

5. Проти можливого надання окремого статусу російській мові.

6. Проти підміни понять Президентом України під час коментування Російсько-української війни.

7.За звернення Президента України до Путіна з вимогою вивести з України російські іррегулярні та регулярні збройні формування та припинити постачання паливо-мастильних матеріалів, озброєння та гроші на окуповані території.
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якісь недодєлані з песиків прогнозісти. типо синоптики, тількі тупі.
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трибунал не признают.... САНКЦИИ В СТУДИЮ!!!! Даешь санкции! По самые гланды!
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Кацапам чем хуже, тем лучше, там давно нет гражданского общества. А кто и вылезет заселфиться, дубинкой по рылу и в автозак...
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Кацап, рыло, автозак..... Серега, мы поняли, ты не любишь россиян все ок
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ну и снова озабоченность импотентность западного мира во всей красе им срут на все законы а они радостно слизывают и жрут это дерьмо
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Какие суды, какие трибуналы ? Это страна одного самодура , а дуракам как известно закон не писан !!!!!!!!!!!!
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Пусть Зеля новый ролик запишет, с вставанием на колени - вдруг поможет?!

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Интересно сколько попыток ему понадобится, что бы разобраться в сути вопроса?
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Не исключено, что пу подводит зе к выполнению условий шантажа типа: вы в крым воду, а мы вам моряков.
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Очередной плевок в сторону международного права и международного сообщества! что лишний раз показывает у кого есть ядерная дубинка тот может на все правила просто начхать! а если кроме дубинки есть и куча бабла то можно не токо на право начхать а можно его даже купить!!
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Це все же Свинобарига не відпускає моряків чи вже новообраний?
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Кто то из них, главное что кацапы ни при чем...
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В очередной раз мировое сообщество убедилось, что с Рашкой заключать какие-либо договора, абсолютно бессмысленно. Иными словами, клали они с прибором на любые решения всех международных институтов.
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Подписывая Конвенцию ООН по морскому праву, тогда ещё СССР заявил, что в
соответствии со статьей 298 конвенции он не принимает обязательных
процедур, влекущих за собой обязательные решения. Как-то так
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