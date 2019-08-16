 Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні земляки, тут, напередодні, один телеканал вирішив зняти страшне кіно про Міст і навіть шукає статистів. Будь ласка, репост, і знайдіть постраждалих. Ну а якщо серйозно, то нумо по-чесному. Хтось викликає поговорити? Я готовий. Про усе. Про все без винятку. Хто і де був у 2014 році (можна перевірити по перетину кордону). Чому в Дніпрі вмер аеропорт і хто змушує нас платити за квитки до Києва по 15 тисяч гривень. Футбольний клуб "Дніпро" - наш сором і наш біль, і як його знищили. Продовжувати? Чи ні? Не треба? А ще є "Укртатнафта", Південний ГЗК й інші ситуації", - нагадав Філатов.

"Князь Тьми вирішив когось налякати? Ну-ну. То ж його ніхто не боїться. Нас всіх може чекати час дивовижних історій. Якщо хлопчик Боря заговорить, системно і з документами за 15 років, то у когось може почати висипатися борода. Тому що на брехні, ненависті і порожнечі не побудуєш майбутнього", - резюмував мер Дніпра.

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Нагадаємо, що 12 липня Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо термінів відкриття Центрального мосту в місті. Якщо міст не буде готовий до 14 вересня, Філатов пообіцяв піти у відставку. Глава Офісу Президента Андрій Богдан тоді заявив, що Зеленський може навіть першим випробувати міст.

Центральний міст з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Він був відкритий в 1966 році. До початку капітального ремонту він був у жахливому стані, його балки й металеві конструкції були сильно зношені. Ремонт моста в Дніпрі почався в березні 2017 року.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов назвав новообраного нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського жопою через допис, в якому той натякнув на те, що Філатов привласнив бюджетні кошти під час проведення ремонту Нового моста в Дніпрі.

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