 Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди"

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні земляки, тут, напередодні, один телеканал вирішив зняти страшне кіно про Міст і навіть шукає статистів. Будь ласка, репост, і знайдіть постраждалих. Ну а якщо серйозно, то нумо по-чесному. Хтось викликає поговорити? Я готовий. Про усе. Про все без винятку. Хто і де був у 2014 році (можна перевірити по перетину кордону). Чому в Дніпрі вмер аеропорт і хто змушує нас платити за квитки до Києва по 15 тисяч гривень. Футбольний клуб "Дніпро" - наш сором і наш біль, і як його знищили. Продовжувати? Чи ні? Не треба? А ще є "Укртатнафта", Південний ГЗК й інші ситуації", - нагадав Філатов.
"Князь Тьми вирішив когось налякати? Ну-ну. То ж його ніхто не боїться. Нас всіх може чекати час дивовижних історій. Якщо хлопчик Боря заговорить, системно і з документами за 15 років, то у когось може почати висипатися борода. Тому що на брехні, ненависті і порожнечі не побудуєш майбутнього", - резюмував мер Дніпра.
Нагадаємо, що 12 липня Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо термінів відкриття Центрального мосту в місті. Якщо міст не буде готовий до 14 вересня, Філатов пообіцяв піти у відставку. Глава Офісу Президента Андрій Богдан тоді заявив, що Зеленський може навіть першим випробувати міст.
Центральний міст з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Він був відкритий в 1966 році. До початку капітального ремонту він був у жахливому стані, його балки й металеві конструкції були сильно зношені. Ремонт моста в Дніпрі почався в березні 2017 року.
Раніше мер Дніпра Борис Філатов назвав новообраного нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського жопою через допис, в якому той натякнув на те, що Філатов привласнив бюджетні кошти під час проведення ремонту Нового моста в Дніпрі.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.
У меня к ним два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.
Олексій Арестович.
Сам вагаюсь, що у них там у голові. Вони, мабуть, взагалі думають, що вони думають.
Пример, "Как же ― в благопристойной и благочестивой еврейской мишпухе такой урод вырос"
головне щоб ти збагнув беня ВЖЕ ніхто ,бо його вже хлопчик=борух посилає в еротичну подорож..
І як називать тих хто жрав-без-міри та врешті-решт і всрався і вдавився ОДНОЧАСНО?
=такіЖда!! і знов ти правий таких називають шлєпазл...
"Если мы заговорим, у тебя яйца поседеют и волосы из носа выпадут".
Или у тебя тоже есть борода?
Хоча це ж цілком природньо... мішпуха в часи обмеження для них можливостей грабувати ґоїв починає жерти один-одного..
і саме це ТІШИТЬ
антаж ?
Все уже купили попкони и внимательно слушают мальчика Борю.
-Невістка!
-Та її ж вдома нема!
-Ну то й шо,от труси її висять!
Своего боса, пратнера и хазяины.
Хто-то в это верит?!
Смешно
И картинку интересную всунули. Через сколько времени Бутусов перепостит здесь храброго Понтия Филатова с его смелым наездом на Коломойского!? 16.08.2019 13:03
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Боря пытается заглушить в себе животный страх безумными пугалками Коломойского. От этого Боре становится ещё страшнее.
"Олег Блохин Борух, ты бы меньше дурь курил, тогда бы не лажался так."(с)