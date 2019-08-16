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Все про:Дніпропетровськ (1110) Коломойський (500) Філатов (193) Дубінський (2)

 Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди"

В мережі почали з'являтися оголошення про пошук героїв для зйомок сюжету про Новий міст. Працівники відомого телеканалу шукають людей, які страждають через перекриття.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні земляки, тут, напередодні, один телеканал вирішив зняти страшне кіно про Міст і навіть шукає статистів. Будь ласка, репост, і знайдіть постраждалих. Ну а якщо серйозно, то нумо по-чесному. Хтось викликає поговорити? Я готовий. Про усе. Про все без винятку. Хто і де був у 2014 році (можна перевірити по перетину кордону). Чому в Дніпрі вмер аеропорт і хто змушує нас платити за квитки до Києва по 15 тисяч гривень. Футбольний клуб "Дніпро" - наш сором і наш біль, і як його знищили. Продовжувати? Чи ні? Не треба? А ще є "Укртатнафта", Південний ГЗК й інші ситуації", - нагадав Філатов.

"Князь Тьми вирішив когось налякати? Ну-ну. То ж його ніхто не боїться. Нас всіх може чекати час дивовижних історій. Якщо хлопчик Боря заговорить, системно і з документами за 15 років, то у когось може почати висипатися борода. Тому що на брехні, ненависті і порожнечі не побудуєш майбутнього", - резюмував мер Дніпра.

Читайте також: Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі

Філатов відповів Коломойському на критику: У когось волосся буде випадати з бороди 01
Філатов відповів Коломойському на критику: У когось волосся буде випадати з бороди 02

Нагадаємо, що 12 липня Президент України Володимир Зеленський і мер Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо термінів відкриття Центрального мосту в місті. Якщо міст не буде готовий до 14 вересня, Філатов пообіцяв піти у відставку. Глава Офісу Президента Андрій Богдан тоді заявив, що Зеленський може навіть першим випробувати міст.

Центральний міст з'єднує правий та лівий береги Дніпра. Він був відкритий в 1966 році. До початку капітального ремонту він був у жахливому стані, його балки й металеві конструкції були сильно зношені. Ремонт моста в Дніпрі почався в березні 2017 року.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов назвав новообраного нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського жопою через допис, в якому той натякнув на те, що Філатов привласнив бюджетні кошти під час проведення ремонту Нового моста в Дніпрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов розповів, які технології використовують під час ремонту Центрального моста Дніпра

Філатов відповів Коломойському на критику: У когось волосся буде випадати з бороди 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143251
 
   
 Топ коментарі
 
Alisa Gashek Мова оригіналу.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня к ним два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.

Олексій Арестович.
Сам вагаюсь, що у них там у голові. Вони, мабуть, взагалі думають, що вони думають.
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вот таким же образом создавался пророссийским каналом плюсов компромат на всех, включая Пороха.
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Alisa Gashek Мова оригіналу.
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня к ним два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.

Олексій Арестович.
Сам вагаюсь, що у них там у голові. Вони, мабуть, взагалі думають, що вони думають.
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Живу возле Антонова. Предыдущие несколько лет в середине августа чуть ли не каждый день просыпались под звуки репетиций парада. В этом году все тихо. Так что не знаю я, кого там якобы на Антонова привезли...
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кипиш в мишпухе! ))) Мишпуха-еврейская семья (особенно большая), еврейская компания.
Пример, "Как же ― в благопристойной и благочестивой еврейской мишпухе такой урод вырос"
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вот таким же образом создавался пророссийским каналом плюсов компромат на всех, включая Пороха.
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А почему это самая популярная журналистка патриотического 5 канала Янина Соколова хотел вести программу на пророссийском 1+1 ¿
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і воно тобі треба?

головне щоб ти збагнув беня ВЖЕ ніхто Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 4960 ,бо його вже хлопчик=борух посилає в еротичну подорож..
І як називать тих хто жрав-без-міри та врешті-решт і всрався і вдавився ОДНОЧАСНО?
=такіЖда!! і знов ти правий таких називають шлєпазл...
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Мальчик Боря истерит в предверии районных администраций, которые уже не за горами. Я в его словах не увидел посыла - тупо истерика.
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Имел в виду в предверии выборов в районные администрации, которые в следующем году будут.
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Филатов говорит что снимать про мост нельзя .. как я понял ))
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филатов говорит что собираются собрать с моста немного дерьма а потом залить его в головы зрителей Г+Г
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Это он вот так вот взял и просто послал самого хозяина ЗЕлупы??? Ай маладца!!!
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Истеричные вскрики Филатова это послал? Не смешите мои тапки.
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он и твоего хозяина 5 лет посылал на три веселые буквы.
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Мине больше интересно кто такая Евгения Зырянова? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 2764
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Ну якась зебильна фапалка в соцсетях наверное ж.
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Наверное? А с чего она зебилка? Может порохоботка? Мдя. Как просто Борю развести.
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Что скажут порохоботы по этому поводу? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3128
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Примерно то же, что сказал Филатов хозяину ЗЕлупы:
"Если мы заговорим, у тебя яйца поседеют и волосы из носа выпадут".

Или у тебя тоже есть борода? Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3425
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У меня есть яйца,а вот у тебя порохобобик там походу борода вместо яиц.
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Більше цікаво що скажуть мешканці Дніпра з цього приводу.
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а мешканці Дніпра ТІШУТЬСЯ тим що один шлємазл скубе іншого...

Хоча це ж цілком природньо... мішпуха в часи обмеження для них можливостей грабувати ґоїв починає жерти один-одного..
і саме це ТІШИТЬ Филатов ответил Коломойскому на критику: "У кого-то волосы будут выпадать из бороды" - Цензор.НЕТ 3397
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Скубуть то скубуть, міст то треба робити чи ні?
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мешканці Дніпра з цього приводу грязно вспоминают мальчика Борю. когда едут через центр города.
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получается, что есть хороший компромат, но держим его для аукциона?? как-то по жлобски звучит
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Кто ж вынимает все козыри посреди игры ?
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"Если мальчик Боря заговорит, системно и с документами за 15 лет...

Все уже купили попкони и внимательно слушают мальчика Борю.
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Это напоминает детские угрозы обиженного мальчика. Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди" - Цензор.НЕТ 6015
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Который чувствует, что перестаёт быть нужным от слова совсем, а подельникам...сорри партнёрам мальчика в песочнице его пасочки не помешают, и как решают вопросы эти партнёры, мальчик Боря хорошо знает.
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ФБР это тоже наверно было бы интересно
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То есть из-за долгостроя Филатова страдают жители Днепра, а виноват некий князь тьмы которого Филатов сейчас шантажировать будет разными страшилками "с документами за 15 лет". 15 лет именно для этого шантаж собирал, критиковать сцал, а сейчас самое время. А что мост недостроен то мелочи, днепряне не люди, на них и положить можно.
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Мальчик Боря потратил деньги на мост вдоль Днепра, а попрек не смог построить, начал беню пугать.
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Они поездками в Америку вдохновляются. Думается, что гонял он туда по протекции Кличка.
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Зебилам это можно не читать, они все равно нечего не поймут.
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Хто вс...ався?
-Невістка!
-Та її ж вдома нема!
-Ну то й шо,от труси її висять!
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Знайти в Дніпрі людей, котрі в захваті від ремонту мосту, який Боря обіцяв завершити в грудні 2017 року - буде дуже важко.. Як на мене - Боря просто нервує від того, що якісно завершити ремонтні роботи до середини вересня - не вдається..
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а пари есть пари.!.. и придется ...парить как фанера над Парижем...отсюдава...
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Клоун прискакал по наводке князя тьмы, и вынудил заключить пари.
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Боря крошит крошки на Беню...
Своего боса, пратнера и хазяины.
Хто-то в это верит?!
Смешно
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Філатов відповів Коломойському на критику: "У когось волосся буде випадати з бороди" - Цензор.НЕТ 198 sobir

И картинку интересную всунули. Через сколько времени Бутусов перепостит здесь храброго Понтия Филатова с его смелым наездом на Коломойского!? 16.08.2019 13:03
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Безумству храбрых поём мы песню!
Боря пытается заглушить в себе животный страх безумными пугалками Коломойского. От этого Боре становится ещё страшнее.

"Олег Блохин Борух, ты бы меньше дурь курил, тогда бы не лажался так."(с)
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зато у него есть "билет в космос"...поэтому он и хамит ))))
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А де ж був хлопчик боря в 1914р, коли хлопчик Беня організував оборону південного сходу України? А тепер кожна гнида задки кида.
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