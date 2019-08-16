 ГПУ просить відправити Гримчака під варту із заставою в 12,5 млн, - прокурор

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прокурор Денис Іванов.
"Ми вручили обом підозрюваним і направили до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави, співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів. Це виходить понад 12 млн грн", - сказав він.
За словами Іванова, орієнтовно судове засідання з обрання запобіжного заходу Гримчаку має розпочатися у п’ятницю о 17 годині.
За словами прокурора, справу стосовно Гримчака і його спільника розслідують працівники Служби безпеки.
"Ця справа не перебуває у провадженні Управління спецрозслідувань і детективів НАБУ. Є міжвідомча слідча група, куди включені слідчі з цих органів. Є оперативне супроводження, яке здійснюють оперативні підрозділи СБУ і НАБУ, але заступником генерального прокурора органом досудового розслідування визначене СБУ", - сказав він.
При цьому у понеділок, 19 серпня, прокуратура буде клопотати у суді про виділення справи стосовно Гримчака і його спільника в окреме провадження.
Іванов розповів, що прокурори клопотали у Деснянському райсуді Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій відносно Гримчака у рамках розслідування справи щодо нападу на Тетяну Чорновол, яка була порушена ще у лютому 2014 року.
За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці під час розслідування нападу на Чорновол отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
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Источник: https://censor.net.ua/n3143188
Уже в суд везут.
12,5 млн. для ЕС - карманные деньги.
Гримчак виходець з комсомолу,соцпартіїї..
Статья 190. Мошенничество. Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.
цирк клоунов. биомасса просит зрелищ! развалится на первом заседании.
Гримчак-суду.
-Застава календариками піде?
Суд- Гримчаку
-якщо календарики не дрібними купюрами...