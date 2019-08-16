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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 ГПУ просить відправити Гримчака під варту із заставою в 12,5 млн, - прокурор

Генпрокуратура направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив прокурор Денис Іванов.

"Ми вручили обом підозрюваним і направили до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді арешту терміном 60 діб з можливістю внесення застави, співмірної з отриманням неправомірної вигоди у 510 тис. доларів. Це виходить понад 12 млн грн", - сказав він.

За словами Іванова, орієнтовно судове засідання з обрання запобіжного заходу Гримчаку має розпочатися у п’ятницю о 17 годині.

За словами прокурора, справу стосовно Гримчака і його спільника розслідують працівники Служби безпеки.

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"Ця справа не перебуває у провадженні Управління спецрозслідувань і детективів НАБУ. Є міжвідомча слідча група, куди включені слідчі з цих органів. Є оперативне супроводження, яке здійснюють оперативні підрозділи СБУ і НАБУ, але заступником генерального прокурора органом досудового розслідування визначене СБУ", - сказав він.

При цьому у понеділок, 19 серпня, прокуратура буде клопотати у суді про виділення справи стосовно Гримчака і його спільника в окреме провадження.

Іванов розповів, що прокурори клопотали у Деснянському райсуді Чернігова про отримання дозволу на проведення слідчих дій відносно Гримчака у рамках розслідування справи щодо нападу на Тетяну Чорновол, яка була порушена ще у лютому 2014 року.

За словами Іванова, це було зроблено, оскільки правоохоронці під час розслідування нападу на Чорновол отримали інформацію про вчинення можливого злочину Гримчаком.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143248
 
 
 Топ коментарі
 
Уже 2-й день мусолят Грымчака, а о гибели 4-х наших ВОИНОВ ЗЕвлада как в рот шаурмы набрала
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Или ты баран? Люди гибнут из-за ЗЕлёного перемирия. Просто нужно перестать стрелять
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Из-за таких грымчаков люди гибнут или ты бык?
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Уже 2-й день мусолят Грымчака, а о гибели 4-х наших ВОИНОВ ЗЕвлада как в рот шаурмы набрала
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Из-за таких грымчаков люди гибнут или ты бык?
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Или ты баран? Люди гибнут из-за ЗЕлёного перемирия. Просто нужно перестать стрелять
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А в Иловайске и Дебальцево сколько погибло и пропало без вести? Ты просто подлец.
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В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный Константин Гаврик.
Источник: https://censor.net.ua/n3143155
В ночь на 15 августа в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Алексей Попко, житель города Днепр, военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона.
Источник: https://censor.net.ua/p3143171
В ночь на 15 августа в Луганской области погиб Александр Колбун, житель села Вовчицк Маневицкого района Волынской области, военнослужащий одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Источник: https://censor.net.ua/p3143175
В ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного ранения, погиб командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады Василий Евстегнеев.
Источник: https://censor.net.ua/n3143188
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Пітер-рясний патріотизм- на горю матерів,батьків,рідних та близьких загиблих захистників України заробляти на чарку та кістку від бариг,з котрих жодний на фронті не загинув за 5-ть років визвільної війни , де вже більше 10-и тисяч жертв.
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Взятка в 26млн. А давай ка залог в 12,5млн сделаем.
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т.е. паритет получается украл на лимон--залог в лимон. может вернуть и смьіваться. не по иврейски как-то, а навар где?
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Да где ж ему такие деньги взять? Гол как сокол (жена сказала).
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Юра ладно, а чого Петро за бютівця буде платити?
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ну а как же, у жены в фб на аватарке 25 процентов, зчулиться!
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Одна надежда что такой же "нищий" рЭволюционЭр Юрко Луцик подкинет, а то и взаправду Гринчак же находясь в политике с 1997 года только и обжился что убогой трешкой и мешком календариков с изображением американских президентов, нищета голимая подзаборная, впору на паперть идти.
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Ждем решения суда.
12,5 млн. для ЕС - карманные деньги.
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Можете пояснити, яким боком Гримчак до ЄС?
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дійсно.
Гримчак виходець з комсомолу,соцпартіїї.. ГПУ просить відправити Гримчака під варту із заставою в 12,5 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 9588
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Бл..... ди подкинут. Они календарики не собирают.
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" Да кто ж его посадит? Он же памятник!"
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Яка печалька ... а чим же платити? Вони ж останній х.... без солі доїдають ............ "Дружина заступника голови МінВОТ Юрія Гримчака Юлія Гримчак заявила, що їхня сім'я володіє тільки трикімнатної квартирою, ні автомобіля, ні заощаджень немає."
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там чувак решил отлистать 1 лям$ для решения вопроса)))
Статья 190. Мошенничество. Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего.

цирк клоунов. биомасса просит зрелищ! развалится на первом заседании.
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Парахаботы, не бздите, 12 лямов тоже будут сувенирные
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Порохоботи дуже переживають за члена Батьківщини Гримчака.
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юлька грымчачка на панель пойдет, но деньги найдет- так она сказала
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потеряется как наркоторгаш в аэропорту. Это же Грым Чак Норрис!
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Какой залог.. Какие миллионы, тем более аж 12,5 Его жинка сказала что у них ничего нет окромя трешки квартиры убогой и денег хватает только от зарплаты до зарплаты. Если он за август не принесет оную то семье есть нечего будет. на паперть пойдут. а сама она студентка дневного и заочного обучения и на содержании. Какие залоги, какие миллионы. Из ценного в доме только календарики ( он заядлый "коллекционер"), он их собирает с 1997 года с того времени как пошел в политику и в основном только в виде с долларовым изображением, вот и насобирал календариков с картинками в пол ляма зелени.( А вообще, как пишут женился на подруге детства ( странно только то что подруга детства на 12 лет моложе, нездоровая это была дружба Ну скажем ему 17 а ей 5 или ему 14 а ей 2. ) Ну то такэ..
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У Насирова тоже не было средств, для залога. Но! Друзья не оставили в беде.
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Да, залог Насирову был таки 100 лямов, которые потом скостили до 36 лямов. Получается, что Насиров в три раза дороже оказался, для соратников. Наверное, знал в три раза больше, чем бессеребренник Грымчак. Не зря же он потом в Президенты баллотировался.
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Завтра.
Гримчак-суду.
-Застава календариками піде?

Суд- Гримчаку
-якщо календарики не дрібними купюрами... ГПУ просить відправити Гримчака під варту із заставою в 12,5 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 9561
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Отож. Список лиц предоставляющих такой вот залог, это как явка с повинной под расстрельную статью
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Хороший юмор! ГПУ просить відправити Гримчака під варту із заставою в 12,5 млн, - прокурор - Цензор.НЕТ 5526 Пока что мне очевидно: это шоу- не провалено. Просто всё: Для нас- всё сгодится, даже эта клоунада. Тут я- без тени намёка на Зеленского.
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Так що шиють-то. Хабар ? . Шахрайство ? . Дорогу не там перейшов ? . Чому чітка і зрозуміла інформація не подається ?
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Сбу отримало санкцію за статтею "шахрайство"
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Вчора був хабар , сьогодні вже шахрайство . Передумали ? .
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Вот наши "политики" говорят что устражение репрессивных мер против коррупции и воровства во власти не приносит результатов. Как пример приводят Китай где с 2000 года за коррупцию было расстреляно 10 тысяч чиновников, а 120 тысяч получили от 10 до 20 лет тюрьмы. И все равно коррупцию мол победить не удается. Воруют и берут взятки по прежнему шельмы. Мол строгостью этого не переломить. Ну что возможно они и правы. Ну а удовлетворение для народа что этих подлецов покарали. Почему это сбрасывается со счетов. Представляете что бы у нас , не то что каждый год, а раз в 4 при смене власти 2-3 тысячи чинуш, как это помягче выразиться. Ну поступили с ними по лозунгу "высшей социальной защиты". Народ бы это воспринял на ура. И так из каденцию в каденцию. Может либо желающих все таки поубавилось лезть во власть, либо воровать меньше стали, либо "новые лица" появились в большем составе. ( просто по объективной причине)
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....следственных действий в отношении Гримчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол....,календариков мало ,а так надо кого-то из оппонентов посадить.
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