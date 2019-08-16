 Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

Зазначимо, що перед засіданням біля будівлі суду зібралися активісти як з Миколаєва, так і з Одеси. У зв'язку з цим у суді посилили заходи з охорони правопорядку: в будівлю суду спочатку нікого з відвідувачів не пускали, а потім з проміжками дозволили пройти по одному. Декого перевіряли металошукачем, а також просили показати вміст сумок, які в деяких випадках просили залишити в камерах зберігання. Також правопорядок охороняли спецрота поліції, поліція діалогу.

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Як відомо, 14 серпня народний депутат від "Опоблоку" Микола Скорик заявив про бажання забрати із СІЗО під свою поруку одесита обвинуваченого Сергія Долженкова.

Суддя Катерина Лагода 16 серпня оголосила рішення, в якому відмовила в задоволенні заяви нардепа Скорика, підтримавши позицію держобвинувачення, що такий запобіжний захід не зможе повністю забезпечити належну процесуальну поведінку Долженкова. Також суддя відмовила адвокатам Мефьодова та Долженкова призначити запобіжний захід у вигляді не тримання під вартою.

Суддя частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 жовтня. При цьому вона також призначила кожному заставу в розмірі 153 тисячі 680 гривень, після внесення якої обвинувачені можуть вийти із СІЗО, але зобов'язані виконувати низку покладених на них судом зобов'язань..

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Зазначимо, Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко дозволив обирати підозрюваним у тероризмі "легкі" запобіжного заходи.

Після цього суд розпочав опитування свідків. На це засідання з'явився лише один свідок - начальник Заводського відділу поліції Олег Гудима, який у момент тих подій був заступником начальника Миколаївського міськуправління міліції.

Зокрема, Олег Гудима розповів, як у міліцію надійшов дзвінок про автоколону, в якій рухалися люди в камуфляжній формі, більшість була в балаклавах, на машинах були закріплені прапори Росії, Російської імперії. Їх зупинили в районі Варварівського моста. Миколаївські міліціонери попросили показати вміст автомобілів і назвати мету приїзду - без виконання цих прохань або у разі виявлення заборонених предметів, їх би міліція не пропустила. Міліціонерам, і зокрема Гудимі, учасники проросійського автопробігу сказали, що хочуть привітати миколаївців з річницею звільнення міста від фашистських загарбників.

Оскільки до суду більше не з'явилися інші свідки, то в засіданні оголосили перерву. Також суд акцентував увагу прокурора на тому, щоб забезпечити явку свідків, інакше суд буде змушений змінити порядок вивчення доказів.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У підсумку, Мефьодову та Долженкову поліція повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.

Йдеться про участь Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і, таким чином, проводили пропаганду сепаратизму серед населення.

Водночас це кримінальне провадження з лютого 2019 року розглядається заново через зміну судді.

Додамо, що на цей момент у Миколаївському апеляційному суді розглядається також скарга на виправдувальний вирок у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, фігурантами якої також є Долженков і Мефедов.