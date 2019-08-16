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 Політика України, Фоторепортаж
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 Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 16 серпня, Центральний райсуд Миколаєва продовжив арешт до 12 жовтня обвинуваченим в участі в антидержавних діях у Миколаєві Сергію Долженкову (Капітан Какао) та Євгену Мефьодову, але призначив заставу в 153 тисячі 680 гривень кожному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Преступности.НЕТ".

Зазначимо, що перед засіданням біля будівлі суду зібралися активісти як з Миколаєва, так і з Одеси. У зв'язку з цим у суді посилили заходи з охорони правопорядку: в будівлю суду спочатку нікого з відвідувачів не пускали, а потім з проміжками дозволили пройти по одному. Декого перевіряли металошукачем, а також просили показати вміст сумок, які в деяких випадках просили залишити в камерах зберігання. Також правопорядок охороняли спецрота поліції, поліція діалогу.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у справі про трагедію 2 травня в Одесі Долженков може вийти з-під варти, - активісти. ФОТО

Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 01
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 02
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 03
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 04
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 05
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 06
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 07
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 08
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 09
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 10
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 11
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 12
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 13
Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі 14

Як відомо, 14 серпня народний депутат від "Опоблоку" Микола Скорик заявив про бажання забрати із СІЗО під свою поруку одесита обвинуваченого Сергія Долженкова.

Суддя Катерина Лагода 16 серпня оголосила рішення, в якому відмовила в задоволенні заяви нардепа Скорика, підтримавши позицію держобвинувачення, що такий запобіжний захід не зможе повністю забезпечити належну процесуальну поведінку Долженкова. Також суддя відмовила адвокатам Мефьодова та Долженкова призначити запобіжний захід у вигляді не тримання під вартою.

Суддя частково задовольнила клопотання прокурора і продовжила підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 12 жовтня. При цьому вона також призначила кожному заставу в розмірі 153 тисячі 680 гривень, після внесення якої обвинувачені можуть вийти із СІЗО, але зобов'язані виконувати низку покладених на них судом зобов'язань..

Читайте: Обвинувальний акт проти фігуранта справи про події 2 травня в Одесі росіянина Мефьодова передано до суду, - прокуратура

Зазначимо, Конституційний суд за скаргою нардепа Надії Савченко дозволив обирати підозрюваним у тероризмі "легкі" запобіжного заходи.

Після цього суд розпочав опитування свідків. На це засідання з'явився лише один свідок - начальник Заводського відділу поліції Олег Гудима, який у момент тих подій був заступником начальника Миколаївського міськуправління міліції.

Зокрема, Олег Гудима розповів, як у міліцію надійшов дзвінок про автоколону, в якій рухалися люди в камуфляжній формі, більшість була в балаклавах, на машинах були закріплені прапори Росії, Російської імперії. Їх зупинили в районі Варварівського моста. Миколаївські міліціонери попросили показати вміст автомобілів і назвати мету приїзду - без виконання цих прохань або у разі виявлення заборонених предметів, їх би міліція не пропустила. Міліціонерам, і зокрема Гудимі, учасники проросійського автопробігу сказали, що хочуть привітати миколаївців з річницею звільнення міста від фашистських загарбників.

Оскільки до суду більше не з'явилися інші свідки, то в засіданні оголосили перерву. Також суд акцентував увагу прокурора на тому, щоб забезпечити явку свідків, інакше суд буде змушений змінити порядок вивчення доказів.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У підсумку, Мефьодову та Долженкову поліція повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.

Йдеться про участь Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і, таким чином, проводили пропаганду сепаратизму серед населення.

Водночас це кримінальне провадження з лютого 2019 року розглядається заново через зміну судді.

Додамо, що на цей момент у Миколаївському апеляційному суді розглядається також скарга на виправдувальний вирок у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, фігурантами якої також є Долженков і Мефедов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143247
 
 
 Топ коментарі
 
Савченко топит за своих. А многие ей верили. Кстати заметно, что русскомирцы особо не мучаются в тюрьме - посмотрите на их откормленные рожи.
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Если бы Нюрнбергский трибунал работал такими же темпами, сегодня бы слушали дело Геринга.
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путін через суддів порошенка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, тому судді порошенка при повній бездіяльності прокурорів порошенка почали терміново випускати терористів та сепаратистів під смішні застави. путін хоче в Україні організувати новий Майдан невдоволених патріотів! Судді в Одесі та прокурор в Одесі призначені порошенком і виконують вказівки проросійської мафії. Потрібно терміново знімати Одеського обласного прокурора Жученка, якого порошенко перевів з Вінниці заступником Сакварелідзе, а потім зняв Сакварелідзе і лишив Жученка в Одесі. В Одесі досі немає потужного губернатора, досі не звільнені судді, прокурори, менти, СБУшники сепаратисти які влаштували в Одесі збройний заколот 2 травня 2014 року!!!! Одеса може знову стати передовою боротьби патріотів України проти агентів путіна та прихованих агентів ворога! Потрібно призначити потужного губернатора, який зможе втримати ситуацію під контролем і не дати сепаратизму підняти голову в найбільшій області України, яка має територію по 300км від Одеси на захід та північ! Одеській області потрібен губернатор - Саакашвілі!
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убивай плати и спи спокойно суд таких защищает
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путін через суддів порошенка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини, тому судді порошенка при повній бездіяльності прокурорів порошенка почали терміново випускати терористів та сепаратистів під смішні застави. путін хоче в Україні організувати новий Майдан невдоволених патріотів! Судді в Одесі та прокурор в Одесі призначені порошенком і виконують вказівки проросійської мафії. Потрібно терміново знімати Одеського обласного прокурора Жученка, якого порошенко перевів з Вінниці заступником Сакварелідзе, а потім зняв Сакварелідзе і лишив Жученка в Одесі. В Одесі досі немає потужного губернатора, досі не звільнені судді, прокурори, менти, СБУшники сепаратисти які влаштували в Одесі збройний заколот 2 травня 2014 року!!!! Одеса може знову стати передовою боротьби патріотів України проти агентів путіна та прихованих агентів ворога! Потрібно призначити потужного губернатора, який зможе втримати ситуацію під контролем і не дати сепаратизму підняти голову в найбільшій області України, яка має територію по 300км від Одеси на захід та північ! Одеській області потрібен губернатор - Саакашвілі!
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".... При этом она также назначили каждому залог в размере 153 тысячи 680 гривен после внесения которого обвиняемые могут выйти из СИЗО..." - кто-то еще сомневается, что сегодня-завтра этот копеешный для Кремля залог за сепаров внесет ФСбшная агентура, а послезавтра эти два пи@ара будут уже в Раске *********!?
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Давайте уже, что у кацапов сегодня случилось?
Надоело про Украину, давайте перейдём на кацапов)
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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - На празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года приглашены премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

думаю,достаточно на сегодня Суд призначив заставу в 153 тис. грн Долженкову та Мефьодову, фігурантам справи про трагедію 2 травня в Одесі - Цензор.НЕТ 2692
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Если бы Нюрнбергский трибунал работал такими же темпами, сегодня бы слушали дело Геринга.
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Савченко топит за своих. А многие ей верили. Кстати заметно, что русскомирцы особо не мучаются в тюрьме - посмотрите на их откормленные рожи.
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Мой бывший хороший друг из баптистской общины оказался платным агентом Глазьева и принимал участие в захвате Дома Профсоюзов в городе Одессе на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Когда коллаборанты ворвались вовнутрь охраняемого здания и стали разливать бензин по бутылкам для «коктейлей Молотова», вспыхнул пожар. Баптист, спасаясь от огня и продуктов горения, побежал на верхний этаж и ногой вышиб дверь одного из кабинетов. Так стоял огромный массивный письменный стол с двумя тумбами. Боец «Русской весны» залез под стол и притаился. Спасатели, осматривая помещение, не заметили его. Когда эмчээсники ушли, коллаборант, перешагивая через трупы погибших, спустился вниз, выпрыгнул из окна и угодил на клумбе в осколки разбитой бутылки. В результате пореза стеклом получил глубокую рану, которую пришлось зашивать хирургу.
Год спустя я встретил его на улице города. По-прежнему любит Путина и ненавидит Украину. До событий 2 мая оплаченец Глазьева приносил мне листовки, отпечатанные на ризографе размером А-4, с непонятным для меня в тексте неологизмом «НОВОРОССИЯ». Лейтмотив этих прокламаций был антиукраинский. В них проклинали «жидов» захвативших власть в Киеве, хвалили православное духовенство РПЦ мп Кирилла Гундяева и в конце был призыв на массовые бунты, захват ОГА, свержение легитимной власти и создание «Одесской Народной Республики» во главе с дважды судимым цыганом Валерием Кауровым.
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какой может бьіть залог уголовнику? ну, ладно, вору (типо економічний злочин), а тут ворог. ****.
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а бутусова только гримчак с календариками интересует.

5 СЕПАРОВ И КОЛЛАБОРАНТОВ ЗА КРАЙНЮЮ НЕДЕЛЮ ВЫШЛИ НА СВОБОДУ!
Юра,запили спецтему!
суды,прокуратура,полиция,сбу-саботируют свою работу.
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Маразм крепчаєт ,сепарів відпускають ,патріотів засуджують ,яка влада такі і судді.
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