 Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"На засіданні Уряду 14 серпня Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи із серпня поточного року, фінансування програм і проєктів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні Уряду. Графік фінансування має забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проєктів. Нагадаємо, що в липні поточного року, за ініціативи Прем‘єр-міністра, Уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що Кабмін, на прохання глави Офісу Президента Андрія Богдана, затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі Президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів у межах проєктів, що несуть корупційні ризики.
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
Почти все чиновники - ворьё. В том числе и высокопоставленные чиновники, включая кабмин Гройсмана.
-Вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, НЕ ВОРОВАТЬ БЕЗ МЕНЯ.
Жаргон и клички отставить, обращаться по именам, даже когда мы одни.
-Тебя как зовут? БОООгдан. Я сказал клички отставить!
-Это фамилия, а имя Андрей. Как верблюда.
Одіозний російсько-український бізнесмен Павло Фукс продовжує викачувати гроші з комунальних підприємств, iз бюджету столиці. А все тому, що попередні афери олігарха залишилися безкарними. Зараз він чекає на зручний момент, щоб стягнути 80 мільйонів гривень. Всі суди виграні.
Детальніше про скандальну ситуацію - у публікації OBOZREVATEL.
Відсудивши мільярди (!) гривень у київського метрополітену і "віджавши" частку держави у газовому бізнесі олігарх не гребує і "скромнішими" сумами.
Мова про забудову Рибальського півострова у Києві. Викупивши майновий комплекс колишнього заводу "Ремдизель" і отримавши в оренду землю, олігарх дуже швидко отримав від ДАБI дозвіл на забудову цієї території. Однак перед знесенням убитих будівель Фукс вирішив отримати "компенсацію" за нібито постраждалі через будівництво Подільського мосту будівлі.