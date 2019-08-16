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 Політика України
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Все про:Богдан (34) Кабмін (2999) місцеве самоврядування (40) фінансування (554)

 Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На засіданні Уряду 14 серпня Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи із серпня поточного року, фінансування програм і проєктів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні Уряду. Графік фінансування має забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проєктів. Нагадаємо, що в липні поточного року, за ініціативи Прем‘єр-міністра, Уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін на прохання Богдана не виділив містам 10 млрд грн на розвиток. У Зеленського пояснили, що новий уряд перегляне затверджені для фінансування проєкти. ДОКУМЕНТ

Раніше стало відомо, що Кабмін, на прохання глави Офісу Президента Андрія Богдана, затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі Президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів у межах проєктів, що несуть корупційні ризики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143242
 
   
 Топ коментарі
 
Власть уже три месяца в руках Шаурмиста. Порох вам уже и в глобальном потеплении виноват.
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Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
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Это те субвенции, за которые депутаты всех мастей детские площадки от своего имени строят???
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Правильно Грося сделал. А так бы 10 лярдов. зешаурмисты Бене Каломойскому списали
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10 лярдов на последок решил Грося с мародёром стырить, через своих карманнных воровских шавок на местах
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Власть уже три месяца в руках Шаурмиста. Порох вам уже и в глобальном потеплении виноват.
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Петики, а шо ж тогда Грося Зелю не слушается? Неужели свою игру ведёт?
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Упс. Нежданчик. Порохоботы орут что власть у Зели, а тут Грося вопреки власти Зели делает все от себя.
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грося зелю слухає а богдана ні ось така х -я малята Думай-Те те те
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В тексте сказано о графике финансирования. График нарушать нельзя. Даже дворник не может нарушать график уборки территории. Это главное. А второстепенное-Богдан для Гройсмана не начальник. Он всего лишь начальник канцелярии, обеспечивает (Ж)ОПУ скрепками.
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Правильно він зробить коли сяде разом зі свинарникомі буде відповідати за ротердами та розкрадання .
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Где Кабмин был раньше,что ему мешало ? За красивыми намеренниями идет банальное опустошение казны, до конца года они освоены не будут и вернуться назад, банальные пакости уходящего режима------- после нас хоть потоп!!!
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Кабмин, несмотря на просьбу Богдана, поручил обеспечить
финансирование проектов регионального развития в соответствии с графиком, - пресс-служба
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Этим ребятам все по три раза нужно повторять.
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Факт. Украина занимает последнее место в Европе (и в мире на последних местах) по уровню зарплат, пенсий, по уровню жизни населения... потому, что власть - воровская.
Почти все чиновники - ворьё. В том числе и высокопоставленные чиновники, включая кабмин Гройсмана.
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Щас петики будут доказывать, что наши чиновники - самые честные в мире.
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Я понял - словоблудие, отсутствие фактов, детский лепет.
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Надеюсь что с приходом новой власти назначат аудит деятельности Гроси вобщем и с пристрастием надеюсь проверят этот самый график. Ну и еще надеюсь воздадут Гросе за его творческую работу по заслугам.
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Это те субвенции, за которые депутаты всех мастей детские площадки от своего имени строят???
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Ну дык в госзакупках и глянешь. Там скорее всего будет опубликовано сколько заплатили.
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ой, вей,,, грося, грося, краще б баржу з херсонськими кавунами пихнув по дніпру вгору
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Кто бы сомневался Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 9153 откаты оговорены, дети кушать хотят.....соя так и говорит: "да, ворую...а шо делать, дети плачут, чупачупс хотят".
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"недопущения неэффективного использования бюджетных средств в рамках проектов, несущих коррупционные риски" ))))))))))
-Вот что. Если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться, с сегодняшнего дня все склоки прекратить. Не играть, не пить, НЕ ВОРОВАТЬ БЕЗ МЕНЯ.
Жаргон и клички отставить, обращаться по именам, даже когда мы одни.
-Тебя как зовут? БОООгдан. Я сказал клички отставить!
-Это фамилия, а имя Андрей. Как верблюда.
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Попытка Богдана - "попиариться на "шубе с барского плеча" "зелёного" Кабмина, не удалась...
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А їсти ж так хочеться. Нехай навіть в останнє.

Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1436
Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 4261
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Як олігархи "кошмарять" Київ: Фукс(новий корєш Бариги) відсудив іще 80 мільйонів




Одіозний російсько-український бізнесмен Павло Фукс продовжує викачувати гроші з комунальних підприємств, iз бюджету столиці. А все тому, що попередні афери олігарха залишилися безкарними. Зараз він чекає на зручний момент, щоб стягнути 80 мільйонів гривень. Всі суди виграні.
Детальніше про скандальну ситуацію - у публікації OBOZREVATEL.
Відсудивши мільярди (!) гривень у київського метрополітену і "віджавши" частку держави у газовому бізнесі олігарх не гребує і "скромнішими" сумами.

Мова про забудову Рибальського півострова у Києві. Викупивши майновий комплекс колишнього заводу "Ремдизель" і отримавши в оренду землю, олігарх дуже швидко отримав від ДАБI дозвіл на забудову цієї території. Однак перед знесенням убитих будівель Фукс вирішив отримати "компенсацію" за нібито постраждалі через будівництво Подільського мосту будівлі. Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба - Цензор.НЕТ 1024
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