 Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"На засіданні Уряду 14 серпня Кабінет Міністрів України доручив Міністерству фінансів та Міністерству регіонального розвитку, будівництва й ЖКГ забезпечити, починаючи із серпня поточного року, фінансування програм і проєктів розвитку регіонів, особливо малих міст і громад, що здійснюються за рахунок, у тому числі, коштів Державного фонду регіонального розвитку. Це закріплено у протокольному дорученні Уряду. Графік фінансування має забезпечити можливість своєчасного проведення тендерів та завершення розпочатих проєктів. Нагадаємо, що в липні поточного року, за ініціативи Прем‘єр-міністра, Уряд вирішив спрямувати додаткові кошти на підтримку розвитку малих міст", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін на прохання Богдана не виділив містам 10 млрд грн на розвиток. У Зеленського пояснили, що новий уряд перегляне затверджені для фінансування проєкти. ДОКУМЕНТ

Раніше стало відомо, що Кабмін, на прохання глави Офісу Президента Андрія Богдана, затримує містам виплату 7,6 мільярда гривень з фонду регіонального розвитку і 2,5 мільярда гривень субвенції на соціально-економічний розвиток. В Офісі Президента пояснили, що заблокували фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток для недопущення неефективного використання бюджетних коштів у межах проєктів, що несуть корупційні ризики.