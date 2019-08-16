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 Політика України
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Все про:Кучма (350) Оліфер (168) Тристороння контактна група (126) Чевік Ясар Халіт (4)

 Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ Чевіком недотримання режиму тиші на Донбасі, - Оліфер

Леонид Кучма прийняв голову СММ ОБСЄ Ясара Халіта Чевіка, який також є координатором безпеки підгрупи Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомили прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер

"У розмові йшлося про хід виконання Мінських домовленостей і підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, яке заплановане на 21 серпня. Питання безпеки на цій зустрічі буде серед головних.

Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, перш за все - трагічних інцидентів, унаслідок яких загинули українські військовослужбовці", - написала вона.

Також, за словами Оліфер, сторони обговорили процес підготовки до ремонту моста в Станиці Луганській, наголосивши на важливості відновлення цього переходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна на Донбасі - не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". РФ утримує і керує військовими формуваннями, - Волкер

7 серпня начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені з початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дастали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн (Роман Романенко) загинув, один був поранений, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі. Згодом його тіло передали українській стороні. 13 серпня в лікарні помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. У ніч на 15 серпня загинули українські воїни Костянтин Гаврик, Олексій Попко, Олександр Колбун, Василь Євстегнєєв.

Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ Чевіком недотримання режиму тиші на Донбасі, - Оліфер 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143238
 
 
 Топ коментарі
 
Про вбивство 4 вояків сьогодні повідомив не шатб ООС, а соцмережа. У штабу -"без втрат" Отаке зеленсько-хомчаківсько-данилюківсько-кучмівське "перемирие"
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все тяжелее Зе команде скрывать от народа Украины потери ВСУ.....
Проклятые соц.сети... - мешают капитуляции....
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Кучма зебіл. Обговорювали "трагічні інциденти", а не бойові обстріли сепаратистами наших позицій. Треба розуміти мабудь, що четверо загиблих в ніч з 14 на 15 серпня необережно поводилися зі зброєю, танцювали на мінах і взагалі шукали собі пригод. Цинізм вищої категорії. І не лише від представників влади, але й від " щмучееого війною" українського суспільства. Саме через апатію громадян Головнокомандуючий навіть не поважав за потрібне зробити заяву. Напевне парад з Бадоєвим і Коляденко репетирують.
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надеюсь шепотом обсуждали? чтоб самим не нарушить!?
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Кучма зебил?
Власть говорила, что "достигнуто"
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Кучма зебіл. Обговорювали "трагічні інциденти", а не бойові обстріли сепаратистами наших позицій. Треба розуміти мабудь, що четверо загиблих в ніч з 14 на 15 серпня необережно поводилися зі зброєю, танцювали на мінах і взагалі шукали собі пригод. Цинізм вищої категорії. І не лише від представників влади, але й від " щмучееого війною" українського суспільства. Саме через апатію громадян Головнокомандуючий навіть не поважав за потрібне зробити заяву. Напевне парад з Бадоєвим і Коляденко репетирують.
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все тяжелее Зе команде скрывать от народа Украины потери ВСУ.....
Проклятые соц.сети... - мешают капитуляции....
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було б більше користі, якби Кучумка обговорив із слідчим НАБУ походження своїх та зятевих статків
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Про вбивство 4 вояків сьогодні повідомив не шатб ООС, а соцмережа. У штабу -"без втрат" Отаке зеленсько-хомчаківсько-данилюківсько-кучмівське "перемирие"
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Нічого не змінилося!Пітер-раси продовжують у соц.мережах "на крові"загиблих барижити!
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Ну так вперше за всі п'ять років війни ОБСЄ фіксують більше обстрілів ніж е у звітах Міноборони.
І це "сліпі" спостерігачі ОБСЄ.
Зебіли "Здєлалі іх вместе".
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При Кучме голову Гонгадзе спрятали и до этих пор найти её не могут.
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по нагорному карабаху сидят в минске уже 29 лет. С нами тоже будет?
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Так схема проверенная, зачем менять? Получите приднестровье №2.
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Кучма, рыжий нехороший человек. Жаль тебя при посещении КЛК не "уговорили", жаль я и сотоварищи участие принимали для предотвращения. И хрен бы там УДОшники сработали. Там предотвратила контора и один из ментов.
Тварь ты рыжая.....
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А чому б не спробувати закрити всі КПП на лінії розмежування тижнів на три?
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я тебе вчера сказал идти копать огород! какого ##Я, ты тут снова трешься!
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Ти забув , що позавчора я вже пояснював тобі напрямок твого пішохідного руху?
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не обижайся, пойми, мне просто интересно, как человеку изучавшему психологию-зачем тебе быку лезть в дебри, в которых ты ни в зуб ногой! тем более твое мнение никому не интересно, от него ничего не зависело, и никогда не будет. или ты как лох прешься в наперстки, надеясь что где то есть шарик?
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кучма выразил глубокую озабоченность..., а чевик - ещё глыбшую
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Всё что надо знать о Куче 21 апреля 2010 года
Леонид Кучма высказал мнение, что «пролонгация пребывания флота в Севастополе будет способствовать гармонизации двусторонних контактов, возвращению отношений с РФ к реальному стратегическому партнерству»
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(Кучма-Порошенко 2000)-Пітер-раси браття!
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двухвекторный никогда не исщезнет из украинской политики,
от там, под кожей у Украины, прижился....
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восстановление моста важнее трагических инцидентов((((((((((( и как расследуется гибель наших солдат и кто наказан???????? кучма не спросил??????????((((((((((((
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очевидно ніфіга в кучми не вийде нового. чимось треба жертвувати:
життям, або свободою нічого нового немає
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убєрітє протухшего кучму на помойку.
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В ночь на 15 августа пргибли от российских наемников: Константин Гаврик, Алексей Попко и Александр Колбун, ко орому 20 лет
. Администрация вы даже не даете передать оболезнования. Вы блокируете, по просьбе зеленского?
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Василий Евстегнеев.
Зеленский, падла сосвоими петеговорщикам - 4 погибших. Хоть бы падлы слрво сксзали. Уроды
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Ото й увесь Пітер-рясний патріотизм- на горю матерів,батьків,рідних та близьких загиблих захистників України заробляти на чарку та кістку від бариг,з котрих жодний на фронті не загинув за 5-ть років визвільної війни ,де вже більше 10-и тисяч жертв.
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" трагическим инцидентам" ??? Це піпець ...
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Кажуть що вони кричали "Над нами Москва!"
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«......прежде всего трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военнослужащие».....(с)
----------------------
«Трагические инциденты»?!............
Нет слов........😡😡😡
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Солдаты в реалии гибнут и увечатся от долбонутого зеперемирия,а "отец олигархата"все обсуждает несоблюдение режима тишины..Гнать эту рыжую бестию в шею..
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старый плешивы 3,14дор в 1994 сдал ядерное оружие рашке под голимую бумагу. дал Крыму автономию в Конституции 1996. в 2000 грохнул Гонгадзе. в 2003 подписал с пуйлом договор о совместном владении Азовским морем, результат на лице. в 2002 затянул донецких во власть. в 2004 выдвинул Януковича. породил олигархат. сделал скромного инженеришку из НИИ, зятя, миллиардером.
"Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат".
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"Обсудил".не "осудил"...Обсудил что?-продолжение "не стрелять в ответ"????...Никак не понять,почему этот человек,напрямую виноватый в "обезъядерности" Украины (следствием чего и стала возможной оккупация территорий) назначается главным переговорным лицом Украины...это,с позволения сказать-ЛИЦО_ уже "подмахнуло" подписью кабальные для Украины и односторонне выгодные для сепаратистов и РФ условия по "минскому сговорняку"...
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совсем недавно Кучма требовал "не стрелять в ответ" ВООБЩЕ,,,
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