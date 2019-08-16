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Все про:фінанси (50) школа (682) Міносвіти (496)

 Учні 9 та 10 класів вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками, - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки презентували нові навчальні матеріали для учнів 9-х та 10-х класів, які допоможуть їм освоїти фінансову грамотність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"Програму, навчальний посібник та робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" було створено 2019-го. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо" , - заявили в Міносвіти.

У розробці матеріалів взяли участь фахівці Міносвіти, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора", Університету банківської справи і кілька експертів.

Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.

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"1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проєктом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні", – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

За даними Міносвіти, курс "фінансова грамотність" викладають зараз у 1200 школах по всій країні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143235
 
   
 Топ коментарі
 
- Скільки буде 7х8?
- А ми продаємо чи купуємо?
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Когда по новым учебникам будут изучать патриотизм и гражданственность??? Когда по новым учебникам учеников будут водить в воинские части, посылать в в летние военнизированные лагеря????
Когда будут воспитывать граждан и патриотов, а не социалистическую биомассу потребителей???!!!
На фиг государству тратить на это деньги???
И говорю это как отец троих детей!!!
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Хорошо. Еще бы ввели уроки по критическому мышлению, чтобы голосовали с умом.
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- Скільки буде 7х8?
- А ми продаємо чи купуємо?
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Хорошо. Еще бы ввели уроки по критическому мышлению, чтобы голосовали с умом.
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преподавать некому. для єтого нужно допустить неучителей к преподаванию и чтобьі с учениками и учителя сидели на лекции.
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Афтором підручників буде Каломойський?
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Когда по новым учебникам будут изучать патриотизм и гражданственность??? Когда по новым учебникам учеников будут водить в воинские части, посылать в в летние военнизированные лагеря????
Когда будут воспитывать граждан и патриотов, а не социалистическую биомассу потребителей???!!!
На фиг государству тратить на это деньги???
И говорю это как отец троих детей!!!
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Всё это нужно. Но финансовая грамотность жизненно необходима.
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Надо начинать с патриотизма тк финансовая грамотность будет не за Державу, а против своего государства!!!!
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патриотизм без знания и следованию законам, умение ими пользоваться - шароварщина.
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Правила поводження зі зброєю повинно бути обов'язковим в школі. При тому десь з сьомого-восьмого класу. Як і надання першої допомоги.
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С оружием да! А до этого детей даже младшей школы можно водить в воиские части и показывать вооружение и тренировки солдат!!! Вспомните себя! У меня младший сын горит видя вооружение, и так большинство его сверсников!!! А далее если это не поддержать будут уклонисты от армии!! Повылазят мамаши и будут скиглити! Слава богу у меня с женой единое мнение! Парень должен быть воином"!"!"!, а не бабой!!!
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перша допомога - так. но то як у мене особстро проводив отставнік військову підготовку, то його краще розстрілять, ніж до дітей пускати.
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все, что вьі перечислили,заменяет качественное знание права. тогда и войньі не будет и по военньім частям водить никого не придется.
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Начните с поучительной истории про Буратино.
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Лектор: Лиса Алиса
Тема: "Как развести лоха"
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це міністерство саме тупе і саме вороже по відношенню до наших дітей.
кожного року тупі, нікому не потрібні експерименти. напише якийсь наближений до міністра хлоп свою книжечку --і давай її в програму.
Не вбивайте в дітей бажання вчитися. як казав один знайомий--навчання повинно бути от простого к сложному. а не гамузом зі всяким непотрібом.
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у тебе каша у голові: усі передові країни пишуть свої книжечки і дипломи з дисертаціями на основі експериментів. навіть в інтернеті об"яви виставляють на пошук людей для експерименту. а як що ви про тупі книжечки, то вони як раз без експерименту наляпуються. тому у країні у школі наче все ще совок, про вузи, що випускають полупродкут, бо там такі ж самі совки готовлять нових вчителів, я в загалі мовчу.
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Давно пора! Люди в экономическом плане в основном без всякого понятия. Как будто все работают в бюджетной сфере! Расказываешь элементарные вещи- не понимают.
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так ось питання, чого бюджетна сфера не отримує фінансових знань? їм виділено місце лохів? тому вчителі такі і тупі - ні фінансових ні правових знань. а захистіть вчителів чогось вони кричать саме по причині паганох зарплвтні. вони навіть не доганяють причин своєї тупості.
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И логарифмическую линейку вместо куркулятора
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А вот в мое время в школе не было предмета "Финансовая грамотность". Поэтому я беден, как церковная мышь. Любой мошенник мог бы меня запросто кинуть на бабки, но они на меня не велись из-за отсутствия оных. Завидую.
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Однажды купил два кило картошки по 10 грн за кило. Молодая продавщица сумму считала на калькуляторе! Да они таблицу умножения не в состоянии осилить, а вы им про финансовую грамотность...
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фінансовая грамотность - не таблица умножения.
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Попробуйте разтолковать человеку, не знающему таблицы умножения, такую элементарную фразу: В ходе трейдинга на рынке форекс проявляется явление дивергенции, суть которого в следующем: «вектор индикатора расходится с вектором цены». Учні 9 та 10 класів вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 994
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в єтом курсе єтого не будет. хотя зная безмозглое желание, основанное на не понимании целей базового образования, просто тупо запихнуть в ребенка чем больше тем лучше, могут и преподать.
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по вашему коменту уже видно, что вьі детям не преподадите єтот курс. ваши знания расчитаньі на вуз.
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А тема про вивід в офшори і ухиляння від податків буде?
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шкільний курс - це базові знання. як вони вивчать базові знання, так і вийдуть САМІ на офшори.
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Изучать финансовую грамотность по учебникам то еще занятие. В жизни все совсем не так. Тут только опыт. Да и вопрос кто пишет эти учебники. Наверное те же у кого с финансовой грамотностью проблемы могут быть. Я предпочитаю в интернете читать, да через себя пропускать. Кстати недавно нашла сайт интересный https://kotcredit.com.ua/. Он хоть и ор кредитах, но там много полезной информации по теме финансовой грамотности у них много. К примерку подборка законов по кредитам чего стоит.
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учебник учебником, но кому поручат преподавать єтот предмет: учителю математики? учителю ... блін, ідей больше нет. для єтого курса в школу нужно запускать неучителя, а практикующего человека из єтой сферьі.
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