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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:НАБУ (2066) ГПУ (3153) Гримчак (70) корупція (2512) звинувачення (148) СБУ (4628) Бутусов Юрій (1012)

 Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов

У затриманні заступника міністра з окупованих територій Юрія Гримчака вражають два аспекти: і моральний бік відомого політика і держслужбовця, і професійний рівень роботи правоохоронних органів.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Справа Гримчака: ганьба, боротьба з корупцією та боротьба за піар правоохоронних структур, яка заплутує справу".

Він зазначає: "Чи дійде справа Гримчака до вироку? А ось це велике питання, оскільки НАБУ, СБУ та УСР ГПУ діяли зі страшненним поспіхом".

Журналіст вказав на 6 парадоксів обвинувачення:

Парадокс 1. СБУ і ГПУ заявили про хабар - стаття 368, і зловживання службовим становищем - стаття 369, однак підозру висунуто за статтею 190 - шахрайство. Абсурд. Адже стаття 190 не належить до підслідності ні НАБУ, ні СБУ, шахраями займається поліція і Державне бюро розслідувань, і туди треба було відразу передавати справу. Інакше порушується стаття 216 процесуального кодексу.

Парадокс 2. Управління спецрозслідувань займається справами Майдану, і щоб отримати санкцію на проведення проти Гримчака прослушки і наружки, Гримчака прокурори зробили фігурантом справи ... про замах на вбивство Тетяни Чорновол, відкритої в 2014 році! Насправді, отримавши свідчення протиправних дій Гримчака, прокурори були зобов'язані передати її за підслідністю і відкрити нову справу, закон чітко передбачає кого і як треба слухати.

Парадокс 3. Потерпілий, який заявив про те, що Гримчак шахрайським шляхом вкрав у нього 50 тисяч доларів, і вимагав гроші, - це Максим Святненко, який уже фігурував як потерпілий у двох антикорупційних справах щодо двох суддів, які вело НАБУ. Також Святненко офіційно подавався на конкурс у НАБУ. Очевидно, що Святненко - агент НАБУ під прикриттям, який вийшов на Гримчака ініціативно. Але така діяльність називається за нашими законами "провокацією хабаря", що також є порушенням. Особисто я вважаю, що провокація хабаря має бути в певному форматі узаконена, але на цей момент цього нема.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ

Парадокс 4. Від самого початку розслідування про шахрайство НАБУ, СБУ та УСР ГПУ не мали права продовжувати розслідування. Вони зобов'язані були негайно передати справу в ДБР, це їхня підслідність. Порушення підслідності - це серйозне процесуальне порушення і аргумент для адвокатів.

Парадокс 5. Однак ДБР також не має підстав проводити розслідування, оскільки Гримчак діяв у цій справі не як приватна особа, а як державний діяч, і, за даними НАБУ, вирішив одне з питань Святненка. Тобто це зловживання службовим становищем, і отже, справа має бути в... Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка й мала від початку отримати справу.

Парадокс 6. За другим епізодом із затриманням на хабарі Гримчака не висунуто підозри жодному чиновнику. Тобто в пресрелізі сказано, що гроші дано за отримання дозволу від Міністерства культури, але немає підозрюваних чиновників! Тобто заявлено, що корупційна схема є, але видається так, що Гримчак не збирався нібито нічого вирішувати, вирішив обдурити того, хто дав хабар, і нічого не робити, ні з ким не зв'язуватися і не вирішувати питань. Незрозуміло, що і з ким було вирішено у Верховному Суді.

"Я думаю, що ця справа - хороша профілактика того, що брати хабарі чиновникам не можна, що каратимуть, провокуватимуть тощо. Але якщо боротьба з корупцією вестиметься за допомогою суперечливих пресрелізів, чиновники не отримуватимуть вироків, якщо справи будуть потім розвалюватися, незважаючи на прослушку, це призведе до втрати довіри до держави так само, як коли за Порошенка відкривалися гучні політичні справи, робилися заяви, а на виході справи розвалювалися через формальні причини", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Також читайте: Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143234
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко довёл воровскую систему до абсолюта...
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
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А ведь Главпгокугогу уже всё ясно, ему, например, уже просто стыдно(с) за бывшего соГатника. А вот Бутусов сомневается... шо ш такое???
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9572
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вангую - справа навіть до суду не дійде.
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Порошенко довёл воровскую систему до абсолюта...
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
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картинка ОК, только поменяй лица на Зеленского - он уже 100 дней Главный по коррупции У справі Гримчака багато парадоксів і протиріч, які можуть призвести до розвалу кримінального провадження, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4486
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да не, скорее 100 дней, как Сытник теперь покрывает не Петю и ко, а Зе и ко)
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можно и дальше спокойно воровать и брать взятки В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1784
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за что, за провокацию календариками?
Мошеником оказался Святненко, который никакой не "застройщик" - он подошел к человеку на улице и предложил миллион долларов наличными. А человека, у которого и в мыслях не было воровать, согласился. Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8406
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никто ж наверное не знает, что провокация взятки это незаконно и в НАБУ до сих пор этого не знают
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Так что или Гримчак сядет или сядут его расследователи.
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Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3952

- тут ...либо я ее веду в ЗАГС либо она меня к прокурору.... )))))
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как всегда: сначала Грымчак, а после Майдана - "расследователи"
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Головне, що там "много дєніх". Зазвичай, саме це призводить до розвалу "кримінального укрсучвиробництва". В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3933
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Короче надо отпустить и наградить поездкой на Мальдивы, чтобы нервы поправить.
А судить нельзя, потому что законы для таких не писаны.
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Питання: "А били лі мальчік?" залишається відкритим? ☺
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Юра скажи сразу без прелюдий , соевого опричника садить нельзя-а то путин нападет!!! В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3950
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А ведь Главпгокугогу уже всё ясно, ему, например, уже просто стыдно(с) за бывшего соГатника. А вот Бутусов сомневается... шо ш такое???
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9572
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К сведению Бутусова: барометр-прибор для измерения текущего атмосферного давления. К чему он приплел слово "баротметр"-непонятною Если хотел показаться вчёным , надо было сказать- " является индикатором" а ещё круче "лакмусовим папірцем". Очень напомнил один персонаж...Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5579
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нельзя бороться с системой с помощью той же самой системы..
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Система это - люди.
Нужно как Саакашвили в Грузии делал... Разогнать всех ментов, прокуратуру, итд. в один день и набирать совершенно новых людей туда, никогда не работавших в этих воровских системах.
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Это логично..но технически достаточно сложно выполнимо..
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уже сделано,набрали в Парламент людей, никогда не работавших.
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Тому що зеле-скот хоче "крові Порошенка" від свого боха, от бох і зліпив справу проти Гримчака. Порошенко не по зубах, а от патріотичний і пропорошенківський і проєвропейський політик як Гримчак в самий раз. Та ще й вишиванку часто вдягає як і Порошенко. А як для ватного зеле-скота діє вишиванка всі знають. На нього можна повістити навіть збиття голландського Боїнгу.
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Очередной Розенблат. "Органы" хороши, конечно, ничего по закону сделать не умеют. Ни слежку оформить, ни задержание провести, ни дело правильно открыть.
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😱
«.........НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке» (с)
-----------------
И куда надо было «спешить»?.........
Короче очередное «шоу»
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Скажу больше!!! Там нет дела и состава преступления! Просто старая ментовская банда, пусть и переодетая в новую форму и имеющая новые нашивки как и по старинке фабрикует дела! И каждый "новый" сотрудник это мент который этим занимался в своем райотделе!!!!
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в стране нет коррупции и коррупционеров, ага.... а кто не верит тот агент кремля В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5862
В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4180
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А коррупционеров теперь будут назначать? Как Зе называет любого депутата и чиновника не зная о нем ничего!!!!
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Официально Украина занимает последнее место в Европе по уровню жизни населения, по уровню зарплат, пенсий, итд... только по одной причине... потому что вся власть - воровская.
Все 99% чиновников, ментов, судей, прокуроров, итд - это воры и преступники, грабящие Украину.
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Да только у нас 70% теневой экономики и деньги ЗП в конвертах, а статистика этого не учитывает!!! Например реально выше чем в Молодове, Грузии, Албании, и не которых республиках бывшей Югославии!!!
Да не высший уровень жизни!!! Причин много коррупция одна из них, но есть и другие!!!
вопервых 99% это преувеличение, а потом у нас менталитет такой кумавья, взятки и прочее, а власть из народа, а народ лояльно относится к низовой коррупции!!!! Поэтому как и Румынии задавить низовую коррупцию важнее жаже чем на верху!!! Без корней дерево коррупции сдохнет!!! А так будет постоянно менять чиновников, и будут новые и опять будут давать и брать!!! Поэтому как в Румынии в одной камере замминистра за выдачу не законного разрешения и студент за взятку преподавателя, и каждому по 5 лет!!! Вот и социальная справедливость!!!
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Ты бы сначала разобрался что такое коррупция а то, неровен час, и ты загремишь за решетку. На всякий случай напоминаю тебе о том, что взяткодатель такой же коррупционер как и получатель взятки.
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Главное, чтобы список Парадоксов не был подкинут журналисту Богданом! В деле Гримчака много парадоксов и противоречий, которые могут привести к развалу уголовного производства, - Бутусов - Цензор.НЕТ 362
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НЕТ ТАМ НИКАКИХ ,,ПРОТИВОРЕЧИЙ". ОБЫКНОВЕННАЯ СТАРАЯ, НЕМНОГО ПОДЗАБЫТАЯ, НО ОБКАТАННАЯ И НАДЁЖНАЯ СХЕМА БРАТЬ ВЗЯТКИ. КОГДА ВЗЯТКУ БЕРЁТ И УЧАСТВУЕТ В ДЕЛЕ ЛИЦО ЯКОБЫ НЕПРИЧАСТНОЕ. И ПОТОМУ ЕСЛИ ШО, ЕГО ЛЕГКО ПЕРЕВОДЯТ В РАЗРЯД МОШЕННИКИ, ГРОЗЯТ ПАЛЬЧИКОМ И ОТПУСКАЮТ.
СТАРО, ПРОСТО, ГЕНИАЛЬНО. ОСОБЕННО ПОКА В СТРАНЕ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ У ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ,,ЫЛИТЫ" РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРУПЦИЕЙ, И ЛИШАТЬ САМИХ СЕБЯ ХЛЕБА. 😂
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Почти наверняка вся эта история - тупое фуфло, которое "зелепузый Бубочка" заказал, чтоб поднять рейтинг.
Ибо 100 дней тю-тю, а ничего, кроме роста цен, не видно.
Показушные "продай тойоту" уже не катят, ибо никто никаких Тойот провавать не собирается.
Увольнения лесников - тоже, ибо даже чокнувшимся на Голобородьке бабушкам ясно, что не лесники там заправляют.

Стало быть, надо новое шоу.
Шоу сделали.
Но, поскольку у "слуг" руки из одного места у всех до одного - ну, вот такая вот фигня и выходит...
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Да... если Зеля не посадит главного вора и коррупционера Порошенко и его братву... то Зеля - такой же вор как и Порошенко.
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Ни одного не то что доказательства (какие там доказательства!) - ни одного даже намека на факт "коррупции Порошенко" за 5 лет не придумали.
Офшор? - оказался на 1 доллар.
Лыпыцька-хвабрыка? - оказалась арестованной и не подлежаще продажам.
Свынарчукы ? - помимо того, что Порох там и рядом не стоЯл, сейчас все Свынарчукы - либо фоткаются с Бубочкой, либо на курортах и у ментов к ним ничего.

А цены выше и выше...
И у Бубочки начинает поигрывать очко...
Нада шота делать.
Нада срочно шота слепить.
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страна невиданной демократии. процессуальніе ошибки. да начхать на все процедурьі, если дело касается создание правового прецента в истории борьбьі с гнидами
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неотъемлемая часть демократии - процедура. иначе диктатура и голодомор. выбор за вами ))))
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Прокуроры ,судьи,другие лукавые доживают последние деньки.12 дней осталось.Новая власть ошибается, но на ошибках быстро учится и анализирует. В Слуге очень много юристов-докторов,есть кому анализировать и искать противоядия.Будем посмотреть.Новогодние тосты могут быть разновекторные.Слуге закон принять,конституцию изменить- как 2 пальца об асфальт!Тем более кадровые вопросы.Закон о волчьем билете для чиновника должен быть одним из первых.Чтобы никакой суд не мог восстановить.
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Барыга главный в этой схеме...Сколько мы будем терпеть это издевательство!
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"Головний парадокс у тому,що я хотів купити кавуна, а отримав гарбуза!"
Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов - Цензор.НЕТ 914
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Юрий Евгеньевич, нужно искать не парадоксы, а улики!
Если их нет - отпустить, если есть - посадить.
Все остальное - бла-бла-бла!
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То календарики, то однономерные баксы, теперь парадоксы в дело пошли....
Твари должны сидеть в тюрьме и точка.
Докажут - посадят, не докажут - отпустят.
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Ахаха))) Короче честного Грымчака подставили. Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9218
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Грымчак о бесстыжих украинцах.. "Я ехал на программу, проходил возле МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА. Извините, но ОН НАПОЛОВИНУ С ПИЩЕЙ, С ТЕМ, ЧТО НЕ СЪЕЛИ. Арбузы, дыни, фрукты, еще что-то там ". Анализ объедков произвел заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Он, видимо, искренне полагает, что украинцы - неблагодарные едоки! Выбрасывают корки и кости, а очистки и мусор не грызут. https://www.youtube.com/watch?v=***********&feature=youtu.be&fbclid=IwAR34-bUhyu3R0X-GwnOq6ZgVwATN5fmhbqyn0rWjVip2_YkTs9ORjCDA4Pc
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та сядет этот соевый урод с конфискацией. Юре за порохоботов нужно переживать, а то ботоферму шыкаладную закроют, кто будет посещаемость создавать Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3434
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Короче, я так понимаю: дела плохи. Они настолько плохи, что произошла откровенная девальвация способности решать вопросы! А как вы можете оценить тот факт, что взятки уже берут календариками, а не баблом???!!!
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Это не факт.
Это заявление адвоката.
Она дурочкой прикинулась, а мы два дня эту дурь обсуждаем.
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Так я об этом же. Тока тут- она вовсе не дурочкой прикинулась! Вверху верно написали: "вангую - справа навіть до суду не дійде."(с). Я- подписываюсь.
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Зачем? Всё идет по накатанной и до боли знакомо:
Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9989
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Предъява уже в суде.
И залоговая сумма озвучена.
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Всё правильно! Они идут "неверным путем Паниковского"(с). В нашем случае- Насирова.
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да похер на гримчака!
Юра,спецтему надо запилить-КОЛЛАБОРАНТЫ И ТЕРРОРИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СВОБОДУ.
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После такого шедеврального интервью жены грымчака, в котором смешались мамы, кавуны, дети, гении и клоуны, у меня нет сомнений, что у него рыло в пушку.
После грамотных заявлений адвоката, что там были календарики, а потом баксы с одним номером, я убедился, что там не все гладко.
После резкого ухудшения здоровья шурина грымчака все парадоксы кажутся смешными.
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Особенно "потряс" 12 летний сынок,что не мог найти дорогу домой от ближайшего магазина.Им не арбузы на ночь надо есть,а продукты с йодом и фосфором,тогда дети будут рождаться без особых потребностей
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ИЗ ХЕРСОНА В КИЕВ ИДЕТ БАРЖА С АРБУЗАМИ...Д У М А Е М...
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И вся партия арбузов идет в супермаркет "Фуршет". Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2881
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Дело Грымчака - прекрасная иллюстрация того, что под правильные лозунги (о патриотизме, армии, мове, вире, войне и т.п.) ОПГ имени Порошенко пять лет грабило нашу страну. Читайте/смотрите "1984" Оруэлла. Чел в середине прошлого века описал те технологии, которые это ОПГ применило к народу Украины сегодня.
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Таким барометром только гвозди забивать. Ни на что другое он не годен.
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а набу умеют без подстав работать? или это им нужно тупо для ажиотажа и видимости бурной деятельности? и сколько у них там еще "тайных" псевдо-агентов?
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Шевченко чего только стоял. У него имущества больше, чем у олигархов и как оказалось, зарабатывает неплохо за счёт схем на оборонке
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зеля, ну посади хоть кого нить, хоть себя или богдана, коль не можешь пороха )))))
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а йа об этом есчо позавчера говорил. будем посмотреть )
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