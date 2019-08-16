 Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Справа Гримчака: ганьба, боротьба з корупцією та боротьба за піар правоохоронних структур, яка заплутує справу".
Він зазначає: "Чи дійде справа Гримчака до вироку? А ось це велике питання, оскільки НАБУ, СБУ та УСР ГПУ діяли зі страшненним поспіхом".
Журналіст вказав на 6 парадоксів обвинувачення:
Парадокс 1. СБУ і ГПУ заявили про хабар - стаття 368, і зловживання службовим становищем - стаття 369, однак підозру висунуто за статтею 190 - шахрайство. Абсурд. Адже стаття 190 не належить до підслідності ні НАБУ, ні СБУ, шахраями займається поліція і Державне бюро розслідувань, і туди треба було відразу передавати справу. Інакше порушується стаття 216 процесуального кодексу.
Парадокс 2. Управління спецрозслідувань займається справами Майдану, і щоб отримати санкцію на проведення проти Гримчака прослушки і наружки, Гримчака прокурори зробили фігурантом справи ... про замах на вбивство Тетяни Чорновол, відкритої в 2014 році! Насправді, отримавши свідчення протиправних дій Гримчака, прокурори були зобов'язані передати її за підслідністю і відкрити нову справу, закон чітко передбачає кого і як треба слухати.
Парадокс 3. Потерпілий, який заявив про те, що Гримчак шахрайським шляхом вкрав у нього 50 тисяч доларів, і вимагав гроші, - це Максим Святненко, який уже фігурував як потерпілий у двох антикорупційних справах щодо двох суддів, які вело НАБУ. Також Святненко офіційно подавався на конкурс у НАБУ. Очевидно, що Святненко - агент НАБУ під прикриттям, який вийшов на Гримчака ініціативно. Але така діяльність називається за нашими законами "провокацією хабаря", що також є порушенням. Особисто я вважаю, що провокація хабаря має бути в певному форматі узаконена, але на цей момент цього нема.
Парадокс 4. Від самого початку розслідування про шахрайство НАБУ, СБУ та УСР ГПУ не мали права продовжувати розслідування. Вони зобов'язані були негайно передати справу в ДБР, це їхня підслідність. Порушення підслідності - це серйозне процесуальне порушення і аргумент для адвокатів.
Парадокс 5. Однак ДБР також не має підстав проводити розслідування, оскільки Гримчак діяв у цій справі не як приватна особа, а як державний діяч, і, за даними НАБУ, вирішив одне з питань Святненка. Тобто це зловживання службовим становищем, і отже, справа має бути в... Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка й мала від початку отримати справу.
Парадокс 6. За другим епізодом із затриманням на хабарі Гримчака не висунуто підозри жодному чиновнику. Тобто в пресрелізі сказано, що гроші дано за отримання дозволу від Міністерства культури, але немає підозрюваних чиновників! Тобто заявлено, що корупційна схема є, але видається так, що Гримчак не збирався нібито нічого вирішувати, вирішив обдурити того, хто дав хабар, і нічого не робити, ні з ким не зв'язуватися і не вирішувати питань. Незрозуміло, що і з ким було вирішено у Верховному Суді.
"Я думаю, що ця справа - хороша профілактика того, що брати хабарі чиновникам не можна, що каратимуть, провокуватимуть тощо. Але якщо боротьба з корупцією вестиметься за допомогою суперечливих пресрелізів, чиновники не отримуватимуть вироків, якщо справи будуть потім розвалюватися, незважаючи на прослушку, це призведе до втрати довіри до держави так само, як коли за Порошенка відкривалися гучні політичні справи, робилися заяви, а на виході справи розвалювалися через формальні причини", - резюмував Бутусов.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
Воруй, бери взятки... и ничего не будет.
Мошеником оказался Святненко, который никакой не "застройщик" - он подошел к человеку на улице и предложил миллион долларов наличными. А человека, у которого и в мыслях не было воровать, согласился.
- тут ...либо я ее веду в ЗАГС либо она меня к прокурору.... )))))
что скорее всего.
А судить нельзя, потому что законы для таких не писаны.
Нужно как Саакашвили в Грузии делал... Разогнать всех ментов, прокуратуру, итд. в один день и набирать совершенно новых людей туда, никогда не работавших в этих воровских системах.
«.........НАБУ, СБУ и УСР ГПУ действовали в страшной спешке» (с)
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И куда надо было «спешить»?.........
Короче очередное «шоу»
Все 99% чиновников, ментов, судей, прокуроров, итд - это воры и преступники, грабящие Украину.
Да не высший уровень жизни!!! Причин много коррупция одна из них, но есть и другие!!!
вопервых 99% это преувеличение, а потом у нас менталитет такой кумавья, взятки и прочее, а власть из народа, а народ лояльно относится к низовой коррупции!!!! Поэтому как и Румынии задавить низовую коррупцию важнее жаже чем на верху!!! Без корней дерево коррупции сдохнет!!! А так будет постоянно менять чиновников, и будут новые и опять будут давать и брать!!! Поэтому как в Румынии в одной камере замминистра за выдачу не законного разрешения и студент за взятку преподавателя, и каждому по 5 лет!!! Вот и социальная справедливость!!!
СТАРО, ПРОСТО, ГЕНИАЛЬНО. ОСОБЕННО ПОКА В СТРАНЕ НЕТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ У ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ,,ЫЛИТЫ" РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ С КОРУПЦИЕЙ, И ЛИШАТЬ САМИХ СЕБЯ ХЛЕБА. 😂
Ибо 100 дней тю-тю, а ничего, кроме роста цен, не видно.
Показушные "продай тойоту" уже не катят, ибо никто никаких Тойот провавать не собирается.
Увольнения лесников - тоже, ибо даже чокнувшимся на Голобородьке бабушкам ясно, что не лесники там заправляют.
Стало быть, надо новое шоу.
Шоу сделали.
Но, поскольку у "слуг" руки из одного места у всех до одного - ну, вот такая вот фигня и выходит...
Офшор? - оказался на 1 доллар.
Лыпыцька-хвабрыка? - оказалась арестованной и не подлежаще продажам.
Свынарчукы ? - помимо того, что Порох там и рядом не стоЯл, сейчас все Свынарчукы - либо фоткаются с Бубочкой, либо на курортах и у ментов к ним ничего.
А цены выше и выше...
И у Бубочки начинает поигрывать очко...
Нада шота делать.
Нада срочно шота слепить.
Если их нет - отпустить, если есть - посадить.
Все остальное - бла-бла-бла!
Твари должны сидеть в тюрьме и точка.
Докажут - посадят, не докажут - отпустят.
Это заявление адвоката.
Она дурочкой прикинулась, а мы два дня эту дурь обсуждаем.
И залоговая сумма озвучена.
Юра,спецтему надо запилить-КОЛЛАБОРАНТЫ И ТЕРРОРИСТЫ ВЫХОДЯТ НА СВОБОДУ.
После грамотных заявлений адвоката, что там были календарики, а потом баксы с одним номером, я убедился, что там не все гладко.
После резкого ухудшения здоровья шурина грымчака все парадоксы кажутся смешными.